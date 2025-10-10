Hà Nội tạm giữ gần 1,7 tấn xúc xích không rõ nguồn gốc

Gần 1,7 tấn xúc xích không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện và tạm giữ tại phường Từ Liêm.

Ngày 9/10, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 14, Chi cục QLTT Hà Nội phối hợp với phòng Cảnh sát kinh tế - CATP kiểm tra một kho hàng tại ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp (phường Từ Liêm, Hà Nội), phát hiện hơn 1,7 tấn xúc xích được đóng gói trong túi bóng dán tem nhãn nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt, không có giấy tờ kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lực lượng chức năng thu giữ 1,7 tấn xúc xích không rõ nguồn gốc/Ảnh DMS

Chủ số hàng là một phụ nữ sinh năm 1980, trú tại phường Yên Hoà cho biết đã thu mua số hàng hoá trên mạng xã hội, sau đó phân phối chúng tại thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận thông qua mạng xã hội.

Kết quả kiểm tra cho thấy cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn tại địa chỉ nhà không số, ngách 1B ngõ 16 Đỗ Xuân Hợp đang tàng trữ 1.678 kg thực phẩm lạp xưởng do nước ngoài sản xuất, chưa có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, giá trị lô hàng ước tính 120,8 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ tang vật để xử lý theo quy định, dự kiến xử phạt hành chính 97,5 triệu đồng.

Theo lực lượng chức năng, đây đều là nguyên liệu "chính" của món ăn đường phố "xúc xích nướng đá" hấp dẫn với giá cả "siêu rẻ".

Những tấn xúc xích không rõ nguồn gốc xuất xứ này là nguyên liệu chế biến món “xúc xích nướng đá” phổ biến tại nhiều quán ăn vỉa hè/Ảnh DMS

Vụ việc là cảnh báo về nguy cơ an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, quán ăn vỉa hè. Việc sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời vi phạm pháp luật.

Trước đó, Cục An toàn thực phẩm cũng đã cảnh báo, việc tiêu thụ thực phẩm kém vệ sinh, đặc biệt là nướng "xiên bẩn", xúc xích "bẩn"... có thể gây ra nhiều nguy cơ nghiêm trọng cho sức khỏe như: Ngộ độc thực phẩm (đau bụng, tiêu chảy, nôn ói cấp tính). Cạnh đó là nguy cơ nhiễm khuẩn đường ruột từ các vi khuẩn như E.coli, Salmonella, tụ cầu khuẩn… dẫn đến rối loạn tiêu hóa kéo dài hoặc gây tích tụ độc tố lâu dài do dầu chiên đi chiên lại nhiều lần dễ tạo ra các chất gây ung thư.

"Xiên bẩn" cũng có thể gây nhiễm ký sinh trùng nếu thịt không được nướng chín kỹ hoặc nguyên liệu từ động vật nhiễm bệnh.

Chuyên gia khuyến cáo, người tiêu dùng không nên sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác hay xuất xứ cụ thể. Đồng thời, cần nâng cao cảnh giác, đặc biệt với các món ăn đường phố trôi nổi, thu hút đông người tiêu dùng nhưng không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm.

Để giảm thiểu rủi ro từ việc tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, người tiêu dùng cần có sự thông thái và kỹ lưỡng. Khi chọn mua lạp xưởng, xúc xích... nên lựa chọn sản phẩm của các công ty lớn, có đăng ký chất lượng và thông tin sản phẩm rõ ràng trên bao bì, được đóng gói cẩn thận tránh nhiễm nấm mốc và vi khuẩn.