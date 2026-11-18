Từ 83 công trình dự thi, ban tổ chức chọn 42 công trình xuất sắc để trao giải, trong đó có 6 giải nhất ở các lĩnh vực công nghệ và khoa học trọng điểm.

Tối 17/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ Tổng kết và Trao Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2025. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.

Một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu của giới trí thức nước nhà

Phát biểu khai mạc Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi, Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cho biết, trải qua hành trình 30 năm hình thành và phát triển kể từ năm 1995, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam đã khẳng định vững chắc uy tín và vị thế là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu của giới trí thức nước nhà.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu khai mạc.

“Không chỉ là nơi hội tụ và tôn vinh những thành tựu nghiên cứu xuất sắc, Giải thưởng còn là minh chứng sinh động cho vai trò nòng cốt của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ – lực lượng đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh và sức sáng tạo của dân tộc, luôn đồng hành cùng các tầng lớp Nhân dân tạo nên những bước tiến quan trọng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng”, ông Minh nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên trao Giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả.

Tiếp nối truyền thống đó, ông Minh cho biết, mùa Giải thưởng năm 2025 tiếp tục ghi nhận sự lan tỏa sâu rộng và chất lượng chuyên môn ngày càng nâng cao.

Ban Tổ chức đã xét chọn và quyết định vinh danh 42 công trình khoa học tiêu biểu có giá trị thực tiễn cao, đồng thời khen thưởng 6 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, tuyên truyền và phổ biến Giải thưởng.

Ban Tổ chức trao Giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả.

Đặc biệt, nhằm kịp thời ghi nhận những đóng góp nổi bật cho phong trào lao động sáng tạo và khuyến khích thế hệ trẻ dấn thân nghiên cứu, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng Bằng Lao động sáng tạo cho các tác giả đoạt giải cao, và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen cho các tác giả trẻ trong độ tuổi Đoàn.

Ban Tổ chức trao Giải Nhì cho các tác giả, nhóm tác giả.

GS.VS Châu Văn Minh chúc mừng các tác giả, nhóm tác giả được vinh danh và bày tỏ sự tin tưởng, từ dấu mốc tự hào này, các nhà khoa học và nhà sáng tạo sẽ tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, cho ra đời nhiều công trình có hàm lượng tri thức và khả năng ứng dụng cao, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững đất nước.

Vinh danh 42 công trình khoa học tiêu biểu

Theo Ban Tổ chức, Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2025 có 83 công trình thuộc 6 lĩnh vực tham dự. Ban Tổ chức đã chọn 42 công trình để trao giải, gồm 6 giải nhất, 10 giải nhì, 13 giải ba, 13 giải khuyến khích. Cơ cấu giải theo lĩnh vực như sau: Lĩnh vực cơ khí - tự động hóa: 9 giải; Lĩnh vực công nghệ Vật liệu: 8 giải; Lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Điện tử, Viễn thông: 6 giải; Lĩnh vực Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống: 5 giải; Lĩnh vực Công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên: 7 giải; Lĩnh vực công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới: 7 giải.

BTC trao giải Ba cho các tác giả, nhóm tác giả.

Ngoài Bằng khen, cúp và tiền thưởng, các tác giả còn được nhận các phần thưởng:

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo cho các tác giả là chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm của các công trình đoạt giải Nhất, chủ nhiệm của các công trình đoạt giải Nhì, Ba.

Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tặng Bằng khen và Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo cho các tác giả của công trình đoạt giải Nhất, Nhì và Ba đang tuổi thanh niên.

Trao Bằng chứng nhận của WIPO cho 2 công trình xuất sắc năm 2025.

Ban Tổ chức Giải thưởng quyết định khen thưởng 5 đơn vị và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền, phổ biến và tổ chức Giải thưởng.

Thứ trưởng Lê Xuân Định phát động Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026.

Phát động Giải thưởng Sáng tạo Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026, Thứ trưởng Lê Xuân Định cho biết, giải thưởng năm 2026 tập trung vào sáu lĩnh vực công nghệ trọng điểm: Cơ khí tự động hóa; Công nghệ vật liệu; Công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông; Sinh học phục vụ sản xuất và đời sống; Công nghệ nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; Công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới. Đây đều là những lĩnh vực gắn chặt với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.