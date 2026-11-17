Quang cảnh hội thảo.

Tham dự hội thảo có một số chuyên gia ở các bệnh viện, cơ sở giáo dục của thành phố và đông đảo giảng viên, sinh viên các khoa: Giáo dục mầm non, Ngoại ngữ - Tin học, Khoa học cơ bản, Y, Dược, Điều dưỡng – kỹ thuật y học; Kỹ thuật phục hồi chức năng, Y sỹ đa khoa. Ông Nguyễn Thanh Chuân, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Ninh và ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT thành phố Bắc Ninh đồng chủ trì hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận nhiều nội dung thiết thực, gắn với thực tiễn đào tạo và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên như: thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả định hướng giá trị nghề nghiệp; đổi mới phương thức đào tạo; gắn kết chuẩn đầu ra với yêu cầu nghề nghiệp; phát triển năng lực số, kỹ năng mềm, năng lực tự học và học tập suốt đời cho sinh viên.

Nhiều tham luận đi sâu phân tích những yêu cầu đặc thù trong định hướng nghề nghiệp đối với sinh viên các ngành đào tạo như giáo dục mầm non, điều dưỡng, dược, kỹ thuật phục hồi chức năng; đồng thời nhấn mạnh vai trò của hoạt động thực hành, thực tập, nghiên cứu khoa học và sự phối hợp giữa nhà trường với doanh nghiệp trong quá trình hình thành năng lực, phẩm chất và bản lĩnh nghề nghiệp cho người học.

Bên cạnh đó nhiều đại biểu đã đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả định hướng giá trị nghề nghiệp cho sinh viên. Trong đó, nhấn mạnh việc lồng ghép giáo dục đạo đức, tác phong và trách nhiệm nghề nghiệp vào chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo và quá trình đánh giá kết quả học tập; tăng cường các hoạt động thực hành, thực tập, trải nghiệm tại cơ sở nghề nghiệp; đẩy mạnh phối hợp giữa nhà trường với doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong đào tạo và định hướng việc làm.

Bên cạnh đó, các tác giả đề xuất chú trọng phát triển năng lực số, ngoại ngữ, kỹ năng mềm, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng; khuyến khích sinh viên chủ động nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng tự học và xây dựng tinh thần học tập suốt đời, hướng tới mục tiêu giúp sinh viên không chỉ vững kiến thức, thành thạo kỹ năng mà còn hình thành bản lĩnh, thái độ và trách nhiệm đối với nghề nghiệp đã lựa chọn.

Thông qua hội thảo, nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về định hướng giá trị nghề nghiệp cho sinh viên đã được trao đổi, phân tích sâu sắc, đồng thời đề xuất những giải pháp thiết thực, khả thi. Các ý kiến tại hội thảo là cơ sở quan trọng để Trường Cao đẳng Bắc Ninh tiếp tục nghiên cứu, vận dụng vào đổi mới hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giúp sinh viên phát triển đồng bộ về kiến thức, kỹ năng, phẩm chất và bản lĩnh nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động.