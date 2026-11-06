Hà Nội rà soát an toàn trường học sau vụ cháy khiến một người tử vong

Sau vụ cháy tại điểm học tạm Trường THCS Kim Liên khiến một người tử vong, Hà Nội yêu cầu các trường kiểm tra PCCC, lối thoát nạn và điều kiện an toàn.

Sau vụ cháy gây thiệt hại về người tại điểm học tạm của Trường THCS Kim Liên, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội đã lập tức yêu cầu tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn khẩn trương rà soát toàn diện điều kiện an ninh, an toàn trường học, đặc biệt là hệ thống phòng cháy, chữa cháy (PCCC) nhằm chủ động ngăn ngừa nguy cơ hỏa hoạn.

Nhằm tăng cường khả năng ứng phó tại chỗ, Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kỹ năng PCCC và thoát nạn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Các nội dung tuyên truyền cần thiết kế phù hợp với từng cấp học, tập trung nâng cao ý thức sử dụng an toàn nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị điện, đồng thời bố trí đầy đủ khẩu hiệu hướng dẫn cứu hộ tại những vị trí dễ quan sát.

Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường vụ cháy khu phòng tạm Trường THCS Kim Liên. Ảnh CA Hà Nội

Song song với công tác tuyên truyền, các trường phải tiến hành kiểm tra thực tế toàn bộ cơ sở vật chất, tập trung vào hệ thống điện, bếp ăn, phòng thí nghiệm, thư viện và các khu vực có rủi ro cháy, nổ cao. Việc sắp xếp vật tư, trang thiết bị phải đảm bảo gọn gàng, tuyệt đối không che chắn hành lang, lối đi hay cửa thoát nạn. Các thiết bị PCCC tại chỗ như bình chữa cháy, đèn chiếu sáng sự cố, hệ thống báo cháy và biển chỉ dẫn cũng phải được rà soát, bảo dưỡng và sẵn sàng hoạt động. Trên cơ sở đó, các đơn vị có trách nhiệm xây dựng và kiện toàn phương án chữa cháy, cứu nạn chi tiết.

Đáng chú ý, đối với các trường đang thi công, cải tạo hoặc phải tổ chức học tạm, học nhờ, Sở GDĐT Hà Nội nghiêm cấm việc dạy và học tại những địa điểm chưa bảo đảm an toàn. Các công trình đang xây dựng trong khuôn viên bắt buộc phải có rào chắn ngăn cách, bố trí lối đi riêng để tránh học sinh tiếp cận.

Để đảm bảo các quy định được thực thi nghiêm túc, UBND các phường, xã sẽ chủ trì, phối hợp với lực lượng Công an địa phương trực tiếp kiểm tra điều kiện an toàn PCCC tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, kịp thời phát hiện và yêu cầu khắc phục triệt để các tồn tại, thiếu sót.