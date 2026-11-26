Trước thực trạng bụi phát sinh từ hoạt động xây dựng ảnh hưởng tới chất lượng không khí, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu tăng cường biện pháp kiểm soát bụi tại công trường.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu UBND các xã, phường, các ban quản lý dự án, chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương triển khai các biện pháp hạn chế phát tán bụi, khí thải gây ô nhiễm không khí trong quá trình phá dỡ, giải phóng mặt bằng và thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn.

Theo đó, các biện pháp bảo vệ môi trường phải được kiểm tra trước khi triển khai những công việc có nguy cơ gây ô nhiễm.

Sở Xây dựng yêu cầu các công trường phải triển khai những biện pháp như che chắn phù hợp, phủ kín vật liệu rời, làm cứng và duy trì vệ sinh đường nội bộ, lối ra vào; phun sương, tưới nước dập bụi tại nguồn phát sinh.

Hoạt động cắt, khoan, phá dỡ phải có thiết bị hút bụi hoặc làm ẩm tại vị trí thi công. Phế thải từ trên cao phải được vận chuyển bằng thiết bị, ống kín hoặc biện pháp bao che phù hợp, không được đổ, ném tự do.

Đáng chú ý, đối với các công trình lớn có diện tích trên 1ha và công trình có nguy cơ ô nhiễm cao, Sở Xây dựng yêu cầu 100% công trình lớn thực hiện giám sát bụi bằng cảm biến, camera, trí tuệ nhân tạo (AI) hoặc giải pháp công nghệ phù hợp. Dữ liệu giám sát phải được kết nối với công an và UBND xã, phường để phục vụ kiểm tra.

Việc kiểm soát phương tiện vận chuyển vật liệu, đất, phế thải cũng được yêu cầu thực hiện chặt chẽ. Chủ đầu tư, nhà thầu phải lập nhật ký xe gắn với biển số, đơn vị vận tải, thời gian ra vào, loại vật liệu và kết quả kiểm tra, rửa xe.

Quá trình thi công đồng loạt cũng kéo theo áp lực không nhỏ đối với giao thông và môi trường. Ảnh VOV

Thời gian gần đây, áp lực phát thải nội tại của Hà Nội đang gia tăng đột biến khi thành phố đồng loạt triển khai hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như: Vành đai 1, Vành đai 2,5, Vành đai 3,5, Vành đai 4, Quốc lộ 6, Đại lộ Thăng Long cùng các cầu vượt sông Hồng. Hoạt động đào đắp, san nền và vận chuyển vật liệu diễn ra liên tục khiến nhiều khu vực trở thành đại công trường. Trung tá Phạm Hoài Nam, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) nhận định, lượng xe chở cát, sỏi, xi măng tăng vọt tiềm ẩn nguy cơ phát tán bụi, rơi vãi đất đá nếu không được che chắn đúng quy định.

Theo Phó Giám đốc Sở NN&MT Hà Nội Nguyễn Minh Tấn, cơ quan chức năng đang rà soát, phân loại công trường theo mức độ nguy cơ, ưu tiên giám sát dự án quy mô lớn và công trình gần khu dân cư, trường học, bệnh viện. Chủ đầu tư, nhà thầu bắt buộc phải dựng hàng rào, che phủ vật liệu, lắp đặt thiết bị phun sương dập bụi, hệ thống rửa xe và tuyệt đối không cho phương tiện chưa bảo đảm vệ sinh rời công trường. Công an thành phố cũng được giao xử lý nghiêm xe chở vật liệu làm rơi vãi bùn đất, truy xuất trách nhiệm tới tận chủ phương tiện, đơn vị vận tải và công trường liên quan.

Cùng với việc siết chặt quản lý xây dựng, Hà Nội tăng tần suất quét, hút bụi, rửa đường tại các trục giao thông trọng điểm bằng công nghệ phù hợp, tránh quét khô làm phát tán ngược bụi vào không khí; đồng thời ngăn chặn triệt để tình trạng đốt rác, đốt rơm rạ ngoài trời.