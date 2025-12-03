Hai anh em bị nhóm đối tượng chém gây thương tích trước cửa nhà ở Hà Nội

Anh T cùng em trai đang đi về nhà, khi đến trước số nhà 96 phố Phan Đình Phùng, thuộc xã Đan Phượng, TP Hà Nội thì bị nhóm đối tượng chém gây thương tích.

Ngày 3/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Đan Phượng.

Nhóm đối tượng cùng hung khí tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 16h ngày 15/11/2025, Công an xã Đan Phượng nhận được tin báo của anh T (SN 2005; trú tại xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ) về việc khoảng 01h20 sáng cùng ngày, anh T cùng em trai đi từ bến xe khách Mỹ Đình về nhà. Khi đi đến trước số nhà 96 phố Phan Đình Phùng, thuộc xã Đan Phượng, TP Hà Nội, 2 anh bị một nhóm đối tượng điều khiển xe máy đuổi theo, dùng kiếm chém gây thương tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Đan Phượng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội khẩn trương điều tra, làm rõ 10 đối tượng liên quan (sinh năm 2006 đến 2010, trú tại Hà Nội). Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 05 đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, tiếp tục xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.

