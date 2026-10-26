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Nhà Khoa học - Vusta News

GS.VS. Châu Văn Minh: Tăng cường kết nối khoa học, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Ngày 25/10/2026, tại Hà Nội, GS.VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị khoa học “Cập nhật các tiến bộ mới trong quản lý bệnh tiêu hóa và gan mật”, kết hợp kỷ niệm 8 năm thành lập Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tiêu hóa, Gan mật.

Theo Huy Bách/ VUSTA

Hội nghị do Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tiêu hóa, Gan mật phối hợp với Hệ thống Y tế Hoàng Long tổ chức, với sự tham dự của đại diện Bộ Y tế, các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia và nhà khoa học.

GS.VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu
GS.VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam, GS.VS. Châu Văn Minh chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tiêu hóa, Gan mật đã đạt được trong 8 năm xây dựng và phát triển.

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam nhấn mạnh, Viện đã từng bước khẳng định vai trò là một tổ chức khoa học và công nghệ năng động, có nhiều đóng góp thiết thực trong nghiên cứu, đào tạo và hợp tác quốc tế. Những kết quả đạt được không chỉ thể hiện sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ và các nhà khoa học của Viện mà còn góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đánh giá cao ý nghĩa khoa học và thực tiễn của hội nghị, GS.VS. Châu Văn Minh cho rằng, đây là dịp quan trọng để các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật những tiến bộ mới trong lĩnh vực tiêu hóa, gan mật; đồng thời thúc đẩy hợp tác chuyên môn, tăng cường kết nối các nhà khoa học Việt Nam với cộng đồng khoa học quốc tế.

GS.VS. Châu Văn Minh bày tỏ tin tưởng, thông qua hội nghị và các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, hợp tác quốc tế, Viện sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa các nhà khoa học, bác sĩ lâm sàng và chuyên gia nghiên cứu trong nước với quốc tế; góp phần đưa các thành tựu khoa học và công nghệ vào thực tiễn khám, chữa bệnh.

Đặc biệt, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam mong muốn Viện tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tăng cường liên kết, hợp tác, phát huy trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, đóng góp ngày càng thiết thực cho sự phát triển của y học Việt Nam; cùng Liên hiệp Hội Việt Nam góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Nhiều tiến bộ mới trong y học tiêu hóa và gan mật được chia sẻ

Phát biểu tại hội nghị, GS.TS.BS. Đào Văn Long, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Viện Nghiên cứu và Đào tạo Tiêu hóa, Gan mật, nhấn mạnh vai trò của nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại trong phát hiện sớm, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý đường tiêu hóa, đặc biệt là ung thư.

Một trong những kết quả nổi bật được giới thiệu là việc các nhà khoa học của Viện nghiên cứu, phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ phát hiện và phân loại tổn thương qua hình ảnh nội soi đường tiêu hóa, được cấp bằng độc quyền sáng chế vào tháng 5/2026. Đây là kết quả có ý nghĩa trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ do các nhà khoa học Việt Nam nghiên cứu, phát triển vào thực tiễn y tế.

Tại hội nghị, các chuyên gia trong nước và quốc tế cũng chia sẻ nhiều tiến bộ mới về nội soi can thiệp, quản lý bệnh viêm ruột, viêm gan B, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các dấu ấn sinh học hỗ trợ phát hiện sớm ung thư gan. Trong đó, PGS.TS.BS. Đào Việt Hằng và GS.TS. Ying-Hsiu Su (Hoa Kỳ) giới thiệu những hướng nghiên cứu mới về các dấu ấn sinh học, mở ra triển vọng nâng cao hiệu quả phát hiện và quản lý ung thư gan.

Hội nghị góp phần tăng cường trao đổi học thuật, kết nối các nhà khoa học, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật; qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của các tổ chức khoa học và công nghệ trong việc đưa tri thức, thành tựu nghiên cứu vào thực tiễn, phục vụ công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

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#Châu Văn Minh #kết nối khoa học #tiêu hóa gan mật #chăm sóc sức khỏe #Viện Nghiên cứu Tiêu hóa #trí tuệ nhân tạo

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