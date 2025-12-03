Hà Nội

Xã hội

Hai anh em bị nhóm đối tượng chém gây thương tích trước cửa nhà ở Hà Nội

Anh T cùng em trai đang đi về nhà, khi đến trước số nhà 96 phố Phan Đình Phùng, thuộc xã Đan Phượng, TP Hà Nội thì bị nhóm đối tượng chém gây thương tích.

Gia Đạt

Ngày 3/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng trên địa bàn xã Đan Phượng.

591120831-1286933883477469-2138853082069587865-n.jpg
Nhóm đối tượng cùng hung khí tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 16h ngày 15/11/2025, Công an xã Đan Phượng nhận được tin báo của anh T (SN 2005; trú tại xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ) về việc khoảng 01h20 sáng cùng ngày, anh T cùng em trai đi từ bến xe khách Mỹ Đình về nhà. Khi đi đến trước số nhà 96 phố Phan Đình Phùng, thuộc xã Đan Phượng, TP Hà Nội, 2 anh bị một nhóm đối tượng điều khiển xe máy đuổi theo, dùng kiếm chém gây thương tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Đan Phượng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội khẩn trương điều tra, làm rõ 10 đối tượng liên quan (sinh năm 2006 đến 2010, trú tại Hà Nội). Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 05 đối tượng để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đang củng cố hồ sơ, tiếp tục xử lý các đối tượng liên quan theo quy định.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.
Xã hội

Điều tra vụ 2 nhóm thanh niên dùng dao chém nhau ở Lâm Đồng

Hai nhóm thanh niên ở Lâm Đồng mang theo hung khí, rượt đuổi chém nhau, khiến 2 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 01/12, thông tin từ Viện kiểm sát Nhân dân khu vưc 3 – tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an xã Tân Hà Lâm Hà điều tra vụ hai nhóm thanh niên dùng dao chém nhau gây thương tích tại cổng trường cấp 3 Tân Hà.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 25/11, tại khu vực trường THPT Tân Hà thuộc thôn Liên Trung (xã Tân Hà Lâm Hà) xảy ra vụ việc đánh nhau gây thương tích giữa 2 nhóm thanh niên, gồm: Lê Văn Sỹ (SN: 1989, nơi cư trú: thôn Phúc Tân, xã Phúc Thọ Lâm Hà); Võ Văn Hải (SN: 1993, nơi cư trú: thôn Sơn Hà, xã Đinh Văn Lâm Hà; Lê Hồng Sơn (SN: 1995, nơi cư trú: thôn Đoàn kết, xã Đinh Văn Lâm Hà) đánh nhau với Nguyễn Đặng Việt Anh (SN: 1997) và Nguyễn Đăng Tuấn Anh (SN: 1993, cùng cư trú thôn Liên Trung, xã Tân Hà Lâm Hà).

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố 2 đối tượng giết người ở Vĩnh Long

Do mâu thuẫn khi đi hát karaoke, Phát và Giàu đã dùng dao tự chế đâm, chém anh L.T.T. và N.V.Th., khiến một nạn nhân tử vong, người còn lại bị thương nặng.

Ngày 26/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Châu Tấn Phát (SN 1990) và Võ Văn Giàu (SN 2006, cùng ngụ xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h ngày 20/11, Châu Tấn Phát đến một quán karaoke trên địa bàn xã Ba Tri. Tại đây, Phát xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác.

Xem chi tiết

Xã hội

Nguyên nhân vụ người đàn ông bị chém tử vong tại nhà riêng ở Tuyên Quang

Sau khi uống rượu say, xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau, Đàm Văn Tính đã dùng dao chém vào vùng đầu Hoàng Văn T khiến nạn nhân bị thương, chảy nhiều máu và tử vong.

Ngày 26/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, hồi 17h15 ngày 25/11/2025, Công an phường Mỹ Lâm tiếp nhận tin báo về việc phát hiện ông Hoàng Văn T, sinh năm 1974, trú tại tổ dân phố Mỹ Lâm 6, phường Mỹ Lâm chết tại nhà riêng, trên người có dấu vết thương tích.

capture-5909.png
Đối tượng Đàm Văn Tính tại cơ quan Công an.
Xem chi tiết

