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Nhà Khoa học - Vusta News

Chủ tịch VUSTA Châu Văn Minh cùng lãnh đạo AFEO ký Tuyên bố chung CAFEO 44

Chủ tịch VUSTA Châu Văn Minh cùng lãnh đạo các tổ chức thành viên AFEO đã ký Tuyên bố chung Hội nghị CAFEO 44 tại Bandung, Indonesia.

Theo Thanh Huyền/ VUSTA

Tối 22/10/2026, trong khuôn khổ Lễ bế mạc Hội nghị Liên đoàn các Tổ chức Kỹ sư ASEAN lần thứ 44 (CAFEO 44), GS.VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), cùng lãnh đạo các tổ chức thành viên Liên đoàn các Tổ chức Kỹ sư ASEAN (AFEO) đã ký Tuyên bố chung Hội nghị CAFEO 44 tại Bandung, Indonesia.

Lễ ký Tuyên bố chung Hội nghị CAFEO 44 tại Bandung, Indonesia.

Lãnh đạo các tổ chức thành viên AFEO ký Tuyên bố chung Hội nghị CAFEO 44.

Tuyên bố đề ra 11 nguyên tắc định hướng hoạt động của cộng đồng kỹ sư ASEAN, nhấn mạnh các giá trị cốt lõi: lấy con người làm trung tâm; giữ vững đạo đức nghề nghiệp; bảo đảm bình đẳng giữa các quốc gia; tăng cường đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau; thúc đẩy một cộng đồng kỹ sư ASEAN thống nhất; phát triển năng lực tự chủ về công nghiệp, năng lượng và logistics; chuyển đổi xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu; ứng dụng công nghệ có trách nhiệm; chia sẻ tri thức và đổi mới sáng tạo; bảo đảm bình đẳng, không phân biệt đối xử trong nghề nghiệp; và phát huy vai trò của kỹ sư trong việc định hình tương lai ASEAN. Tuyên bố thể hiện quyết tâm chuyển hoá các nguyên tắc chung thành hành động thiết thực vì sự phát triển của khu vực.

Tuyên bố chung Hội nghị CAFEO 44.
Tuyên bố chung Hội nghị CAFEO 44.

Tại Lễ bế mạc, nghi thức trao cờ đăng cai đã được thực hiện, trong đó, Hội Kỹ sư Indonesia đã trao cờ đăng cai CAFEO 45 cho Viện Kỹ sư Malaysia.

Hội Kỹ sư Indonesia (PII) trao cờ đăng cai CAFEO 45 cho Viện Kỹ sư Malaysia (IEM)
Hội Kỹ sư Indonesia (PII) trao cờ đăng cai CAFEO 45 cho Viện Kỹ sư Malaysia (IEM)

Sáng 23/10/2026, Liên đoàn AFEO đã có buổi làm việc với Ban Thư ký ASEAN tại Jakarta, Indonesia. Tại buổi làm việc, Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng và Công tác doanh nghiệp Nararya S. Soeprapto đã trao đổi với Liên đoàn AFEO về vai trò của đội ngũ kỹ sư trong phát triển bền vững, đổi mới công nghệ và hiện thực hóa Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045; đồng thời thảo luận các cơ hội tăng cường hợp tác về phát triển nguồn nhân lực, chia sẻ tri thức và nâng cao năng lực chuyên môn trong khu vực.

Buổi làm việc giữa Liên đoàn AFEO và Ban Thư ký ASEAN tại Jakarta, Indonesia
Buổi làm việc giữa Liên đoàn AFEO và Ban Thư ký ASEAN tại Jakarta, Indonesia

Hội nghị CAFEO 44 có sự tham gia của 1.280 kỹ sư; nhiều hoạt động chuyên môn, thực địa, đối thoại cấp cao đã được tổ chức. Tham gia và đóng góp tại Hội nghị CAFEO 44, VUSTA đã thể hiện vai trò tích cực trong việc tăng cường kết nối các tổ chức kỹ sư ASEAN, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của đội ngũ trí thức, khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong khu vực và quốc tế.

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#CAFEO 44 #Tuyên bố chung Hội nghị CAFEO 44 #Chủ tịch Châu Văn Minh #VUSTA #AFEO #kỹ sư ASEAN

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