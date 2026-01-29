Hà Nội

Tăng Duy Tân - Bích Phương sự nghiệp thăng hoa, vướng tin đồn tình cảm

Giải trí

Tăng Duy Tân - Bích Phương sự nghiệp thăng hoa, vướng tin đồn tình cảm

Tăng Duy Tân - Bích Phương đều có các sản phẩm được công chúng đón nhận. Từ năm 2024, hai nghệ sĩ vướng tin đồn tình cảm.

Mới đây, trên trang cá nhân Instagram, Tăng Duy Tân đăng tải hình ảnh bên Bích Phương. Cả hai rạng rỡ trong một chuyến nghỉ dưỡng ở biển. Trước đó, mối quan hệ giữa Bích Phương và Tăng Duy Tân không ít lần gây chú ý. Ảnh: Instagram Tăng Duy Tân.
Trên Instagram, tài khoản của Tăng Duy Tân hiện tại chỉ theo dõi một mình Bích Phương. Ảnh: Znews.
Theo Tiền Phong, ở hậu trường chương trình Em xinh say hi 2025, khi chứng kiến Bích Phương bật khóc, Tăng Duy Tân thốt lên: "Tôi ám ảnh tiếng khóc này và cũng yêu tiếng khóc này". Câu nói của nam ca sĩ khiến khán giả nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người. Ảnh: Người Đưa Tin.
Ngoài đồng hành ở Em xinh say hi 2025, Tăng Duy Tân - Bích Phương từng song ca bài Ikigai. Ảnh: Vietnamnet.
Tăng Duy Tân chia sẻ trên Vietnamnet: “Bài hát mang tên Ikigai từ trước, sau khi tôi hát thử thấy hơi trống trải, đơn điệu nên tìm một giọng nữ hát cùng. Đơn giản là chị Bích Phương hợp giọng. Ngoài ra, đầu năm nay tôi đã giúp chị ấy rồi nên bây giờ chị ấy hỗ trợ lại thôi". Ảnh: Người Đưa Tin.
Tăng Duy Tân được biết đến là ca sĩ – nhạc sĩ sở hữu phong cách âm nhạc hiện đại, bắt tai. Anh có nhiều bản hit như: Ngây thơ, Bên trên tầng lầu, Cắt đôi nỗi sầu, Tái sinh, Bật tình yêu lên. Ảnh: FB Tăng Duy Tân.
Tăng Duy Tân đoạt giải Mai Vàng 2022 và 2023 ở hạng mục Ca khúc được yêu thích nhất. Ảnh: Dân Việt.
Bích Phương là một trong những giọng ca nữ nổi bật của Vpop. Cô có nhiều ca khúc hit như: Gửi anh xa nhớ, Bao giờ lấy chồng, Em bỏ hút thuốc chưa, Bùa yêu, Đi đu đưa đi. Ảnh: FB Bích Phương.
Bích Phương từng chia sẻ trên Arttimes, thay vì cảm thấy áp lực khi bị tụt lại phía sau giữa thị trường âm nhạc có nhiều tài năng trẻ, cô vẫn tự tin vì mình có cá tính riêng, biết điều gì là phù hợp với bản thân mà không bị lung lay trước những đổi mới. Ảnh: FB Bích Phương.
#Tăng Duy Tân Bích Phương #Tăng Duy Tân #Bích Phương #ca sĩ Bích Phương

