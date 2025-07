Hà Nội yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm vi phạm

Sở Y tế Hà Nội vừa phát đi thông báo số 3470/SYT-NVD về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm vi phạm trên địa bàn.

Cụ thể, thu hồi sản phẩm Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional của Công ty TNHH Quốc tế Hyunjin C&T, địa chỉ BT20, ô đất TT2 Đô thị Phùng Khoang, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm (cũ), TP Hà Nội, địa chỉ hiện tại: Nhà D5, KĐT Pandora, 53 Triều Khúc, Thanh Xuân, TP Hà Nội, do mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố, mỹ phẩm lưu thông có nhãn ghi công dụng không phù hợp với hồ sơ công bố.

Thông báo của Sở Y tế Hà Nội/Ảnh minh hoạ

Thu hồi các sản phẩm Me Line 01 Caucasian Skin, Innoaesthetics Inno-Tds Xeroskin-Id, Innoaesthetics Inno-Derma Dark Spot Eraser 24h Cream, Innoaesthetics Inno-Exfo Redness Peel, Innoaesthetics Inno-Exfo Tcage, Innoaesthetics Inno-Exfo Skin Recovery, Me Line 02 Caucasian Skin Night của Công ty TNHH Dược phẩm Toàn cầu Đông Nam, địa chỉ số 12 ngõ 40 Nguyễn Chính, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai (cũ), TP Hà Nội, do kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố.

Cục Quản lý Dược yêu cầu ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng đối với 7 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Dược phẩm Toàn cầu Đông Nam. (Ảnh chụp trên trang web haiquanonline).

Thu hồi hai sản phẩm Aquafresh Soft Mint và Aquafresh Clear Mint của Công ty TNHH Phát Anh Minh, địa chỉ số 13D, Khu tập thể Bộ Tư lệnh thông tin, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì (cũ), TP Hà Nội, do mỹ phẩm lưu thông có nhãn không đáp ứng quy định về ghi nhãn sản phẩm.

Sở Y tế Hà Nội đề nghị các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn trương rà soát, ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các lô sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.