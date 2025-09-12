Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Hà Nội phát hiện 1.440 bánh trung thu nhập lậu

Lực lượng chức năng Hà Nội vừa phát hiện, thu giữ 1.440 chiếc bánh Trung thu và 128 chiếc bánh bông lan nhập lậu.

Bình Nguyên

Thực hiện Kế hoạch cao điểm Trung thu, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 thuộc Chi cục QLTT Hà Nội đã kiểm tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng liên quan đến thực phẩm, bánh trung thu và đồ chơi trẻ em.

Cụ thể, ngày 11/9, Đội QLTT số 2 đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm tại số 39 Hàm Tử Quan, phường Hồng Hà.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 1.440 chiếc bánh trung thu và 128 chiếc bánh bông lan mang nhãn chữ nước ngoài. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp, chứng minh nguồn gốc của lô hàng.

Đội QLTT số 2 xác định toàn bộ số bánh trên là nhập lậu và đã tiến hành tạm giữ để xử lý theo quy định.

Theo đại diện Đội QLTT số 2, việc kinh doanh bánh trung thu nhập lậu, không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn thực phẩm, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt trong dịp Tết Trung thu khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao.

Không chỉ tập trung vào mặt hàng thực phẩm, Đội QLTT số 2 còn phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố tiến hành kiểm tra 8 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em tại các phường Hoàn Kiếm và Hồng Hà.

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 2.972 sản phẩm đồ chơi trẻ em các loại có nhãn mang chữ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổng trị giá số hàng hóa vi phạm ước tính 96,73 triệu đồng.

Đội QLTT số 2 đã đã lập biên bản vi phạm hành chính, tiến hành xử lý theo quy định.

Đội QLTT số 2 tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm/Ảnh TP.

Đội QLTT số 2 tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm/Ảnh TP.

Các sản phẩm đồ chơi nhập lậu, không rõ nguồn gốc thường không được kiểm định chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho trẻ nhỏ.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người tiêu dùng nên mua bánh từ cơ sở có thương hiệu uy tín, có địa điểm cố định, bánh phải có nhãn mác đầy đủ, hạn sử dụng rõ ràng. Khi mua bánh về, phải bảo quản đúng cách, tránh ẩm mốc, tránh ánh nắng trực tiếp...

#bánh trung thu nhập lậu #kiểm tra thực phẩm Hà Nội #hàng giả bánh trung thu #quản lý thị trường Hà Nội #thu giữ bánh nhập lậu #an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Bài liên quan

Sống Khỏe

Hà Nội kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn xúc xích trôi nổi

Lực lượng chức năng Hà Nội vừa phát hiện, thu giữ gần 1 tấn xúc xích, lạp xưởng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội về việc tăng cường kiểm tra, phát hiện các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn trước thềm Tết Trung thu năm 2025, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh thực phẩm tại phường Yên Hòa.

Ngày 9/9/2025, Đội phòng ngừa điều tra án kinh tế, tham nhũng, môi trường trong lĩnh vực khác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường số 14, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm tại ngõ 61, phường Yên Hòa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thực phẩm vi phạm.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Đồng Tháp phát hiện 2,5 tấn đường cát nhập lậu

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 30 triệu đồng đối với hộ kinh doanh 2,5 tấn đường cát nhập lậu.

Ngày 19/8/2025, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hộ kinh doanh đường cát trên địa bàn phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp số tiền 30 triệu đồng và tịch thu 50 bao đường cát nhập lậu.

Trước đó, ngày 7/8/2025, Đội QLTT số 9, Chi cục QLTT tỉnh Đồng Tháp đã kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh đường cát trên địa bàn phường Hồng Ngự.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Gia Lai phát hiện, tạm giữ 5 tấn đường nhập lậu

5 tấn đường trắng, do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, trị giá 65 triệu, vận chuyển trên một ô tô vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tạm giữ.

Nhận được nguồn tin từ người dân, trưa 12/8 Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) tiến hành kiểm tra 1 ô tô đầu kéo BKS 29H-805.xx kéo sơ mi rơ moóc BKS 43R-024.xx, nghi vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên Quốc lộ 1, thuộc địa phận khu phố Huỳnh Kim, phường An Nhơn Nam.

Chiếc ô tô này do ông Nguyễn Đức Lộc (SN 1971, trú ở phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) điều khiển.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Lối sống lành mạnh giúp gan khỏe

Lối sống lành mạnh giúp gan khỏe

Gan đảm nhiệm vai trò thải độc, nhưng dễ bị tổn thương bởi thói quen xấu. Lối sống lành mạnh là cách đơn giản nhất để bảo vệ gan và phòng bệnh.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Áp xe cổ phức tạp do sâu răng

Áp xe cổ phức tạp do sâu răng

Nếu không được phẫu thuật tháo mủ, áp xe cổ có thể tự phá vỡ ra da gây dò mủ kéo dài hoặc vỡ mủ vào trong, dẫn đến nhiễm trùng lan rộng, nhiễm trùng huyết...
Lối sống lành mạnh giúp gan khỏe

Lối sống lành mạnh giúp gan khỏe

Gan đảm nhiệm vai trò thải độc, nhưng dễ bị tổn thương bởi thói quen xấu. Lối sống lành mạnh là cách đơn giản nhất để bảo vệ gan và phòng bệnh.