PGS.TS Bùi Thế Duy xúc động gửi lời tri ân các thầy cô Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, những người đã truyền dạy nền tảng tri thức theo học trò suốt cuộc đời.

Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ vừa diễn ra trang trọng tại giảng đường 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội. Đây là dấu mốc đặc biệt, ghi nhận hành trình 70 năm xây dựng, phát triển và phụng sự Tổ quốc của một trong những cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học cơ bản hàng đầu cả nước.

PGS.TS Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội xúc động phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HUS.

“Tôi xin được gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc đến tất cả các thầy cô giáo. Trong hội trường ngày hôm nay có rất nhiều thầy cô đã giảng dạy chúng tôi”, PGS.TS Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội xúc động bày tỏ.

Những bài học nền tảng theo học trò suốt cuộc đời

Nhắc lại những năm tháng học tập dưới mái trường Tổng hợp và Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, PGS.TS Bùi Thế Duy cho biết, với những học sinh yêu thích khoa học cơ bản ở thời điểm đó, được vào học tại trường là niềm tự hào lớn.

Sau khi học khối chuyên Toán - Tin của Trường ĐH Tổng hợp, ông trở thành sinh viên khóa K41, khóa đầu tiên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên sau khi trường được thành lập.

Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội Bùi Thế Duy tham dự buổi Lễ kỷ niệm đồng thời ở vị thế là cựu học sinh, sinh viên của ngôi trường mà ông luôn tự hào. Ảnh: HUS.

Một trong những điều khiến ông đặc biệt tự hào khi nhìn lại quãng đời học tập chính là nền tảng kiến thức được các thầy cô trang bị. Những kiến thức các thầy dạy về Toán, Lý, Hóa chỉ trong năm thứ nhất cũng đủ hành trang để ông và các bạn tiếp tục học tập tại nước ngoài.

“Khi học công nghệ thông tin ở nước ngoài, gần như chúng tôi không phải học lại bất cứ kiến thức gì. Đó là những kiến thức chuyên sâu cho cả bậc đại học, nghiên cứu sinh và nghiên cứu sau này”, ông chia sẻ.

Điều đó cho thấy, những gì mà các sinh viên nhận được từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên còn là phương pháp học tập, phương pháp nghiên cứu mà nhiều thế hệ các thầy đã hun đúc và truyền lại cho các thế hệ học sinh.

PGS.TS Bùi Thế Duy chụp ảnh lưu niệm cùng các thế hệ thầy trò của ngôi trường truyền thống 70 năm. Ảnh: HUS.

“Trong hội trường ngày hôm nay có rất nhiều thầy cô đã giảng dạy chúng tôi. Cho phép tôi được gửi lời cảm ơn, tri ân sâu sắc đến tất cả các thầy cô giáo”, PGS.TS Bùi Thế Duy xúc động bày tỏ.

Nhìn lại lịch sử, PGS.TS Bùi Thế Duy cho rằng, truyền thống của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên không chỉ được tính từ khi Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội chính thức thành lập năm 1956. Nếu nhìn từ sự hình thành và phát triển của các ngành khoa học cơ bản, truyền thống ấy có thể được tính từ 120 năm trước, gắn với sự ra đời của Đại học Đông Dương năm 1906.

“Chúng ta hoàn toàn có thể tự hào về những đóng góp của nhiều thế hệ các nhà khoa học, những người thầy của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên nói riêng và Trường Đại học Tổng hợp nói chung cho đất nước trong nhiều năm qua”, PGS.TS Bùi Thế Duy nhấn mạnh.

Đào tạo khoa học cơ bản gắn với công nghệ chiến lược

Theo PGS.TS Bùi Thế Duy, khoa học cơ bản từng trải qua những thời kỳ gặp khó khăn trong tuyển sinh và thu hút người học, khi nhu cầu xã hội chuyển mạnh sang các ngành kinh tế, kỹ thuật và những lĩnh vực có tính ứng dụng trực tiếp.

Tuy nhiên, bối cảnh phát triển mới của thế giới và đất nước đang đặt khoa học cơ bản trở lại vị trí quan trọng. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và tự động hóa cũng đặt ra yêu cầu thay đổi trong đào tạo, kể cả ở những lĩnh vực công nghệ vốn được xem là có nhu cầu nhân lực lớn.

Những thế hệ thầy trò làm nên thương hiệu ngôi trường có truyền thống 70 năm. Ảnh: HUS.

Trực tiếp đi khảo sát và theo dõi nhiều ngành đào tạo công nghệ trên thế giới, ông thấy hiện nay, tại các trường đại học lớn trên thế giới, ngành công nghệ thông tin đang quay về dạy rất nhiều kiến thức nền tảng về Toán, chứng minh toán học cho sự hội tụ của các thuật toán, chứng minh toán học cho sự tối ưu của các hệ thống công nghệ thông tin. Bởi toàn bộ các kỹ năng về lập trình, thiết kế vi mạch, hàn... đã được thay thế bởi các hệ thống trí tuệ nhân tạo và tự động hóa.

“Do vậy, bối cảnh khách quan dẫn đến việc để phát triển những công nghệ mới như công nghệ lượng tử, công nghệ bán dẫn hay công nghệ năng lượng nguyên tử, hơn bao giờ hết, chúng ta lại quay về cần những kiến thức rất sâu trong các lĩnh vực khoa học cơ bản”, PGS.TS Bùi Thế Duy cho hay.

Những người thầy, nhà khoa học có đóng góp lớn cho Trường ĐH Tổng hợp, sau là ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội. Ảnh: Mai Loan.

Trên cương vị Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội, PGS.TS Bùi Thế Duy mong muốn Trường ĐH Khoa học Tự nhiên trong giai đoạn tới tiếp tục xây dựng, triển khai các chương trình đào tạo và đề án trình ĐH Quốc gia Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm nhấn mạnh các chương trình đào tạo cử nhân tài năng trong các lĩnh vực khoa học cơ bản.

Đồng thời, đào tạo khoa học cơ bản không chỉ thuần túy là khoa học cơ bản mà cần gắn kết chặt chẽ với các ngành công nghệ, nhất là công nghệ chiến lược. Theo ông, các tập đoàn lớn trên thế giới hiện nay không chỉ đặt hàng nghiên cứu ứng dụng, nghiên cứu công nghệ mà còn đặt hàng các trường đại học từ nghiên cứu cơ bản để định hướng những bước nhảy vọt trong phát triển khoa học công nghệ chiến lược.

Một nhiệm vụ khác được ông nhấn mạnh là tiên phong ứng dụng công nghệ mới, công nghệ số, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu khoa học. Nhiều nghiên cứu trong hóa học, sinh học đã sử dụng trí tuệ nhân tạo, các hệ thống mô phỏng để đẩy nhanh, làm thay đến 90% phần nghiên cứu ban đầu. Nếu không sử dụng những công cụ này, các nhà khoa học sẽ gặp bất lợi so với đồng nghiệp quốc tế.

Vì thế, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng mong muốn cùng hỗ trợ và đặc biệt mong muốn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tiên phong trong việc ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu cơ bản.

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội (cơ sở 19 Lê Thánh Tông). Ảnh: HUS.

Bên cạnh đổi mới đào tạo và nghiên cứu, PGS.TS Bùi Thế Duy cũng đề nghị nhà trường đẩy nhanh việc dịch chuyển hoạt động đào tạo, nghiên cứu lên Hòa Lạc. Không gian này được kỳ vọng tạo điều kiện xây dựng các phòng thực hành, phòng thí nghiệm, phòng học theo phương pháp mới, đồng thời tăng cường kết nối với các doanh nghiệp, khu công nghệ cao và các đơn vị xung quanh.

Đặc biệt, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cùng với các đơn vị khác của Đại học Quốc gia Hà Nội hoàn thành quy hoạch, phát triển và cải tạo khu 19 Lê Thánh Tông trở thành khu di sản học thuật. Trong đó, có một khu di sản các nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội đặt tại khu 19 Lê Thánh Tông.

“Đối với một trường đại học, tôi nghĩ phòng truyền thống quan trọng nhất, lớn nhất có lẽ phải là nơi lưu giữ về các nhà khoa học”, ông chia sẻ.