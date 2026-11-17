Đoàn công tác quản lý chương trình của Oxfam Việt Nam vừa có chuyến thăm, làm việc với Liên hiệp các Hội KH&KT Hà Tĩnh nhằm trao đổi tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa hai bên.

Buổi làm việc diễn ra dưới sự chủ trì của ông Vũ Xuân Việt, đại diện Quán lý Chương trình của Oxfam và TS. Bùi Khắc Bằng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi làm việc hai bên đã giới thiệu về năng lực, lĩnh vực hoạt động và dự kiến các nội dung có thể hợp tác trong thời gian tới đồng thời đánh giá các hoạt động đang triển khai. Các nội dung được tập trung vào lĩnh vực cứu trợ, phòng chống thiên tai dựa vào cộng đồng và doanh nghiệp, tăng cường kỹ năng, phát triển kinh tế cho cộng động vùng khó khăn.

Trên cơ sở buổi làm việc hai bên thống nhất một số nội dung về hợp tác triển khai dự án, hỗ trợ thông tin cầu nối với tỉnh, các nội dung triển khai về sau dựa trên nguyên tắc của các tổ chức, phù hợp yêu cầu thực tiễn và đảm bảo an ninh, pháp luật của Việt Nam.