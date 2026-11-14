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Nhà Khoa học - Vusta News

VUSTA giám sát hoạt động của 6 Liên hiệp hội địa phương phía Nam

VUSTA giám sát 6 Liên hiệp hội địa phương phía Nam, ghi nhận kết quả, khó khăn, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò trí thức khoa học.

Theo Nguyễn Văn Nhanh/ VUSTA

Sáng 13/11, tại cơ quan Liên hiệp Hội tỉnh An Giang, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức hội nghị giám sát hoạt động đối với 6 Liên hiệp hội địa phương, gồm: An Giang, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Hội nghị do PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch VUSTA chủ trì, với sự tham dự của hơn 20 đại biểu là đại diện lãnh đạo Liên hiệp hội các địa phương được giám sát và một số tỉnh, thành phố khác.
Hội nghị do PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch VUSTA chủ trì, với sự tham dự của hơn 20 đại biểu là đại diện lãnh đạo Liên hiệp hội các địa phương được giám sát và một số tỉnh, thành phố khác.

Tại hội nghị, đại diện các Liên hiệp hội địa phương đã báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; tập trung làm rõ vai trò tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ; tư vấn, phản biện và giám định xã hội; nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, thúc đẩy sáng kiến và phong trào sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, các đơn vị cũng trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động và đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Liên hiệp hội tại địa phương.

PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại hội nghị
PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Phạm Ngọc Linh nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò, vị thế của hệ thống Liên hiệp hội trong việc tập hợp đội ngũ trí thức, phát huy trí tuệ và kinh nghiệm của các nhà khoa học, chuyên gia, đóng góp thiết thực vào quá trình hoạch định chủ trương, chính sách và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Hoạt động giám sát cũng là dịp để VUSTA nắm bắt thực tiễn, ghi nhận những kết quả đạt được, những khó khăn, bất cập và kiến nghị của các đơn vị, qua đó có cơ sở đề xuất giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ phù hợp.

Thông qua hội nghị, các Liên hiệp hội địa phương có thêm cơ hội trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình hoạt động và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường sự gắn kết giữa Liên hiệp Hội Việt Nam với các Liên hiệp hội địa phương, góp phần xây dựng hệ thống Liên hiệp hội ngày càng vững mạnh, phát huy tốt hơn vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong sự nghiệp phát triển đất nước.

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#VUSTA #giám sát Liên hiệp hội #Liên hiệp hội địa phương #trí thức khoa học #An Giang #Cần Thơ

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Việc nghiên cứu thiết lập khuôn khổ hợp tác giữa hai bên nhằm phát huy thế mạnh và mạng lưới của mỗi tổ chức, tạo điều kiện kết nối đội ngũ trí thức trong nước với cộng đồng chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài, qua đó huy động nguồn lực tri thức phục vụ phát triển đất nước.

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