UBND TP HCM mới ban hành chỉ thị về tăng cường công tác quản lý chất thải rắn và vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố.

TP HCM xác định quản lý chất thải rắn là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, gắn liền với công tác bảo vệ môi trường. Thành phố yêu cầu kiên quyết chấm dứt tình trạng đổ thải không đúng quy định, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

UBND TP HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát, tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất thải phù hợp với quy định hiện hành và yêu cầu thực tiễn. Qua đó, bảo đảm công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn được triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng có nhiệm vụ phối hợp với UBND cấp xã và các cơ quan báo chí, truyền thông rà soát toàn diện những điểm tồn đọng rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Trên cơ sở đó, các địa phương và đơn vị liên quan tổ chức xử lý dứt điểm, sau đó bàn giao hiện trạng cho chính quyền địa phương tiếp tục quản lý.

Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND phường, xã, đặc khu tham mưu việc phân cấp quản lý hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến đường giao thông, gắn với nhiệm vụ bảo đảm vệ sinh môi trường.

Đáng chú ý, Công an TP HCM được yêu cầu tăng cường trinh sát, theo dõi, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi chôn lấp, đổ chất thải trái quy định.

Một trong những giải pháp được nhấn mạnh là áp dụng triệt để việc xử phạt thông qua trích xuất clip, hình ảnh từ hệ thống camera giao thông và camera giám sát an ninh trật tự. Hình thức này được áp dụng đối với các hành vi đổ thải, lưu chứa chất thải không đúng quy định, nhằm tăng tính răn đe và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Đặc biệt, chính quyền cấp xã phải tổ chức thực hiện nghiêm việc chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt theo khung giờ quy định, nhất là tại các tuyến đường trung tâm, trọng điểm.

Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân không được tự ý để rác tại khu vực công cộng như lòng đường, vỉa hè, gốc cây, cột điện, chân thùng rác công cộng… ngoài khung thời gian chuyển giao cho đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn.

Bên cạnh đó, UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức tốt công tác vệ sinh công cộng, thu gom rác và vớt lục bình trên các tuyến suối, kênh, rạch thuộc phạm vi quản lý, góp phần cải thiện môi trường và giữ gìn mỹ quan đô thị.

Một số phương tiện vận chuyển chất thải tại TP HCM không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường. Ảnh chụp tháng 2/2026.

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UBND TP HCM yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường, nhất là công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại và vệ sinh công cộng.