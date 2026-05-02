Thân Thúy Hà nói rõ về tin đồn sở hữu tài sản 700 tỷ đồng

Nữ diễn viên Thân Thúy Hà lên tiếng phủ nhận việc sở hữu số tài sản lớn. Cô cho biết bản thân vẫn phải lo cơm áo gạo tiền hàng ngày.

Chiều 2/5, Thân Thúy Hà bức xúc khi một trang mạng đưa thông tin sai lệch về cô. Cụ thể, trong một clip, một tài khoản mạng đề cập đến gia cảnh của nữ diễn viên với nội dung: "Mỹ nhân Việt sinh con ở tuổi U50: Làm mẹ đơn thân, sở hữu tài sản 700 tỷ, con trai cao 1,8 m như soái ca".

Clip này thu hút lượng lớn tương tác và bàn tán lớn. Sau đó, Thân Thúy Hà phủ nhận việc sở hữu số tài sản lớn. Cô cho biết bản thân vẫn phải lo cơm áo gạo tiền hàng ngày.

Thân Thúy Hà tham gia nhiều phim trong thời gian qua. Ảnh: FBNV.

"Tôi sống 32 năm trong nghề, làm việc nghiêm túc, nên vui lòng tìm hiểu kỹ về nghệ sĩ mà các bạn muốn đưa lên. 7 triệu thì tôi có. Nếu có 700 tỷ tôi nghỉ hưu, sáng pha trà, ngắm hoa, nghe nhạc, dạo hóng gió, ngắm hoàng hôn, sống cuộc đời an yên rồi. Còn bây giờ, tôi vẫn phải đi làm để nuôi con, đóng tiền học, cơm áo gạo tiền hàng ngày thiếu trước hụt sau", Thân Thúy Hà chia sẻ.

Thân Thúy Hà nổi tiếng từ sàn diễn thời trang, từng được mệnh danh là người mẫu quốc dân. Sau khi kết hôn, cô chuyển sang điện ảnh và nhanh chóng có chỗ đứng vững chắc nhờ gương mặt đẹp, diễn xuất tốt.

Cô được khán giả yêu thích qua hàng loạt vai diễn trên màn ảnh nhỏ và màn ảnh rộng như Scandal: hào quang trở lại, Cung đường tội lỗi, Đồng tiền quỷ ám, Ly hôn... Đạo diễn Victor Vũ từng đánh giá cao diễn xuất của nữ diễn viên, khen ngợi cô ngay trên phim trường khi quay Scandal: Hào quang trở lại.

Nữ diễn viên kết hôn năm 2009 với một doanh nhân. Cả hai ly hôn sau 2 năm chung sống vì mâu thuẫn và nhiều bất đồng nảy sinh khi chung sống. Nữ diễn viên sau đó một mình nuôi con trai Duy Anh. Đến năm 2019, Thân Thúy Hà sinh con thứ hai ở tuổi 41 nhưng giữ kín danh tính ba đứa trẻ.

Nữ diễn viên từng cho biết: "Tôi dự định có thêm con gái và đã thực hiện được. Tôi không ngại chia sẻ, đăng tải hình ảnh bé nhưng với cha của cháu thì không. Ngay cả thông tin tôi có bầu lúc nào cũng chỉ có bạn thân mới biết. Tôi sợ bị bàn tán, bình luận. Cuộc hôn nhân đầu với ba của Duy Anh ồn ào cũng đủ rồi".

