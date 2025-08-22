Đồng Tháp phát hiện 2,5 tấn đường cát nhập lậu

Ngày 19/8/2025, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hộ kinh doanh đường cát trên địa bàn phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp số tiền 30 triệu đồng và tịch thu 50 bao đường cát nhập lậu.

Trước đó, ngày 7/8/2025, Đội QLTT số 9, Chi cục QLTT tỉnh Đồng Tháp đã kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh đường cát trên địa bàn phường Hồng Ngự.

Qua kiểm tra, Đội QLTT số 9 đã phát hiện tại địa điểm này đang kinh doanh 50 bao đường cát, loại 50 kg/bao (với tổng khối lượng 2,5 tấn) xuất xứ Thái Lan, có giá trị hơn 40 triệu đồng. Toàn bộ số lượng hàng hóa này không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ kèm theo để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Đội QLTT đã tiến hành tạm giữ lô hàng theo quy định.

Đội QLTT số 9 kiểm tra thực tế tại hộ kinh doanh/Ảnh DMS

Qua xác minh, làm việc, chủ hộ kinh doanh thừa nhận 50 bao đường cát nêu trên là hàng hóa nhập lậu. Đội trưởng Đội QLTT số 9 đã chuyển hồ sơ vụ việc đến cấp có thẩm quyền để xử lý.

Vào thời điểm mùa nước nổi đang về, tình trạng buôn lậu nhất là buôn lậu đường cát dự báo có chuyển biến phức tạp. Do đó, Đội QLTT số 9 sẽ thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, nắm chắc phương thức, thủ đoạn của các đối tượng vi phạm; Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu trên tuyến biên giới và trong thị trường nội địa. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.