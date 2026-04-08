Công an Hà Nội cảnh báo nhóm tín dụng đen, bùng nợ

Ngày 8/4, Công an TP Hà Nội cảnh báo nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội liên quan “tín dụng đen”, “bùng nợ”, “vỡ nợ làm liều” đang tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, gây mất an ninh trật tự.

Công an Hà Nội cho biết, thời gian gần đây xuất hiện nhiều hội, nhóm hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội với nội dung xoay quanh vay tiền qua ứng dụng tín dụng đen, cách “né nợ”, “xù nợ”, thậm chí chia sẻ kinh nghiệm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật để có tiền tiêu xài. Các hội, nhóm này thường hoạt động dưới dạng kín, thu hút đông thành viên tham gia. Đáng chú ý, thành phần không chỉ là người gặp khó khăn về tài chính, thu nhập thấp mà còn có cả thanh thiếu niên thiếu hiểu biết pháp luật, dễ bị lôi kéo, kích động.

Nhiều hội nhóm “bùng nợ”, “vỡ nợ làm liều”,... trên mạng xã hội. (Ảnh: CAHN).

Theo Công an Hà Nội, nhiều trường hợp sau khi vay tiền với lãi suất cao, mất khả năng chi trả đã nảy sinh ý định phạm tội như trộm cắp, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thực tế đã xảy ra không ít vụ việc các đối tượng quen biết nhau qua những hội, nhóm “vỡ nợ làm liều”, sau đó rủ rê, móc nối thực hiện hành vi phạm tội, gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.

Trước thực trạng trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không tham gia các hội, nhóm có nội dung “bùng nợ”, “vỡ nợ làm liều”, chia sẻ kinh nghiệm vi phạm pháp luật; tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng, tổ chức, cá nhân không rõ nguồn gốc, hoạt động tín dụng đen; không tin vào những lời mời gọi vay tiền nhanh, không cần thế chấp, giải ngân trong thời gian ngắn.

Cơ quan Công an cũng khuyến nghị khi gặp khó khăn về tài chính, người dân cần tìm đến các kênh tín dụng hợp pháp, được pháp luật bảo vệ. Đối với các tổ chức, cơ sở kinh doanh như ngân hàng, tiệm vàng, cửa hàng, Công an Hà Nội đề nghị nâng cao cảnh giác trong hoạt động giao dịch, kịp thời nhận diện các đối tượng có biểu hiện bất thường; tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tài sản; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan hoạt động phạm tội.

