Xã hội

Thông tin kiểm định của xe khách lật làm 11 người bị thương

Theo dòng thời gian lịch sử kiểm định, xe khách BKS 29F- 016.48 gặp nạn có nhiều lần kết quả không đạt từ năm 2023 đến ngày 10/10/2025.

Thiên Tuấn

Liên quan vụ TNGT lật xe khách khiến 11 người bị thương ở tỉnh Sơn La, tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, thông tin từ đăng kiểm cho thấy, chủ phương tiện xe khách BKS 29F- 016.48 là Công ty TNHH DL và DVCĐ Điện lực Việt Nam. Đây là loại xe khách giường nằm. Xe đã được phép thay đổi kết cấu và số người cho phép chở (kể cả người lái) là 24 người.

Phương tiện BKS 29F- 016.48 vẫn còn hạn kiểm định đến ngày 9/4/2026. Tuy nhiên, theo dòng thời gian lịch sử kiểm định, chiếc xe này thường được kiểm tra đăng kiểm tại Trung tâm 14-05D và 14-02D (tỉnh Quảng Ninh) và có nhiều lần kết quả không đạt từ năm 2023 đến ngày 10/10/2025.

anh-chup-man-hinh-2026-01-05-luc-092522.png
Lật xe khách tuyến Sơn La - Quảng Ninh khiến 11 người bị thương

Ở một diễn biến khác, Cục CSGT (Bộ Công an) cũng đã cho biết tài xế xe khách lật tại xã Phiêng Pằn (Sơn La) khai nhận do buồn ngủ nên mất lái, lao xuống suối khiến 11 người bị thương.

Theo đó, khoảng 5h ngày 5/1, xe khách biển kiểm soát 29F-016.48 (nhà xe Đoàn Xuân) chạy tuyến Quảng Ninh – Sông Mã lưu thông hướng Cò Nòi đi Sông Mã. Khi đến Km472+700 Quốc lộ 37 (bản Mật Sàng, xã Phiêng Pằn), phương tiện bất ngờ đâm vào dải phòng hộ mềm rồi lao xuống suối.

Cơ quan chức năng xác định tài xế là Nguyễn Q.V. (SN 1985, trú tại Quảng Ninh). Làm việc với công an, ông V. khai do buồn ngủ nên không làm chủ được tay lái.

Hậu quả, tài xế V. bị gãy tay, 10 hành khách khác bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã Phiêng Pằn. Phương tiện hư hỏng nặng.

