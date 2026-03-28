Nhận được cuộc gọi yêu cầu nộp hồ sơ nhà đất, một gia đình bị lừa 150 triệu

Ông N nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ hướng dẫn thủ tục hành chính online rồi ông làm theo hướng dẫn của đối tượng và bị lừa tiền.

Gia Đạt

Ngày 28/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Đông Anh đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức gọi điện thông báo làm thủ tục nộp hồ sơ nhà đất.

a7e8ae3f6abb1bdd966532ef4933e59f.jpg
Ảnh minh họa.

Mới đây, ông N nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cán bộ hướng dẫn thủ tục hành chính online. Đối tượng hướng dẫn ông làm thủ tục nộp hồ sơ nhà đất và phải đóng phí 10.000 đồng.

Sau đó ông nhờ người nhà thực hiện kết nối tài khoản ngân hàng để nộp tiền theo hướng dẫn của đối tượng. Tuy nhiên, sau khi liên kết tài khoản ngân hàng thì gia đình ông phát hiện bị rút mất gần 150 triệu đồng. Phát hiện bị lừa đảo, ông N đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên. Tuyệt đối không cài đặt các phần mềm, ứng dụng hoặc truy cập các đường link theo yêu cầu của các đối tượng lạ gọi đến. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: ĐTHĐT.
#lừa đảo #hồ sơ nhà đất #cuộc gọi giả mạo #lừa tiền #thủ tục hành chính

Xã hội

Khi 'bánh vẽ' trở thành cạm bẫy lừa đảo tại dự án Royal Streammy Villas

Dự án Royal Streammy Villas từng gây sốt, nhưng sau đó bị phát hiện là chiêu trò huy động vốn trái phép và lừa đảo khách hàng.

Hàng trăm tỷ đồng của khách hàng đã được đổ vào dự án Royal Streammy Villas tại Phú Quốc, để rồi nhận lại những lời hứa hão và những bản án tranh chấp kéo dài. Đằng sau vỏ bọc hào nhoáng của Công ty Đảo Vàng là một kịch bản huy động vốn trái phép có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản tinh vi.

Công an TPHCM bắt doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền bị bắt vì liên quan đến vụ lừa đảo dự án bất động sản trị giá hàng chục tỉ đồng tại Phú Quốc.

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM cho biết đã cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS). Công ty này được thành lập vào năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỉ đồng.

Xã hội

Người phụ nữ ở Hà Nội bị lừa 11 tỷ đồng khi mua thiên thạch giả

Công an Bắc Ninh khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng lừa bán “thiên thạch” giả, chiếm đoạt 11 tỷ đồng của một nạn nhân tại Hà Nội bằng thủ đoạn tinh vi.

Ngày 19/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 11 tỷ đồng thông qua việc mua bán “thiên thạch” giả.

Trước đó, ngày 3/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn trình báo của bà D.T. (trú tại TP Hà Nội) về việc bị một nhóm đối tượng lừa mua “thiên thạch” giả với giá cao.

