Ninh Bình sắp đấu giá 81 lô đất, khởi điểm gần 488 triệu đồng/lô

Tỉnh Ninh Bình chuẩn bị đưa 81 lô đất ở xã Giao Ninh ra tổ chức đấu giá, khởi điểm thấp nhất gần 488 triệu đồng/lô.

Ngày 16/12, thông tin từ Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc cho biết, đơn vị vừa ra thông báo đấu giá 81 lô đất ở xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình.

Theo đó, các lô đất có diện tích 92 - 165 m2, với giá khởi điểm 487,6 triệu đồng/lô - 1,09 tỷ đồng/lô.

Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá từ 8h ngày 10/12 đến trước 17h ngày 24/12 tại Trụ sở UBND xã Giao Ninh; Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc; Phòng đấu giá Công ty đấu giá hợp danh Nam Bắc.

Ảnh minh hoạ.

Khách hàng đăng kí tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty trong thời hạn từ 8h ngày 10/12 đến 17h ngày 24/12.

Hình thức, phương thức đấu giá, trả giá bằng bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Phiên đấu giá dự kiến tổ chức lúc 8h ngày 27/12, tại Hội trường nhà văn hóa xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình.

