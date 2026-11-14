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Nhà Khoa học - Vusta News

An Giang thúc đẩy giáo dục STEM, bồi dưỡng nhân tài khoa học

Ngày 12/11, Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với Liên hiệp Hội tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo “Đẩy mạnh giáo dục STEM để phát triển nhân tài khoa học và công nghệ tỉnh An Giang”. 

Theo Nguyễn Văn Nhanh/ VUSTA

Ngày 12/11, Liên hiệp Hội Việt Nam phối hợp với Liên hiệp Hội tỉnh An Giang tổ chức Hội thảo “Đẩy mạnh giáo dục STEM để phát triển nhân tài khoa học và công nghệ tỉnh An Giang”. Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam, đại diện Liên hiệp Hội các tỉnh, thành phố, các cơ quan sở ngành đại phương, trường đại học, cán bộ quản lý giáo dục và đông đảo thầy cô giáo trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Tham dự Hội thảo có PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; ông Trương Minh Thuần, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang; ông Huỳnh Văn Hóa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo còn có sự tham dự của đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Đồng Tháp; đại diện Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường Đại học Cần Thơ, Trường Đại học An Giang, Trường Đại học Kiên Giang cùng cán bộ quản lý, giáo viên đến từ các cơ sở giáo dục tiêu biểu trên địa bàn tỉnh An Giang.

Hội thảo được tổ chức theo Quyết định số 452/QĐ-LHHVN ngày 19/6/2026 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, nhằm tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy giáo dục STEM, góp phần phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trong tương lai.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Trong đó, giáo dục STEM không chỉ là phương pháp giảng dạy hiện đại mà còn là nền tảng quan trọng để khơi dậy tiềm năng, định hướng nghề nghiệp và hình thành tư duy sáng tạo cho thế hệ trẻ ngay từ nhà trường.

PGS.TS Phạm Ngọc Linh phát biểu khai mạc Hội thảo.
PGS.TS Phạm Ngọc Linh phát biểu khai mạc Hội thảo.

Theo PGS.TS Phạm Ngọc Linh, sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, An Giang đứng trước những cơ hội và yêu cầu phát triển mới. Điều này đặt ra nhiệm vụ chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao, có trình độ khoa học - công nghệ, tư duy đổi mới và khả năng thích ứng với yêu cầu thực tiễn.

Từ đó, ông đề xuất đẩy mạnh giáo dục STEM gắn với ba định hướng: liên kết, tối ưu hóa nguồn lực giữa các cơ sở giáo dục, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp; hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng nhân tài khoa học và công nghệ; tăng cường kết nối, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và sự phát triển chung của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp phát triển giáo dục STEM

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe 6 báo cáo trình bày trực tiếp tại hội trường. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã tiếp nhận các bài tham luận đưa vào kỷ yếu, với sự tham gia của các cơ quan quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và cơ sở giáo dục.

Các báo cáo, tham luận tập trung trao đổi về thực trạng, kinh nghiệm triển khai giáo dục STEM; phát triển hệ sinh thái STEM và đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên; phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, đam mê khoa học và công nghệ. Qua đó, góp phần làm rõ những yêu cầu đặt ra đối với việc tổ chức giáo dục STEM phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh An Giang.

GS.TS. Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp Hội TP. HCM báo cáo tham luận
GS.TS. Nguyễn Văn Phước, Chủ tịch Liên hiệp Hội TP. HCM báo cáo tham luận

Trong phần thảo luận, nhiều ý kiến đã tập trung phân tích những yếu tố cần thiết để giáo dục STEM phát triển thực chất, tránh hình thức và tạo được môi trường học tập sáng tạo cho học sinh.

Đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Hải Phòng cho rằng, việc tiếp cận STEM/STEAM cần tạo cho học sinh cảm giác học tập nhẹ nhàng, gần gũi, thông qua trải nghiệm và khám phá; không nên biến STEM thành môn học gây áp lực hoặc chỉ hướng đến các cuộc thi. Điều quan trọng là khơi gợi hứng thú, niềm đam mê và tư duy sáng tạo của người học. Đồng thời, cần phát huy mạng lưới chuyên gia, đội ngũ trí thức và tăng cường kết nối giữa học sinh, sinh viên với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức khoa học – công nghệ.

Từ góc độ doanh nghiệp giáo dục, bà Võ Thị Thúy, Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục Milestone, chia sẻ kinh nghiệm triển khai các chương trình STEM từ bậc mầm non đến phổ thông theo chương trình quốc tế. Bà cho biết doanh nghiệp có thể cung cấp các gói tư vấn linh hoạt theo đặc thù từng địa phương, đồng thời tham gia đào tạo, cấp chứng chỉ và hỗ trợ giáo viên về phương pháp giảng dạy STEM.

TS. Nguyễn Xuân Niêm nhấn mạnh mối liên hệ giữa giáo dục STEM với hoạt động nghiên cứu khoa học, các cuộc thi và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ông đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan quan tâm định hướng liên ngành, xây dựng cơ chế và nguồn lực nhằm phát hiện, bồi dưỡng, giữ chân nhân tài khoa học và công nghệ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ở góc độ đào tạo và phát triển đội ngũ, TS. Thúy, Trường Đại học Cần Thơ, đề cập yêu cầu nâng cao năng lực giáo viên, xây dựng đội ngũ giảng dạy STEM và tăng cường sự đồng hành của chuyên gia, trí thức, doanh nghiệp trong quá trình ươm mầm nhân tài. Theo bà, mục tiêu cốt lõi của giáo dục STEM là nâng cao và phát triển tư duy sáng tạo cho người học.

TS. Bùi Thanh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp TP. Hải Phòng phát biểu thảo luận, trao đổi ý kiến tại Hội thảo
TS. Bùi Thanh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp TP. Hải Phòng phát biểu thảo luận, trao đổi ý kiến tại Hội thảo

Phát biểu tổng kết Hội thảo, ông Trương Minh Thuần, Chủ tịch Liên hiệp An Giang, khẳng định giáo dục STEM giữ vai trò then chốt trong phát hiện, bồi dưỡng nhân tài khoa học và công nghệ, đồng thời là nền tảng phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số. Ông ghi nhận nhiều kinh nghiệm, mô hình và giải pháp thiết thực được chia sẻ tại Hội thảo, nhất là việc đưa STEM vào dạy học chính khóa, lựa chọn chủ đề gắn với thực tiễn địa phương, tăng cường liên kết giữa nhà trường, trường đại học và doanh nghiệp. Ban Tổ chức sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị để chuyển đến các cấp, các ngành và lãnh đạo tỉnh xem xét, nghiên cứu triển khai, góp phần phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững của tỉnh An Giang.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Hội thảo là dịp tăng cường kết nối giữa Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp Hội các địa phương, các cơ quan quản lý, trường đại học, cơ sở giáo dục và đội ngũ trí thức khoa học – công nghệ. Những ý kiến, kinh nghiệm và đề xuất tại Hội thảo là cơ sở tham khảo quan trọng để An Giang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các giải pháp thúc đẩy giáo dục STEM, góp phần phát hiện, bồi dưỡng nhân tài và chuẩn bị nguồn nhân lực khoa học, công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

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