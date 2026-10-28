Hai đoàn tàu va chạm ở Tây Ban Nha, nhiều người thiệt mạng

Đoàn tàu cao tốc đã va chạm với một đoàn tàu khác ở miền Trung Tây Ban Nha, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, một đoàn tàu cao tốc đã đâm mạnh vào phía sau của một đoàn tàu khác đang dừng lại tại miền Trung Tây Ban Nha, khiến hai toa tàu bị trật bánh.

Theo người phát ngôn của vùng Castilla La Mancha, bà Esther Padilla, hiện đã xác nhận 10 trường hợp tử vong, nhưng “con số này chắc chắn sẽ còn tăng lên”.

Hiện trường vụ va chạm giữa hai đoàn tàu ở Urda, Tây Ban Nha, vào ngày 28/10/2026. Ảnh: Juanma Jimenez/Europa Press/AP.

Nhà điều hành hệ thống đường sắt Tây Ban Nha ADIF cho biết thêm vụ tai nạn xảy ra tại tỉnh Toledo vào sáng 28/10. Dịch vụ đường sắt đã bị tạm ngừng giữa Madrid, Ciudad Real và Andalusia.

"Vụ tai nạn xảy ra giữa hai đoàn tàu cao tốc cùng di chuyển theo hướng từ Madrid đến Seville, trong đó một đoàn tàu đã đâm vào đuôi của đoàn tàu còn lại khi nó đang dừng, khiến hai toa tàu bị trật khỏi đường ray. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra", bà Padilla nói với Đài truyền hình quốc gia TVE.

Vụ tai nạn liên quan đến một đoàn tàu của công ty đường sắt quốc doanh RENFE của Tây Ban Nha và công ty đường sắt tư nhân IRYO. Các đoàn tàu của hai công ty này cũng từng liên quan đến một vụ tai nạn chết người vào tháng 1/2026.

Bà Padilla cho biết trên tàu RENFE có 397 hành khách và trên tàu IRYO có 147 hành khách.

Ông Manuel Galán, Thị trưởng Urda, nói với Đài truyền hình quốc gia TVE rằng có hành khách bị thương và lực lượng bảo vệ dân sự đã đề nghị chính quyền thị trấn chuẩn bị một nhà thi đấu thể thao để hỗ trợ các hành khách.

Vào tháng 1, 45 người đã thiệt mạng ở miền Nam Tây Ban Nha khi một đoàn tàu bị trật bánh và đâm vào một đoàn tàu đi ngược chiều. Đây là vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất tại Tây Ban Nha kể từ năm 2013.

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