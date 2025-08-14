Hà Nội

Sống Khỏe

Gia Lai phát hiện, tạm giữ 5 tấn đường nhập lậu

5 tấn đường trắng, do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, trị giá 65 triệu, vận chuyển trên một ô tô vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tạm giữ.

Bình Nguyên

Nhận được nguồn tin từ người dân, trưa 12/8 Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) tiến hành kiểm tra 1 ô tô đầu kéo BKS 29H-805.xx kéo sơ mi rơ moóc BKS 43R-024.xx, nghi vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên Quốc lộ 1, thuộc địa phận khu phố Huỳnh Kim, phường An Nhơn Nam.

Chiếc ô tô này do ông Nguyễn Đức Lộc (SN 1971, trú ở phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) điều khiển.

Tang vật bị tạm giữ tại hiện trường/Ảnh DMS

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện trong sơ mi rơ moóc BKS 43R-024.xx chứa 100 bao đường tinh luyện với tổng trọng lượng 5 tấn, trị giá 65 triệu đồng. Đường có hạt màu trắng do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, chứng từ kèm theo.

Tổ công tác đã tạm giữ tang vật, giao cho Đội QLTT số 4 tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.

