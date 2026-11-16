Hà Tĩnh: Đồng hành cùng doanh nghiệp trong phòng chống thiên tai

Khóa tập huấn kèo dài 9 ngày chia thành 3 đợt dành cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đang sản xuất kinh doanh tại địa bàn miền núi, ven biển và đô thị. Tại khóa tập huấn các đơn vị đã được nâng cao nhận thức, kiến thức về rủi ro thiên tai và quản lý rủi ro thiên tai gắn với đặc điểm thiên tai của từng địa bàn trong tỉnh. Đồng thời được trang bị kỹ năng, công cụ để doanh nghiệp tự đánh giá rủi ro, lập phương án phòng ngừa, ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” và kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh sau thiên tai. Cũng tại khóa tập huấn học viên được thực hành xây dựng kế hoạch phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai chi tiết với các tình huống giả định trên cơ sở thực tế của đơn vị mình.

Từ nguồn tài trợ của tổ chức Oxfam, 30 doanh nghiệp, hợp tác xã tại Hà Tĩnh đã được trang bị kiến thức phòng chống thiên tai và lập kế hoạch ứng phó.

Sau khóa tập huấn kết thúc, các đơn vị sẽ được Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Trung tâm phát triển cộng đồng Hà Tĩnh hướng dẫn lập kế hoạch chi tiết phòng chống thiên tai và hỗ trợ gói thiết bị hỗ trợ sau tập huấn nhằm chủ động ứng phó khi thiên tai xảy ra.

Hà Tĩnh là địa phương chịu ảnh hưởng mạnh của thiên tai hàng năm, trong đó các hợp tác xã và doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trực tiếp khi thiên tai xây ra trên địa bàn. Mặc dù vậy nhiều doanh nghiệp vẫn thiếu chủ động phòng tránh thiên tai, khóa tập huấn lần này là cơ hội để các hợp tác xã, doanh nghiệp nắm bắt cơ hội trang bị kiến thức, chủ động giảm thiệt hại nhỏ nhất khi tình huống thiên tai xảy ra.