Công an Hà Nội cảnh báo nhóm tín dụng đen, bùng nợ

Nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội liên quan “tín dụng đen”, “bùng nợ”, “vỡ nợ làm liều” đang tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, gây mất an ninh trật tự.

Bảo Ngân

Ngày 8/4, Công an TP Hà Nội cảnh báo nhiều hội, nhóm trên mạng xã hội liên quan “tín dụng đen”, “bùng nợ”, “vỡ nợ làm liều” đang tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm, gây mất an ninh trật tự.

Công an Hà Nội cho biết, thời gian gần đây xuất hiện nhiều hội, nhóm hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội với nội dung xoay quanh vay tiền qua ứng dụng tín dụng đen, cách “né nợ”, “xù nợ”, thậm chí chia sẻ kinh nghiệm thực hiện hành vi vi phạm pháp luật để có tiền tiêu xài. Các hội, nhóm này thường hoạt động dưới dạng kín, thu hút đông thành viên tham gia. Đáng chú ý, thành phần không chỉ là người gặp khó khăn về tài chính, thu nhập thấp mà còn có cả thanh thiếu niên thiếu hiểu biết pháp luật, dễ bị lôi kéo, kích động.

cats.jpg
Nhiều hội nhóm “bùng nợ”, “vỡ nợ làm liều”,... trên mạng xã hội. (Ảnh: CAHN).

Theo Công an Hà Nội, nhiều trường hợp sau khi vay tiền với lãi suất cao, mất khả năng chi trả đã nảy sinh ý định phạm tội như trộm cắp, cướp giật tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thực tế đã xảy ra không ít vụ việc các đối tượng quen biết nhau qua những hội, nhóm “vỡ nợ làm liều”, sau đó rủ rê, móc nối thực hiện hành vi phạm tội, gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.

Trước thực trạng trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không tham gia các hội, nhóm có nội dung “bùng nợ”, “vỡ nợ làm liều”, chia sẻ kinh nghiệm vi phạm pháp luật; tuyệt đối không vay tiền qua các ứng dụng, tổ chức, cá nhân không rõ nguồn gốc, hoạt động tín dụng đen; không tin vào những lời mời gọi vay tiền nhanh, không cần thế chấp, giải ngân trong thời gian ngắn.

Cơ quan Công an cũng khuyến nghị khi gặp khó khăn về tài chính, người dân cần tìm đến các kênh tín dụng hợp pháp, được pháp luật bảo vệ. Đối với các tổ chức, cơ sở kinh doanh như ngân hàng, tiệm vàng, cửa hàng, Công an Hà Nội đề nghị nâng cao cảnh giác trong hoạt động giao dịch, kịp thời nhận diện các đối tượng có biểu hiện bất thường; tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tài sản; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan hoạt động phạm tội.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ổ nhóm nhí học cách trộm xe máy trên mạng. Nguồn: VTV.

Bài liên quan

Xã hội

Dàn cảnh giật dây chuyền khu Liên Hoa Bảo Tháp, điều gì đợi nhóm đối tượng?

Một nữ du khách bị nhóm người vây quanh, giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp (TP Cần Thơ). Vụ việc khiến dư luận quan tâm và cơ quan công an đang xác minh.

Chiều 10/3, đại diện Công an xã An Ninh (TP Cần Thơ) cho biết đơn vị đang xác minh, làm rõ đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người nghi dàn cảnh giật dây chuyền của du khách tại điểm tham quan Liên Hoa Bảo Tháp - Tân Huê Viên (xã An Ninh).

784.jpg
Camera an ninh ghi lại cảnh nhóm đối tượng dàn cảnh cướp giật dây chuyền người phụ nữ áo đỏ. Ảnh cắt từ clip
Xem chi tiết

Xã hội

Xử lý nghiêm quảng cáo trái phép để ngăn chặn tội phạm che giấu hoạt động xấu

Công an phường Bà Rịa, TP HCM vừa xử phạt hành chính người dán quảng cáo trái quy định, góp phần giữ gìn mỹ quan đô thị và phòng chống tội phạm liên quan.

Ngày 02/3/2026, Công an phường Bà Rịa, TP Hồ Chí Minh đã xử lý một trường hợp dán quảng cáo, rao vặt trái phép trên địa bàn, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm gắn với bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và lập lại mỹ quan đô thị.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, Tổ Cảnh sát trật tự phát hiện tại cột đèn số 22, trước số nhà 191 Nguyễn Văn Linh, phường Bà Rịa xuất hiện nhiều tờ quảng cáo với nội dung "Hút hầm cầu giá rẻ" vừa được dán mới.

Xem chi tiết

Xã hội

Cảnh sát nổ súng chỉ thiên khi vây ráp trường gà ở phường Hòa Lợi

Hàng trăm cảnh sát đã vây ráp, triệt phá sới gà giữa rừng cao su ở phường Hòa Lợi, bắt quả tang hàng chục người để điều tra hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Ngày 2/3, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM đang tiếp tục đấu tranh, sàng lọc để xử lý Lê Văn Tuấn (40 tuổi), Phạm Thành Nhịnh (47 tuổi), Trịnh Linh Dương (32 tuổi) cùng hơn 40 người khác để làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Hoạt động tinh vi giữa rừng cao su

Xem chi tiết

