Thu hồi 190 số công bố thiết bị y tế không đạt chuẩn

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định số 314/QĐ-ATTP ngày 2/7 về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố của nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Cụ thể, thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 4 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, gồm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nato Thông huyết - Kingphar, số giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 6074/2020/ĐKSP, cấp ngày 02/07/2020; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Menmoren ginkgo Plus Q10, số giấy tiếp nhận6303/2020/ĐKSP cấp ngày 09/07/2020; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ống uống Men tiêu hoá, số giấy tiếp nhận 10160/2020/ĐKSP, cấp ngày 15/10/2020; Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Omega 3-6-9 Plus Q10 Kingphar, số giấy tiếp nhận 068/2021/ĐKSP, cấp ngày 06/4/2021. 4 sản phẩm này do Công ty Cổ phần Kingphar Việt Nam (thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên - nay là xã Việt Yên, Hưng Yên) công bố.