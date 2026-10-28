Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Hai đoàn tàu va chạm ở Tây Ban Nha, nhiều người thiệt mạng

Đoàn tàu cao tốc đã va chạm với một đoàn tàu khác ở miền Trung Tây Ban Nha, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

An An (Theo AP)

AP dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết, một đoàn tàu cao tốc đã đâm mạnh vào phía sau của một đoàn tàu khác đang dừng lại tại miền Trung Tây Ban Nha, khiến hai toa tàu bị trật bánh.

Theo người phát ngôn của vùng Castilla La Mancha, bà Esther Padilla, hiện đã xác nhận 10 trường hợp tử vong, nhưng “con số này chắc chắn sẽ còn tăng lên”.

aptaybannha.jpg
Hiện trường vụ va chạm giữa hai đoàn tàu ở Urda, Tây Ban Nha, vào ngày 28/10/2026. Ảnh: Juanma Jimenez/Europa Press/AP.

Nhà điều hành hệ thống đường sắt Tây Ban Nha ADIF cho biết thêm vụ tai nạn xảy ra tại tỉnh Toledo vào sáng 28/10. Dịch vụ đường sắt đã bị tạm ngừng giữa Madrid, Ciudad Real và Andalusia.

"Vụ tai nạn xảy ra giữa hai đoàn tàu cao tốc cùng di chuyển theo hướng từ Madrid đến Seville, trong đó một đoàn tàu đã đâm vào đuôi của đoàn tàu còn lại khi nó đang dừng, khiến hai toa tàu bị trật khỏi đường ray. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra", bà Padilla nói với Đài truyền hình quốc gia TVE.

Vụ tai nạn liên quan đến một đoàn tàu của công ty đường sắt quốc doanh RENFE của Tây Ban Nha và công ty đường sắt tư nhân IRYO. Các đoàn tàu của hai công ty này cũng từng liên quan đến một vụ tai nạn chết người vào tháng 1/2026.

Bà Padilla cho biết trên tàu RENFE có 397 hành khách và trên tàu IRYO có 147 hành khách.

Ông Manuel Galán, Thị trưởng Urda, nói với Đài truyền hình quốc gia TVE rằng có hành khách bị thương và lực lượng bảo vệ dân sự đã đề nghị chính quyền thị trấn chuẩn bị một nhà thi đấu thể thao để hỗ trợ các hành khách.

Vào tháng 1, 45 người đã thiệt mạng ở miền Nam Tây Ban Nha khi một đoàn tàu bị trật bánh và đâm vào một đoàn tàu đi ngược chiều. Đây là vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất tại Tây Ban Nha kể từ năm 2013.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ tai nạn tàu hỏa trước đây ở Ấn Độ

Nguồn video: VTV
#Hai đoàn tàu va chạm ở Tây Ban Nha #Tây Ban Nha #tai nạn tàu hỏa #tai nạn ở Tây Ban Nha

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Tai nạn xe buýt ở Tây Ban Nha, hơn 80 người bị thương

Một vụ tai nạn xe buýt xảy ra ở khu vực Barcelona của Tây Ban Nha, khiến hơn 83 người bị thương, trong đó có 7 nạn nhân bị thương nặng.

AP dẫn thông tin từ Dịch vụ cấp cứu y tế Catalonia cho biết, vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng xảy ra ở Fogars de Monclús, gần Barcelona, vào chiều ngày 25/10 (giờ địa phương).

"83 người bị thương, trong đó có 7 nạn nhân bị thương nặng", Dịch vụ cấp cứu y tế Catalonia thông tin.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Hiện trường vụ tàu hỏa trật bánh ở Pakistan, hơn 30 người thương vong

Một đoàn tàu chở khách trật bánh ở miền Trung Pakistan, khiến 4 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

AP dẫn lời phát ngôn viên đường sắt Kaleem Akhtar cho biết, đoàn tàu đang di chuyển từ thành phố cảng Karachi đến Peshawar thì bị trật bánh tại thành phố Sher Shah thuộc tỉnh Punjab, Pakistan, vào sáng sớm ngày 13/10. Vụ tai nạn tàu hỏa khiến 4 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Lực lượng cứu hộ, y tế đã nhanh chóng được điều động đến hiện trường sau đó.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Tàu hỏa trật bánh ở Pháp, hơn 40 người bị thương

Giới chức Pháp đang điều tra khả năng phá hoại là nguyên nhân gây ra vụ trật bánh tàu hỏa ở Normandy khiến 44 người bị thương.

AP đưa tin, giới chức Pháp đang điều tra khả năng phá hoại là nguyên nhân gây ra vụ tàu hỏa trật bánh khỏi đường ray, khiến 44 người bị thương tại vùng Normandy tối 11/9 (giờ địa phương).

"Chuyến tàu khu vực chở 186 hành khách di chuyển từ Rouen đến Caen đã bị trật bánh vào tối 11/9 tại Cléon, thuộc tỉnh Seine-Maritime, phía Tây Bắc nước Pháp", nguồn tin từ cảnh sát cho biết.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới