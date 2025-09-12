Hà Nội phát hiện 1.440 bánh trung thu nhập lậu

Thực hiện Kế hoạch cao điểm Trung thu, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 2 thuộc Chi cục QLTT Hà Nội đã kiểm tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng liên quan đến thực phẩm, bánh trung thu và đồ chơi trẻ em.

Cụ thể, ngày 11/9, Đội QLTT số 2 đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm tại số 39 Hàm Tử Quan, phường Hồng Hà.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 1.440 chiếc bánh trung thu và 128 chiếc bánh bông lan mang nhãn chữ nước ngoài. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp, chứng minh nguồn gốc của lô hàng.

Đội QLTT số 2 xác định toàn bộ số bánh trên là nhập lậu và đã tiến hành tạm giữ để xử lý theo quy định.

Theo đại diện Đội QLTT số 2, việc kinh doanh bánh trung thu nhập lậu, không rõ nguồn gốc tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn thực phẩm, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, đặc biệt trong dịp Tết Trung thu khi nhu cầu tiêu thụ tăng cao.

Không chỉ tập trung vào mặt hàng thực phẩm, Đội QLTT số 2 còn phối hợp với các cơ quan chức năng thành phố tiến hành kiểm tra 8 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em tại các phường Hoàn Kiếm và Hồng Hà.

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 2.972 sản phẩm đồ chơi trẻ em các loại có nhãn mang chữ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổng trị giá số hàng hóa vi phạm ước tính 96,73 triệu đồng.

Đội QLTT số 2 đã đã lập biên bản vi phạm hành chính, tiến hành xử lý theo quy định.

Đội QLTT số 2 tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm/Ảnh TP.

Các sản phẩm đồ chơi nhập lậu, không rõ nguồn gốc thường không được kiểm định chất lượng, tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho trẻ nhỏ.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, người tiêu dùng nên mua bánh từ cơ sở có thương hiệu uy tín, có địa điểm cố định, bánh phải có nhãn mác đầy đủ, hạn sử dụng rõ ràng. Khi mua bánh về, phải bảo quản đúng cách, tránh ẩm mốc, tránh ánh nắng trực tiếp...