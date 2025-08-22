Hà Nội

Sống Khỏe

Đồng Tháp phát hiện 2,5 tấn đường cát nhập lậu

Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 30 triệu đồng đối với hộ kinh doanh 2,5 tấn đường cát nhập lậu.

Bình Nguyên

Ngày 19/8/2025, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hộ kinh doanh đường cát trên địa bàn phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp số tiền 30 triệu đồng và tịch thu 50 bao đường cát nhập lậu.

Trước đó, ngày 7/8/2025, Đội QLTT số 9, Chi cục QLTT tỉnh Đồng Tháp đã kiểm tra đột xuất đối với hộ kinh doanh đường cát trên địa bàn phường Hồng Ngự.

Qua kiểm tra, Đội QLTT số 9 đã phát hiện tại địa điểm này đang kinh doanh 50 bao đường cát, loại 50 kg/bao (với tổng khối lượng 2,5 tấn) xuất xứ Thái Lan, có giá trị hơn 40 triệu đồng. Toàn bộ số lượng hàng hóa này không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ kèm theo để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Đội QLTT đã tiến hành tạm giữ lô hàng theo quy định.

21-8-25-jpg.jpg

Đội QLTT số 9 kiểm tra thực tế tại hộ kinh doanh/Ảnh DMS

Qua xác minh, làm việc, chủ hộ kinh doanh thừa nhận 50 bao đường cát nêu trên là hàng hóa nhập lậu. Đội trưởng Đội QLTT số 9 đã chuyển hồ sơ vụ việc đến cấp có thẩm quyền để xử lý.

Vào thời điểm mùa nước nổi đang về, tình trạng buôn lậu nhất là buôn lậu đường cát dự báo có chuyển biến phức tạp. Do đó, Đội QLTT số 9 sẽ thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, nắm chắc phương thức, thủ đoạn của các đối tượng vi phạm; Tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu trên tuyến biên giới và trong thị trường nội địa. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Sống Khỏe

Gia Lai phát hiện, tạm giữ 5 tấn đường nhập lậu

5 tấn đường trắng, do nước ngoài sản xuất nhưng không có hóa đơn, trị giá 65 triệu, vận chuyển trên một ô tô vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai tạm giữ.

Nhận được nguồn tin từ người dân, trưa 12/8 Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, Chi cục QLTT tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) tiến hành kiểm tra 1 ô tô đầu kéo BKS 29H-805.xx kéo sơ mi rơ moóc BKS 43R-024.xx, nghi vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên Quốc lộ 1, thuộc địa phận khu phố Huỳnh Kim, phường An Nhơn Nam.

Chiếc ô tô này do ông Nguyễn Đức Lộc (SN 1971, trú ở phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) điều khiển.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nghệ An tạm giữ hơn 3 tấn đường cát hiệu Mitr phol sugar nhập lậu

Lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An vừa phát hiện phương tiện vận chuyển hơn 3 tấn đường cát nhập lậu.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An về đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ngày 6/8/2025, Đội QLTT số 11, Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An phối hợp với Đội Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An tiến hành khám phương tiện vận tải hiệu Chenglong mang BKS 34H-017.93 do ông Hồ Văn Hậu sinh năm 1997, cư trú tại phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng điều khiển.

Qua kiểm tra, Đoàn phát hiện trên phương tiện vận tải nêu trên có cất giấu 62 bao đường cát trắng hiệu Mitr phol sugar có xuất xứ từ Thái Lan với tổng khối lượng hàng là 3,1 tấn. Tại thời điểm khám, ông Hồ Văn Hậu chưa xuất trình được hoá đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hoá. Đội QLTT số 11 đã tiến hành niêm phong, tạm giữ toàn bộ số hàng hoá nêu trên để xác minh, làm rõ.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hà Nội phát hiện 15.000 sản phẩm mặt nạ dưỡng da nhập lậu

Lực lượng chức năng Hà Nội vừa phát hiện, tạm giữ 15.000 sản phẩm mặt nạ dưỡng da nhãn hiệu Lucenbase Whitening Moisturizing Mask loại 25ml nhập lậu.

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5, Chi cục QLTT TP Hà Nội vừa phối hợp với Công an phường Vĩnh Hưng tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh mỹ phẩm tại địa chỉ số 419 phố Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội, do bà P.H.D là chủ kinh doanh.

Tại thời điểm kiểm tra, bà P.H.D không xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh tại địa chỉ nêu trên.

Xem chi tiết

