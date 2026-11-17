Sáng 17/11, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức Hội thảo “Xây dựng Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và kết nối nguồn lực trí thức Việt Nam”.

Hội thảo “Xây dựng Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và kết nối nguồn lực trí thức Việt Nam”. Ảnh: Mai Loan.

VUSTA định hình 6 hệ sinh thái, chuyển nguồn lực trí thức thành sức mạnh tổng hợp

Phát biểu khai mạc hội thảo, GS.TS Trương Xuân Lam, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho hay, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển lực lượng sản xuất hiện đại.

GS.TS Trương Xuân Lam, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Mai Loan.

Liên hiệp hội Việt Nam có một mạng lưới rộng lớn các hội thành viên, các viện nghiên cứu, trung tâm khoa học và công nghệ cùng nhiều tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau. Đây là nguồn lực trí thức, trí thức chuyên ngành, kinh nghiệm thực tiễn và quan hệ hợp tác rất có giá trị.

Tuy nhiên, theo GS.TS Trương Xuân Lam, nguồn lực đó chưa được kết nối và khai thác tương xứng với tiềm năng. Nhiều tổ chức vẫn hoạt động tương đối độc lập, quy mô nhỏ, hạn chế về nguồn lực; kết quả nghiên cứu ở một số lĩnh vực chưa gắn chặt với nhu cầu của doanh nghiệp và địa phương.

“Vì vậy, vấn đề đặt ra hiện nay không đơn thuần là tăng cường liên kết giữa các tổ chức, mà cần xây dựng các Hệ sinh thái kết nối nguồn lực trí thức Việt Nam do Liên hiệp Hội định hướng, kiến tạo và tổ chức vận hành”, ông Lam nhấn mạnh.

Theo đó, ông Lam cho rằng, cần chuyển từ phương thức hoạt động phân tán sang liên kết hệ thống; từ tập hợp nguồn lực đơn thuần sang tổ chức và khai thác nguồn lực; từ các hoạt động hợp tác riêng lẻ sang những chương trình, nhiệm vụ và tạo ra những sản phẩm có giá trị cho những nhiệm vụ cụ thể cho đất nước.

Đặc biệt, hệ sinh thái phải tạo ra giá trị thiết thực: nâng cao năng lực tổ chức, điều phối và huy động trí thức; tăng cường chất lượng hoạt động tư vấn, phản biện và giám sát xã hội; mở rộng khả năng tham gia các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; đồng thời nâng cao uy tín, vị thế và năng lực đóng góp của Liên hiệp Hội đối với sự phát triển đất nước.

Xuất phát từ những thế mạnh đó và yêu cầu thực tiễn, GS.TS Trương Xuân Lam đề nghị Hội thảo tập trung trao đổi, thảo luận và định hướng bốn cụm Hệ sinh thái, gồm: Hệ sinh thái tư vấn, phản biện và đóng góp xây dựng chính sách; Hệ sinh thái Phát triển kinh tế tuần hoàn, bền vững gắn với an ninh môi trường; Hệ sinh thái chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu tri thức và trí tuệ nhân tạo; Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; Hệ sinh thái liên kết doanh nghiệp, thương mại hóa công nghệ và giải quyết các bài toán của địa phương; Hệ sinh thái truyền thông và phổ biến kiến thức, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Để hệ sinh thái vận hành thực chất, GS.TS Trương Xuân Lam nhấn mạnh ba nguyên tắc: Một là, lấy nhu cầu và bài toán thực tiễn làm hạt nhân liên kết Hai là, lấy năng lực và giá trị đóng góp làm nền tảng hợp tác Ba là, lấy kết quả cụ thể làm thước đo hiệu quả.

Liên kết nguồn lực, hướng tới chương trình khoa học và công nghệ dài hạn

TS Lê Anh Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học và Đổi mới sáng tạo cho rằng, định hướng mới của VUSTA là lấy các tổ chức thành viên làm nòng cốt, xây dựng các chương trình khoa học và công nghệ quy mô lớn, thời gian 5 - 10 năm.

TS Lê Anh Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học và Đổi mới sáng tạo. Ảnh: Mai Loan.

Cùng lúc, cơ chế đặt hàng, khoán chi và hợp tác thực hiện nhiệm vụ đặt ra yêu cầu toàn diện đối với tổ chức chủ trì, không chỉ chuyên môn mà cả quản trị, tài chính, sở hữu trí tuệ, dữ liệu và khả năng chứng minh tác động. Một tổ chức nhỏ đứng riêng lẻ khó đáp ứng các yêu cầu đó.

Do đó, với mô hình "3 mô-đun – 1 chu trình", mục tiêu chung là nâng cao thực chất và bền vững năng lực khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của các tổ chức trực thuộc Liên hiệp hội Việt Nam ở cả ba cấp cá nhân – tổ chức – hệ thống; đưa mỗi tổ chức tham gia lên một bậc trưởng thành; đồng thời hình thành mạng lưới nòng cốt và cơ chế cộng hưởng năng lực của Hệ sinh thái các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc VUSTA, làm nền tảng cho các chương trình liên kết dài hạn.

TS Nguyễn Thị Thu Hiền, Viện Kinh tế và Pháp luật Quốc tế. Ảnh: Mai Loan.

Chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số với AI- nền tảng để các tổ chức trong hệ sinh thái Liên hiệp hội Việt Nam cùng bứt phá, TS Nguyễn Thị Thu Hiền, Viện Kinh tế và Pháp luật Quốc tế cho rằng, thời gian qua Viện đã phối hợp các chuyên gia công nghệ xây dựng mô hình quản trị số và tự động hóa thông minh. Trong đó mô hình dựa trên 2 trụ cột vững chắc: Số hóa chuẩn hóa và kết nối năng lực (xây dựng “căn cước số” tổ chức); tự động hóa khép kín công tác tài chính, thu nộp phí. Thực tế vận hành tại Viện cho thấy, thời gian xử lý và cập nhật một hồ sơ tài chính đã rút ngắn từ vài ngày xuống dưới một phút, giải phóng hoàn toàn sức lao động cho bộ phận hành chính- kế toán để tập trung hỗ trợ chuyên môn

Trong khuôn khổ hội thảo, cũng diễn ra tọa đàm “Kết nối hệ sinh thái- cộng hưởng năng lực - định hướng bài toán lớn”, trong đó, các đại biểu đề cập tới một số vấn đề như: Ứng dụng AI trong quản trị, xây dựng nhiệm vụ, kết nối và chia sẻ tri thức, quản trị rủi ro; năng lực và điểm nghẽn liên kết; định hướng các cụm bài toán lớn; đối thoại cơ chế và cam kết hành động…Từ đó, các đại biểu đề xuất phát huy vai trò kết nối giữa các tổ chức nghiên cứu với địa phương và doanh nghiệp, hình thành các nhóm liên danh, phối hợp chuyên môn để tiếp nhận và triển khai các nhiệm vụ đặt hàng, chuyển giao công nghệ và phát triển sản phẩm.