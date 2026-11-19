Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bộ GD-ĐT vinh danh 335 nhà giáo tiêu biểu, đồng thời nhấn mạnh vai trò nêu gương và sự đồng hành dành cho người thầy.

Ngày 19/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Đây là hoạt động tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đội ngũ nhà giáo, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm, đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến trong toàn ngành Giáo dục.

Cùng với sự kiện Lễ kỷ niệm và tuyên dương, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ gặp mặt 103 nhà giáo là nhà giáo tiêu biểu năm 2026 và đại biểu Quốc hội khóa XVI là nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho hay, dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay diễn ra trong bối cảnh có nhiều dấu mốc ý nghĩa hết sức quan trọng: năm đầu tiên thực hiện Luật Nhà giáo - đạo luật đầu tiên dành riêng cho nhà giáo; năm thứ hai triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam, biểu tượng bền bỉ của truyền thống hiếu học và trọng dụng nhân tài dân tộc.

Theo ông Thưởng, có một điều rất đẹp ở nghề dạy học: những gì thầy cô trao đi hôm nay có khi nhiều năm sau mới đơm hoa kết trái. Một lời động viên đúng lúc, một bài giảng khơi dậy ham học, một sự kiên nhẫn dành cho học trò có thể trở thành điểm tựa và làm thay đổi cuộc đời của các em.

Các nhà giáo được vinh danh.

Bởi vậy, tôn vinh nhà giáo không chỉ là ghi nhận thành tích mà còn là trân trọng nhân cách, lòng yêu thương và những cống hiến bền bỉ. Giá trị của một người thầy được thể hiện sâu sắc trong những thay đổi tốt đẹp đem đến cho học trò, nhà trường và cộng đồng.

“Vì vậy, các thầy giáo, cô giáo hãy luôn khẳng định vai trò nêu gương, thực sự là những tấm gương sáng về chuẩn mực đạo đức, trí tuệ, lòng nhân ái, sự tận tụy và văn hóa ứng xử để nghề giáo “là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý” như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã dạy”, ông Thưởng nhấn mạnh.

Các nhà giáo được vinh danh chụp ảnh lưu niệm.

Để thực hiện sứ mệnh cao cả đó, ngành giáo dục, các thầy cô giáo rất cần sự thấu hiểu, chia sẻ, quan tâm, đồng hành của cả hệ thống chính trị, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh trong thư gửi ngành Giáo dục nhân dịp Khai giảng năm học mới 2026-2027 “Chăm lo giáo dục trước hết là chăm lo cho người thầy, để nhà giáo yên tâm với nghề, giữ gìn phẩm giá, không ngừng trau dồi chuyên môn”.

“Nếu gia đình, nhà trường và xã hội có thể thường xuyên kết nối, chân thành chia sẻ và nâng đỡ lẫn nhau, áp lực trên vai các thầy cô sẽ vơi đi đáng kể”, ông Thưởng nói.

Cụ thể, theo ông Thưởng, Cấp uỷ, chính quyền các cấp cần quan tâm chăm lo để đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên, đủ thiết bị dạy học tối thiểu, bảo đảm sỹ số học sinh trên lớp theo đúng quy định để công việc của nhà giáo không bị quá tải. Các thầy, cô giáo được toàn tâm làm công việc chuyên môn, không bị phân tán thời gian và sức lực cho các cuộc họp, hội nghị, công việc hành chính không cần thiết, có đủ thời gian quan tâm tới từng học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho hay, khi chúc mừng những nhà giáo tiêu biểu được vinh danh, chúng ta cũng hướng lòng tri ân tới biết bao thầy cô chưa một lần được xướng tên nhưng vẫn lặng lẽ, tận tụy với nghề.

“Có những thành tựu được ghi nhận bằng công trình, giải thưởng; cũng có những dấu ấn lặng thầm nằm trong sự tiến bộ từng ngày. Vinh quang của thầy cô đã hoá thân vào học trò”, ông Thưởng chia sẻ.

Năm 2026, Bộ GD-ĐT xét chọn, tôn vinh 335 nhà giáo tiêu biểu gồm 207 nữ và 128 nam, đại diện cho các cấp học, trình độ đào tạo, loại hình cơ sở giáo dục, trong đó có 21 nhà giáo là người dân tộc thiểu số. Trong số đó, 70 nhà giáo đại diện tham dự Lễ kỷ niệm và tuyên dương tại Hà Nội, đồng thời tham dự chương trình gặp mặt Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội. Các nhà giáo được vinh danh không chỉ ở danh hiệu hay những thành tích được ghi nhận, mà trước hết là kết quả cụ thể đối với người học: thêm một em nhỏ được chăm sóc tốt hơn, một học sinh tìm được niềm tin để tiếp tục đến trường, một bài học trở nên dễ hiểu hơn, một người học có thêm kỹ năng nghề nghiệp hoặc một kết quả nghiên cứu được chuyển hóa thành giá trị cho cộng đồng. Đây là những nhà giáo đại diện cho hàng triệu giáo viên trong cả nước.