UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3862/QĐ-UBND (ngày 20/7) về việc đặt tên, đổi tên, điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn TP Hà Nội năm 2025.

Theo đó, UBND TP Hà Nội đặt tên 38 tuyến đường, phố mới, điều chỉnh độ dài 06 tuyến đường phố, đặt tên 14 công trình công cộng mới và đổi tên 1 công trình công cộng trên địa bàn TP Hà Nội năm 2025.

38 tuyến đường, phố mới gồm:

1. Phố Nguyễn Hữu Liêu (phường Xuân Đỉnh): Cho đoạn từ ngã ba giao đường tiếp nối phố Đỗ Nhuận tại tòa nhà bệnh viện SunGroup, đối diện cổng Công viên Hòa Bình, đến ngã ba giao đường nội khu Ngoại giao đoàn tại trường Quốc tế Westlink.

2. Phố Doãn Khuê (phường Xuân Đỉnh): Cho đoạn từ ngã ba giao đường Hoàng Minh Thảo tại tòa chung cư N01-T2 khu Ngoại giao đoàn, đến ngã ba giao phố Nguyễn Xuân Khoát.

3. Phố Học Phi (phường Yên Hòa): Cho đoạn từ ngã ba giao phố Vũ Phạm Hàm tại số nhà 02, đến ngã ba giao phố Xuân Quỳnh tại số nhà 16.

4. Phố Hàng Lọng (phường Cửa Nam): Cho đoạn từ ngã tư giao phố Trần Bình Trọng đến ngã ba giao đường Lê Duẩn.

5. Phố Hồ Linh Quang (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám): Cho tuyến phố chạy vòng quanh hồ Linh Quang, điểm đầu và điểm cuối tại số 61 ngõ Văn Chương 2.

6. Phố Phạm Khắc Hòe (phường Dương Nội): Cho đoạn từ ngã ba giao phố Nguyễn Thanh Bình tại cổng chào Khu đô thị Dương Nội, đến ngã tư giao đường tiếp nối phố Lê Giản tại Công viên Thiên văn học.

7. Phố Phan Hiền (phường Dương Nội): Cho đoạn từ ngã ba giao phố Nguyễn Văn Luyện, đến ngã ba giao đường nội khu đô thị An Hưng.

8. Đường Viên Chiếu (phường Phúc Lợi, phường Việt Hưng): Cho đoạn từ cầu Đuống, đến cầu Phù Đổng.

9. Phố Dương Bá Trạc (phường Long Biên): Cho đoạn từ ngã ba giao đường Cự Khối, đến ngã ba giao phố Hoa Động tại số 67 và Lăng Thành hoàng làng Thổ Khối.

10. Phố Lê Đại (phường Bồ Đề): Cho đoạn từ ngã ba giao phố Gia Thượng, đến ngã ba giao ngõ 59 phố Nguyễn Gia Bồng tại điểm đối diện Nghĩa trang Ngọc Thụy.

11. Phố Nguyễn Huy Thảo (phường Việt Hưng): Cho đoạn từ ngã ba giao ngách 165 ngõ 192 phố Thanh Am (phía trước là đường sắt Hà Nội - Lạng Sơn), đến ngã ba giao phố Đặng Vũ Hỷ tại ô đất quy hoạch số B4/CXTP2.

12. Phố Nguyễn Thế Rục (phường Bồ Đề): Cho đoạn từ ngã tư giao đường Nguyễn Văn Cừ và Hồng Tiến tại cầu vượt Nguyễn Văn Cừ, đến ngã năm giao đường Ngọc Thụy, Hồng Tiến, Nguyễn Gia Bồng.

13. Phố Phan Tây Nhạc (phường Xuân Phương): Cho đoạn từ điểm giao phố Trịnh Văn Bô tại chân cầu vượt Tasco, đến ngã tư giao đường Tỉnh lộ 70 tại đoạn khớp nối, giáp Khu đô thị Vân Canh.

14. Phố Bạch Thành Phong (phường Đại Mỗ): Cho đoạn từ ngã tư giao đại lộ Thăng Long - đối diện đường Lê Quang Đạo, đến ngã tư giao đường Đại Mỗ và phố Lê Giản.

15. Phố Lê Giản (phường Đại Mỗ): Cho đoạn từ ngã tư giao đường Đại Mỗ và phố Bạch Thành Phong tại khu Biệt thự liền kề Luis City, đến ngã tư giao phố Nguyễn Văn Luyện.

16. Phố Tưởng Dân Bảo (phường Thanh Liệt): Cho đoạn từ ngã ba giao đường Nguyễn Xiển tại số 168, đến ngã ba giao đường Triều Khúc tại mặt bên trường THCS Nguyễn Lân.

17. Đường Xuân Mai (xã Xuân Mai): Cho đoạn từ Km32+885 Quốc lộ 6 tại cầu Tân Trượng, đến Km38+300 Quốc lộ 6 tại ranh giới giao địa phận tỉnh Hòa Bình (cũ).

18. Đường Dương Viết Điển (xã Xuân Mai): Cho đoạn từ ngã ba giao đường Quốc lộ 6 tại Km33+600 (đường Xuân Mai), đến ngã ba giao đường Quốc lộ 6 (đường Xuân Mai) tại Km34+200.

19. Đường Ba Đảm Đang (xã Đan Phượng, xã Liên Minh): Cho đoạn từ ngã ba giao đê Tiên Tân tại di tích Quán Phượng Trì (Km0+100 tỉnh lộ 417), đến ngã ba giao đê Hữu Hồng tại cụm 9 - cụm 10 thôn An Thịnh (Km6+200 tỉnh lộ 417).

20. Đường Lê Xá (xã Bát Tràng): Cho đoạn từ ngã ba giao đường Lý Thánh Tông, đến ngã ba giao đường vào thôn Lê Xá.

21. Đường Ngọc Động (xã Bát Tràng): Cho đoạn từ ngã ba giao đường Đa Tốn, đến ngã ba giao đường Xuân Thuỵ.

22. Đường Xuân Thụy (xã Bát Tràng, xã Gia Lâm): Cho đoạn từ ngã ba giao đường vào thôn Lê Xá, đến ngã ba giao đường ven sông Bắc Hưng Hải tại thôn Xuân Thụy.

23. Đường Chử Đồng Tử (xã Bát Tràng): Cho đoạn đường tiếp nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (quốc lộ 5B), đến ngã ba giao đường Lý Thánh Tông.

24. Đường Tiên Dung (xã Gia Lâm): Cho đoạn đường từ ngã ba giao đường Lý Thánh Tông, đến đoạn tiếp nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (quốc lộ 5B).

25. Đường Lê Trần Cẩn (xã Gia Lâm): Cho đoạn từ ngã ba giao đường Lý Thánh Tông, đến ngã ba giao đường ven sông Bắc Hưng Hải tại thôn Chu Xá.

26. Đường Kim Hoa (xã Tiến Thắng, xã Quang Minh): Cho đoạn ngã tư giao đường Chi Đông, đến hết địa phận xã Kim Hoa (cũ) tại chùa Túc (Bạch Đa), thôn Bạch Đa.

27. Đường An Phú (xã Mỹ Đức): Cho đoạn từ ngã tư giao đường Hồ Chí Minh tại Km457+800 (cạnh trụ sở UBND xã An Phú cũ), đến hết địa phận xã An Phú cũ (nay là xã Mỹ Đức), giáp ngã ba giao đường vào thị trấn Ba Đồi (tỉnh Hòa Bình cũ).

28. Đường Hùng Tiến (xã Hương Sơn): Cho đoạn từ ngã tư giao đường Trinh Tiết và Tỉnh lộ 419 tại Km 63+750, đến ngã ba giao Tỉnh lộ 419 tại Km69+150 (ngã ba Bạch Tuyết - Hùng Tiến).

29. Đường Mỹ Xuyên (xã Phúc Sơn): Cho đoạn từ ngã ba giao Tỉnh lộ 419 tại thôn Vĩnh Lạc, đến ngã tư cầu Mỹ Hòa tại thôn Lai Tảo.

30. Đường Phúc Lâm (xã Phúc Sơn): Cho đoạn từ ngã tư đường Tỉnh lộ 429 tại thôn Phúc Lâm, gần trạm y tế Phúc Lâm, đến ngã tư đường liên xã, tại cổng làng Khảm Lâm.

31. Đường Phùng Xá (xã Hồng Sơn): Cho đoạn từ ngã ba giao Quốc lộ 21B tại Vân Đình, đến hết ngã ba đường Phùng Xá - Phù Lưu Tế (cạnh khu vực Nghĩa trang thôn Hạ).

32. Đường Tam Đức (xã Hồng Sơn): Cho đoạn từ ngã ba giao đường Xuy Xá - Lê Thanh (cạnh trụ sở UBND xã Xuy Xá cũ), đến ngã ba giao đường Phù Lưu Tế.

33. Đường Phương Nhị (xã Ngọc Hồi): Cho đoạn từ ngã ba giao đường Phương Dung tại điểm đối diện gần cổng vào Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, đến ngã ba giao cầu chui đường gom cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại thôn Nội Am.

34. Đường Tam Hiệp (xã Đại Thanh): Cho đoạn từ ngã ba giao đường Phan Trọng Tuệ tại điểm đối diện cổng chính Nghĩa trang Văn Điển, đến ngã ba giao đường Yên Ngưu tại xóm 7B thôn Yên Ngưu.

35. Đường Yên Ngưu (xã Đại Thanh): Cho đoạn từ ngã tư giao đường Phan Trọng Tuệ tại khu giãn dân Yên Ngưu, cạnh trường Mầm non Thị trấn Văn Điển, đến ngã ba giao đường vào xóm 7A thôn Yên Ngưu tại cầu Yên Ngưu.

36. Phố Vũ Đức Úy (phường Thanh Liệt): Cho đoạn từ ngã ba giao đường quy hoạch Khu đô thị Tây Nam Kim Giang tại xóm Lẻ Triều Khúc, đến ngã ba giao đường xóm Đỗi Triều Khúc tại mặt sau Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Triều.

37. Đường Doãn Tuế (xã Thường Tín, xã Thượng Phúc): Cho đoạn từ ngã tư giao đường Dương Trực Nguyên và Lý Tử Tấn tại trụ sở Trung tâm Bảo hiểm xã hội Thường Tín, đến ngã ba giao đường đi di tích chùa Đậu tại điểm Km0+500 (cách Quốc lộ 1A khoảng 500m).

38. Đường Lê Công Hành (xã Thường Tín, xã Thượng Phúc): Cho đoạn từ ngã ba giao phố Thượng Phúc tại số nhà 6, đến ngã ba giao đường đi di tích chùa Đậu tại điểm tiếp giáp sát Quốc lộ 1A tại điểm Km0+50 (cách Quốc lộ 1A khoảng 50m).

UBND TP Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND các xã, phường và đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, giới thiệu về việc đặt tên, đổi tên, điều chỉnh độ dài đường, phố và công trình công cộng; ý nghĩa của tên địa danh, danh nhân được đặt cho các đường phố, công trình công cộng mới, công trình công cộng đổi tên và đường, phố điều chỉnh độ dài.

UBND các xã, phường chủ trì, phối hợp Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Xây dựng và đơn vị liên quan thực hiện việc phân định ranh giới, gắn biển tên 38 tuyến đường, phố mới đặt tên; 06 tuyến phố điều chỉnh độ dài, 14 công trình công cộng mới, 01 công trình công cộng đổi tên trên địa bàn Thành phố.

Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo Công an các xã, phường có đường, phố và công trình công cộng được đặt tên mới; đường, phố được điều chỉnh độ dài, công trình công cộng đổi tên xây dựng kế hoạch phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành điều chỉnh các giấy tờ liên quan đến các hộ dân đang sinh sống tại địa bàn, bảo đảm ổn định tại cơ sở.