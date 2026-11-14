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Nhà Khoa học - Vusta News

Bắc Ninh: Hội thảo sử dụng và khai thác công cụ sở hữu trí tuệ

Hội thảo tại Bắc Ninh chia sẻ cách khai thác dữ liệu sáng chế, đăng ký bảo hộ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu, thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các trường.

Theo Hồng Hạnh/VUSTA

Ngày 12/11, Liên hiệp các Hội Thành phố đã phối hợp Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo “Sử dụng và khai thác công cụ sở hữu trí tuệ thúc đẩy hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh”.

Tham dự hội thảo có các chuyên gia Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ, đại biểu một số sở, ngành Thành phố, đại diện các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn và các hội thành viên, hội viên tập thể của Liên hiệp hội. Ông Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ và ông Ngô Chí Vinh, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố đồng chủ trì hội thảo.

Quang cảnh hội thảo
Quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo các chuyên gia của Cục Sở hữu trí tuệ trực tiếp trình bày, cung cấp hệ thống kiến thức từ chính sách pháp luật, khai thác dữ liệu sáng chế đến quy trình đăng ký bảo hộ sáng chế. Các nội dung được thiết kế theo hướng chuyên sâu, gắn với những tình huống thực tế trong hoạt động nghiên cứu khoa học tại các trường đại học, cao đẳng. Các nội dung được tập trung làm rõ gồm: cơ chế tự động giao quyền đối với kết quả nghiên cứu; xác định chủ thể có quyền đăng ký sáng chế và được ghi nhận trên văn bằng bảo hộ; nguyên tắc phân chia quyền lợi giữa tổ chức chủ trì và tác giả; cơ chế tự chủ trong thương mại hóa, chuyển giao và góp vốn bằng tài sản trí tuệ.

Từ việc làm rõ khái niệm, điều kiện bảo hộ và các đối tượng có thể đăng ký sáng chế, chuyên gia đã hướng dẫn các bước chuẩn bị hồ sơ, xây dựng bản mô tả, viết yêu cầu bảo hộ, quy trình xử lý đơn, thời hạn thẩm định và các khoản phí, lệ phí liên quan. Đặc biệt, nội dung phân biệt giữa bài báo khoa học và bản mô tả sáng chế được phân tích cụ thể

Bên cạnh các chuyên đề chuyên sâu, hội thảo dành thời gian trao đổi, thảo luận các vấn đề thực tiễn. Các ý kiến tập trung phân tích thực trạng khai thác tài sản trí tuệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu trong các trường đại học, cao đẳng; làm rõ những điểm nghẽn về cơ chế quản lý, định giá tài sản trí tuệ, phân chia lợi ích và chuyển giao công nghệ; trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xác lập, bảo hộ và khai thác quyền sở hữu trí tuệ; cơ chế hỗ trợ đăng ký bảo hộ đối với các sản phẩm nghiên cứu; việc xác định chủ sở hữu và phân chia lợi ích đối với kết quả nghiên cứu có sử dụng ngân sách nhà nước.

Đồng thời, các đại biểu dự hội thảo đã chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng công cụ sở hữu trí tuệ và công nghệ số trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực đổi mới sáng tạo; nhận diện tiềm năng bảo hộ đối với các sản phẩm sáng tạo của giảng viên, nhà giáo như giáo trình điện tử, bài giảng số, mô hình thực hành, thiết bị kỹ thuật và phần mềm đào tạo... cũng như giải pháp tăng cường kết nối giữa các trường đại học, cao đẳng với doanh nghiệp. Nhiều ý kiến nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hướng dẫn chuyên môn, hỗ trợ tra cứu thông tin sáng chế, tư vấn thủ tục đăng ký bảo hộ và xây dựng các cơ chế phối hợp thiết thực để thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

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#liên hiệp hội tỉnh bắc ninh #sở hữu trí tuệ #Bắc Ninh #khai thác sáng chế #đăng ký bảo hộ #thương mại hóa nghiên cứu

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