Soi hình khắc trên đá 2.700 năm tuổi, lộ bí ẩn động trời

Kho tri thức

Hình khắc trên đá có niên đại 2.700 năm mô tả người, tàu thuyền và động vật được phát hiện trên một tảng đá phủ đầy rêu ở Thụy Điển.

Thiên Đăng (Theo allthatsinteresting)
Khu vực Bohuslän ở Thụy Điển nổi tiếng với nghệ thuật khắc đá tiền sử phong phú. Ảnh: @Andreas Toreld.
Vì vậy, nơi đây thu hút một lượng lớn khách du lịch đến tham quan mỗi năm. Ảnh: @Andreas Toreld.
Bohuslän cũng đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Thế giới. Ảnh: @Andreas Toreld.
Gần đây, tại khu vực Bohuslän này, các nhà khảo cổ học Thụy Điển đã phát hiện ra một loạt hình khắc trên đá kỳ lạ bí ẩn. Ảnh: @Andreas Toreld.
Những hình khắc được tạo ra bằng cách đục đẽo bề mặt, nó ẩn dưới nhiều lớp rêu trên vách đá và chúng được tạo ra cách đây khoảng 2.700 năm trước. Ảnh: @Andreas Toreld.
Nhìn chung, các hình khắc được chạm khắc rất tinh xảo và sâu. Ảnh: @Andreas Toreld.
Các họa tiết không phải là độc nhất vô nhị, nhưng vị trí trên một vách đá gần như thẳng đứng là điều bất thường. Ảnh: @Andreas Toreld.
Những hình khắc trên đá mô tả nhiều hình dạng khác nhau, bao gồm tàu ​​thuyền, con người và động vật. Các nhà nghiên cứu tin rằng, những con vật có chân được khắc trên đá là ngựa. Ảnh: @Andreas Toreld.
Hiện nhóm khảo cổ không rõ lý do tại sao người Thụy Điển Thời Kỳ Đồ Đồng lại tạo ra những hình khắc này, nhưng họ đưa ra giả thuyết rằng, chúng có thể được sử dụng để đánh dấu quyền sở hữu. Ảnh: @Andreas Toreld.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
