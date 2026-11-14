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Nhà Khoa học - Vusta News

Cà Mau: Vinh danh 28 giải pháp đoạt giải Cuộc thi sáng tạo lần thứ nhất

Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cà Mau đã tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi lần thứ I (năm 2025 - 2026) và chính thức phát động Cuộc thi lần thứ II, năm 2027.

Theo Đỗ Trần Chí/ VUSTA

Sự kiện có sự tham dự của ông Mai Hữu Chinh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban Tổ chức; đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn, cùng đông đảo các thầy cô giáo, phụ huynh và các tác giả, nhóm tác giả trẻ.

Ông Mai Hữu Chinh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tổng kết Cuộc thi. Ảnh: ĐTC
Ông Mai Hữu Chinh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tổng kết Cuộc thi. Ảnh: ĐTC

Mặc dù đây là năm đầu tiên triển khai sau khi tỉnh thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và thời gian phát động khá ngắn, Cuộc thi vẫn tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút 328 hồ sơ, mô hình dự thi đến từ 59/64 xã, phường trên toàn tỉnh.

Các đề tài năm nay được Ban giám khảo đánh giá cao về tính ứng dụng, phân bổ đều trên 5 lĩnh vực: đồ dùng học tập; phần mềm tin học và chuyển đổi số; sản phẩm thân thiện với môi trường; dụng cụ sinh hoạt gia đình, đồ chơi trẻ em; và các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế. Đặc biệt, sự nhạy bén của các bạn trẻ đối với các vấn đề thời sự thực tiễn được thể hiện rõ nét khi lĩnh vực bảo vệ môi trường và chuyển đổi số dẫn đầu với số lượng hồ sơ tham gia lần lượt là 78 và 73 dự án.

Dựa trên quá trình đánh giá khách quan và chuyên môn, Ban Tổ chức đã vinh danh và trao thưởng cho 28 giải pháp xuất sắc nhất, bao gồm: 01 giải Nhất, 04 giải Nhì, 08 giải Ba và 15 giải Khuyến khích. Bên cạnh đó, 46 giải triển vọng cũng được trao tặng từ nguồn kinh phí xã hội hóa nhằm khích lệ tinh thần nghiên cứu của các em.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhất cho nhóm tác giả Dương Thiện Tính và Hứa Yến Vy với mô hình “Bột tranh vỏ tôm - Hành trình mĩ thuật”. Ảnh: ĐTC
Đại diện Ban Tổ chức trao giải Nhất cho nhóm tác giả Dương Thiện Tính và Hứa Yến Vy với mô hình “Bột tranh vỏ tôm - Hành trình mĩ thuật”. Ảnh: ĐTC

Giải Nhât Cuộc thi đã được trao cho sáng kiến “Bột tranh vỏ tôm - Hành trình mĩ thuật” của nhóm tác giả Dương Thiện Tính và Hứa Yến Vy (Trường THPT Tắc Vân, phường Tân Thành). Đây là dự án mang tính đột phá và kinh tế tuần hoàn khi khai thác giá trị từ chính nguồn phụ phẩm thủy sản đặc trưng của Cà Mau để chế tác thành vật liệu mỹ thuật an toàn và độc đáo.

Bốn giải Nhì của Cuộc thi cũng quy tụ những ý tưởng xuất sắc, gắn liền với định hướng xanh và công nghệ, cụ thể gồm: Tấm vật liệu tổng hợp thân thiện môi trường từ túi nilon và vỏ sò (Bùi Chúc Lam); Túi sinh học GreenBag làm từ sợi thân chuối (Nguyễn Thị Mỹ Ril, Nguyễn Tuấn Anh); Ứng dụng MoonLute AI hỗ trợ người dùng học đàn Kìm Nam Bộ (Trần Quốc Đạt, Lê Phạm Bảo Duy); và Phần mềm Chemical Sounds giúp chuẩn hóa phát âm Hóa học bằng tiếng Anh (Huỳnh Huy Hoàng).

Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục hỗ trợ, bồi dưỡng để hoàn thiện các mô hình, sản phẩm tiêu biểu nhất, đại diện cho trí tuệ tuổi trẻ Cà Mau tham dự Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 22.

Các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc đạt giải chụp ảnh lưu niệm tại Lễ tổng kết và phát động Cuộc thi lần thứ II - năm 2027. ĐTC
Các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc đạt giải chụp ảnh lưu niệm tại Lễ tổng kết và phát động Cuộc thi lần thứ II - năm 2027. ĐTC

Buổi lễ đã khép lại thành công, đồng thời phát động Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Cà Mau lần thứ II - năm 2027, hứa hẹn sẽ tiếp tục duy trì và phát triển một sân chơi khoa học công nghệ bổ ích, chắp cánh cho những khát vọng đổi mới sáng tạo của thế hệ trẻ tỉnh nhà trong tương lai./.

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#liên hiệp hội tỉnh cà mau #Cuộc thi sáng tạo Cà Mau #28 giải pháp #thanh thiếu niên #Bột tranh vỏ tôm #Dương Thiện Tính

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