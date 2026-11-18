Trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp Hội tỉnh Đắk Lắk là tổ chức tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức KH&CN, làm cầu nối giữa trí thức với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Trong giai đoạn mới, phát huy vai trò thành viên của Mặt trận, Liên hiệp Hội tăng cường phối hợp, phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và thúc đẩy tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk làm việc với Liên hiệp Hội tỉnh Đắk Lắk

Phát huy sức mạnh trí thức trong khối đại đoàn kết

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là nơi tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; các tổ chức thành viên góp phần tập hợp lực lượng, phát huy quyền làm chủ và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đối với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, thế mạnh đặc thù là đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, khả năng nghiên cứu, tư vấn, phản biện và đề xuất giải pháp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Với đặc điểm đó, Liên hiệp Hội tỉnh Đắk Lắk không chỉ tham gia các hoạt động chung của Mặt trận, mà còn đóng góp một “kênh trí tuệ” vào quá trình xây dựng chủ trương, chính sách, chương trình, đề án phát triển của tỉnh. Thông qua các hội thành viên và đội ngũ trí thức, Liên hiệp Hội có điều kiện tập hợp ý kiến chuyên môn, sáng kiến từ thực tiễn, chuyển tải đến cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét.

Theo TS. Phan Xuân Lĩnh, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Đắk Lắk: “Trong không gian phát triển mới, việc tập hợp và phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức càng có ý nghĩa quan trọng. Liên hiệp Hội cần tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa trí thức với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; phát huy thế mạnh khoa học, công nghệ để tham gia giải quyết những vấn đề thực tiễn, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh”

Chức năng của Liên hiệp Hội cũng phù hợp yêu cầu đổi mới hoạt động của Mặt trận, phát huy trí tuệ, sáng kiến và tiếng nói trách nhiệm của chuyên gia, nhà khoa học đối với những vấn đề lớn của địa phương.

Đắk Lắk sau hợp nhất có không gian phát triển rộng lớn, nền nông nghiệp đa dạng và nhiều tiềm năng về công nghiệp chế biến, du lịch, kinh tế xanh, kinh tế số; cùng yêu cầu nâng cao giá trị sản phẩm, bảo vệ môi trường và chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Trong bối cảnh ấy, tiếng nói của đội ngũ trí thức càng cần được phát huy. Liên hiệp Hội tỉnh Đắk Lắk có điều kiện trở thành cầu nối để tri thức, kết quả nghiên cứu và kinh nghiệm chuyên môn đến gần hơn với sản xuất, đời sống; đồng thời đưa những vấn đề từ thực tiễn đến với các nhà khoa học để nghiên cứu, đề xuất giải pháp.

Thông qua hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Liên hiệp Hội có thể đóng góp những ý kiến khoa học, khách quan đối với các chương trình, dự án, đề án liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, giáo dục, môi trường và tài nguyên. Đây là phương thức thiết thực để đội ngũ trí thức thực hiện trách nhiệm xã hội, đồng hành cùng địa phương.

TS.Phan Xuân Lĩnh, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Đắk Lắk

Tăng cường phối hợp, đồng hành vì sự phát triển của tỉnh

Trong giai đoạn mới, Liên hiệp Hội tỉnh Đắk Lắk cần phát huy vai trò tập hợp trí thức, chủ động phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, tạo sức mạnh tổng hợp.

Trước hết, cần tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp xây dựng chương trình hoạt động phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh. Những vấn đề liên quan đến đời sống nhân dân, phát triển nông nghiệp, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ… cần sự tham gia của nhiều lực lượng. Trong đó, đội ngũ trí thức có thể đóng góp tri thức chuyên ngành, kinh nghiệm thực tiễn và giải pháp có cơ sở khoa học.

Liên hiệp Hội tiếp tục đổi mới tư vấn, phản biện và giám định xã hội; lựa chọn những vấn đề thiết thực để nghiên cứu, đề xuất, cung cấp luận cứ khoa học cho quá trình hoạch định, thực hiện chính sách.

Một nhiệm vụ quan trọng là phát huy vai trò của các hội thành viên, chuyên gia, nhà khoa học và đội ngũ trí thức ở cơ sở. Khi được kết nối, nguồn lực trí tuệ này sẽ góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

Liên hiệp Hội cũng cần đẩy mạnh kết nối nhà khoa học với doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân và địa phương. Với thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp chế biến và nguồn tài nguyên sinh học phong phú, Đắk Lắk có nhiều dư địa để thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và người dân; đưa tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập.

Theo ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk: “Liên hiệp Hội có thế mạnh trong tập hợp đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học và phát huy nguồn lực trí tuệ phục vụ phát triển. Tăng cường phối hợp giữa Liên hiệp Hội với MTTQ và các tổ chức thành viên sẽ tạo điều kiện để trí thức tham gia đóng góp ý kiến, sáng kiến, giải pháp đối với những vấn đề thực tiễn của địa phương; qua đó phát huy tốt hơn vai trò của đội ngũ trí thức trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc”

Trong mối quan hệ với Mặt trận, Liên hiệp Hội cần chủ động tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước bằng những hoạt động phù hợp với đặc thù của đội ngũ trí thức như phổ biến kiến thức khoa học, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, hỗ trợ sáng kiến cộng đồng và bảo vệ môi trường.

Quan trọng hơn, mối quan hệ phối hợp giữa Liên hiệp Hội với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cần ngày càng thực chất, được cụ thể hóa bằng những nội dung phù hợp với thế mạnh của mỗi bên. Mặt trận phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân; Liên hiệp Hội phát huy thế mạnh tập hợp trí thức, cung cấp tri thức và luận cứ khoa học. Sự kết nối hiệu quả sẽ góp phần đưa tiếng nói của trí thức đến gần hơn với đời sống, đồng thời giúp các chủ trương, chính sách của tỉnh có thêm cơ sở khoa học và thực tiễn.

Trong không gian phát triển mới, phát huy vai trò thành viên tích cực của Mặt trận chính là phát huy sức mạnh trí tuệ của đội ngũ trí thức, góp phần củng cố khối đại đoàn kết và đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xây dựng Đắk Lắk phát triển nhanh, xanh, bền vững./.