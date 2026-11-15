Giải thưởng Loa Thành lần thứ 38: Lần đầu tiên trao 2 giải Đặc biệt

Giải thưởng Loa Thành lần thứ 38 ghi nhận 312 đồ án dự thi từ 29 trường đại học, lần đầu trao hai giải Đặc biệt cho các đồ án kiến trúc, xây dựng xuất sắc.

Sáng 15/11, tại Hà Nội, Lễ trao Giải thưởng Loa Thành lần thứ 38 năm 2026 được tổ chức nhằm vinh danh những đồ án xuất sắc thuộc lĩnh vực Kiến trúc - Xây dựng. Mùa giải năm nay ghi nhận số lượng tham dự cao kỷ lục với 312 đồ án đến từ 29 trường đại học trên cả nước. Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử 38 năm tổ chức, Giải thưởng trao hai giải Đặc biệt cho những đồ án có chất lượng nổi bật.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức Trung ương, các cơ quan đồng tổ chức, các trường đại học, hội đồng chuyên ngành, các nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên hướng dẫn và đông đảo sinh viên có đồ án tham dự giải thưởng. Về phía Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có bà Phạm Thị Bích Hồng, Trưởng Ban Phổ biến kiến thức tham dự buổi lễ.

Giải thưởng Loa Thành do Bộ Xây dựng bảo trợ, Tổng hội Xây dựng Việt Nam và Hội Kiến trúc sư Việt Nam đồng tổ chức, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện. Năm 2026, Hội Kiến trúc sư Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng Giải thưởng. Lễ trao giải năm nay cũng là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026, góp phần đưa những ý tưởng sáng tạo của sinh viên kiến trúc, xây dựng đến gần hơn với đời sống và không gian sáng tạo đô thị.

Ông Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Loa Thành năm 2026 phát biểu khai mạc

Khẳng định sức lan tỏa và chất lượng của giải thưởng qua 38 mùa tổ chức

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Loa Thành năm 2026 nhấn mạnh ý nghĩa của giải thưởng trong việc khuyến khích tinh thần sáng tạo, khát vọng cống hiến và trách nhiệm xã hội của thế hệ kiến trúc sư, kỹ sư trẻ. Theo ông, tên gọi Loa Thành gắn với tòa thành xoắn ốc của An Dương Vương, một công trình kiến trúc - xây dựng - quân sự sáng tạo và kiệt xuất trong lịch sử dân tộc, cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của những người làm nghề xây dựng trong việc kiến thiết công trình, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Đánh giá về mùa giải năm nay, ông Phan Đăng Sơn cho rằng điều đáng ghi nhận không chỉ nằm ở số lượng đồ án tham dự mà còn ở tinh thần dấn thân, chủ động tiếp cận những vấn đề mới của sinh viên. Nhiều đồ án lựa chọn các chủ đề có tính thời sự và ý nghĩa xã hội như giao thông công cộng, xử lý rác thải, nhà ở xã hội, biến đổi khí hậu, bảo tồn di sản và phát triển không gian nông thôn. Đây là những vấn đề đòi hỏi người học không chỉ có kiến thức chuyên môn mà còn phải có tư duy liên ngành, khả năng nghiên cứu và sự thấu hiểu đối với nhu cầu của cộng đồng.

Ông cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và công nghệ phát triển nhanh chóng, người kiến trúc sư, kỹ sư trẻ cần biết khai thác công nghệ như một công cụ hỗ trợ sáng tạo, đồng thời giữ vững bản sắc cá nhân, sự thấu hiểu con người, văn hóa và tính trung thực, liêm chính trong nghề nghiệp. Giải thưởng không phải là đích đến mà là bước khởi đầu trên hành trình làm nghề, lập nghiệp và đóng góp cho xã hội của mỗi sinh viên.

Báo cáo tổng kết Giải thưởng Loa Thành lần thứ 38 năm 2026, ông Phạm Duy Hòa, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Trưởng ban Khoa học công nghệ và Đào tạo Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Phó trưởng Ban tổ chức Giải thưởng cho biết, mùa giải năm nay thu hút 312 đồ án của 29 trường đại học công lập và ngoài công lập trên cả nước, tăng 127 đồ án so với năm 2025. Trong đó, khối Kỹ thuật xây dựng có 107 đồ án, khối Kiến trúc - Quy hoạch có 205 đồ án.

Số lượng đồ án dự thi tăng mạnh cho thấy sức lan tỏa ngày càng rộng của giải thưởng, đồng thời phản ánh sự quan tâm, hưởng ứng của các cơ sở đào tạo và tinh thần chủ động khẳng định năng lực chuyên môn, sáng tạo của sinh viên. Những trường có số lượng đồ án tham dự lớn gồm Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội với 99 đồ án, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh với 38 đồ án và Trường Đại học Xây dựng Hà Nội với 29 đồ án.

Các đồ án được đánh giá bởi 7 hội đồng chuyên ngành, quy tụ những chuyên gia, nhà khoa học có kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch và xây dựng. Quá trình đánh giá được thực hiện trên cơ sở các tiêu chí về ý tưởng sáng tạo, khả năng ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, tính xã hội, khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn, xu hướng thiết kế bền vững, tính khả thi về vật liệu, công nghệ, kết cấu và chất lượng trình bày.

Theo đánh giá của các hội đồng chuyên môn, các đồ án khối Kỹ thuật xây dựng năm nay có chất lượng tốt, nhiều đề tài được nghiên cứu công phu, bám sát thực tiễn và cập nhật những tiến bộ khoa học, công nghệ hiện đại. Một số đồ án bước đầu ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quá trình nghiên cứu, thiết kế. Đối với khối Kiến trúc - Quy hoạch, nhiều đồ án thể hiện sự đầu tư bài bản, chú trọng nghiên cứu bối cảnh lịch sử, văn hóa, địa hình, khí hậu và phong tục tập quán; đồng thời mạnh dạn đề xuất các giải pháp mới gắn với yêu cầu phát triển đô thị và cộng đồng.

Lần đầu tiên trong lịch sử trao hai giải Đặc biệt

Giải thưởng Loa Thành lần thứ 38 là lần đầu tiên sau 38 năm tổ chức, Hội đồng Giải thưởng quyết định trao hai giải Đặc biệt cho hai đồ án xuất sắc nhất được lựa chọn trong số các đồ án đạt giải Nhất.

Giải Đặc biệt thứ nhất thuộc về đồ án “Dẫn mạch Đô thị: Kiến tạo Nền tảng TOD tại Bình Triệu” của sinh viên Trần Ngọc Trân, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải Đặc biệt thứ hai được trao cho đồ án “Thiết kế công trình Trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ Northern Emerald, Hà Nội” của sinh viên Dương Tông Hy, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Bà Hồ Hồng Nguyên, Bí thư BCH Trung ương Đoàn TNCS HCM, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; ông Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam và ông Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam trao Giải Đặc biệt cho 02 đề án xuất sắc nhất

Bên cạnh hai giải Đặc biệt, Ban tổ chức đã trao 8 giải Nhất, 23 giải Nhì, 24 giải Ba và 47 giải Khuyến khích. Như vậy, có tổng cộng 104 đồ án được trao giải, trong đó 57 đồ án đạt giải chính thức và 47 đồ án đạt giải Khuyến khích. Khối Kiến trúc - Quy hoạch có 63 đồ án đạt giải, khối Kỹ thuật - Xây dựng có 41 đồ án đạt giải.

Bà Phạm Thị Bích Hồng, Trưởng Ban Phổ biến kiến thức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và ông Nguyễn Quốc Thông, Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam trao Giải Ba cho các sinh viên

Các cơ sở đào tạo có nhiều đồ án đạt giải gồm Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội với 27 giải, Trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh với 19 giải, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội với 14 giải và Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với 8 giải.

Khơi dậy khát vọng sáng tạo, đóng góp của trí thức trẻ cho sự phát triển đất nước

Qua 38 lần tổ chức, Giải thưởng Loa Thành đã khẳng định vị thế là một giải thưởng uy tín dành cho các đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên ngành Kiến trúc - Xây dựng trên cả nước. Không chỉ là sự ghi nhận đối với thành quả học tập, nghiên cứu và sáng tạo của sinh viên, giải thưởng còn góp phần kết nối giữa cơ sở đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp, tạo động lực để thế hệ kiến trúc sư, kỹ sư trẻ tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, đổi mới tư duy và chủ động tham gia giải quyết những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển đất nước.

Đặc biệt, việc các đồ án ngày càng quan tâm đến những vấn đề như phát triển đô thị bền vững, giao thông công cộng, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo tồn các giá trị văn hóa, di sản cho thấy sự chuyển biến tích cực trong tư duy nghiên cứu, sáng tạo của sinh viên. Đây cũng là những định hướng có ý nghĩa thiết thực đối với yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững hiện nay.

Việc lần đầu tiên trao hai giải Đặc biệt cùng số lượng đồ án tham dự cao kỷ lục là dấu mốc đáng ghi nhận của Giải thưởng Loa Thành năm 2026, tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn và giá trị chuyên môn của giải thưởng. Qua đó, góp phần phát hiện, khuyến khích và bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ có trình độ, tư duy sáng tạo và trách nhiệm xã hội, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Ông Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam và bà Phạm Thị Bích Hồng, Trưởng Ban Phổ biến kiến thức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tham quan các đồ án xuất sắc được trưng bày trong khuôn khổ sự kiện

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm.