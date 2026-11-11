Đắk Lắk: Khơi thông trí tuệ, phát huy vai trò tư vấn và phản biện

Sau Đại hội nhiệm kỳ 2026–2031, Liên hiệp Hội tỉnh Đắk Lắk tập hợp trí thức, đẩy mạnh tư vấn, phản biện và đóng góp giải pháp cho sự phát triển của địa phương.

Sau Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Đắk Lắk tiếp tục được tập hợp, phát huy năng lực chuyên môn, tham gia tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh từng bước cụ thể hóa chương trình công tác, hướng hoạt động chuyên môn vào những vấn đề thiết thực của địa phương.

Hội đồng TVPB của Liên hiệp Hội tỉnh Đắk Lắk góp ý dự án Luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Kiện toàn tổ chức, triển khai nhiệm vụ sau Đại hội

Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031, diễn ra trong hai ngày 29 và 30/7/2026, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức, xác lập định hướng hoạt động trong không gian phát triển mới sau hợp nhất.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo nhiệm kỳ mới. Sau Đại hội, Liên hiệp Hội tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, thủ tục công nhận kết quả, kiện toàn tổ chức và Điều lệ; xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chấp hành khóa I, Chương trình làm việc toàn khóa, phân công nhiệm vụ cho Thường trực, Ban Thường vụ và các tổ sinh hoạt Ban Chấp hành.

Việc rà soát Đề án vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy được triển khai để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Công tác đánh giá, xếp loại cán bộ thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; phương pháp đánh giá bằng chỉ số KPI bước đầu được áp dụng.

Liên hiệp Hội tỉnh chú trọng mở rộng mạng lưới thành viên, tập hợp lực lượng trí thức. Trong quý III/2026, cơ quan tham mưu quy trình kết nạp 03 thành viên mới gồm Bệnh viện Vùng Tây Nguyên, Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột và Công ty TNHH Phát triển Khoa học Việt Nam; đồng thời hướng dẫn một số hội thành viên thực hiện thủ tục liên quan.

Công tác thông tin, tuyên truyền và phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ tiếp tục được duy trì, đổi mới theo hướng thiết thực. Trang thông tin điện tử thường xuyên cập nhật, các ấn phẩm Thông tin Khoa học và Kỹ thuật xuất bản định kỳ, góp phần chuyển tải chủ trương, chính sách, giới thiệu thành tựu khoa học, công nghệ và phổ biến tri thức mới. Liên hiệp Hội cũng tiếp nhận, tổng hợp các giải pháp tham gia Giải thưởng Sáng tạo Khoa học – Công nghệ Việt Nam năm 2026 tại Đắk Lắk.

Ngày 17/9/2026, Liên hiệp Hội tỉnh phối hợp tổ chức hội thảo “Thực trạng và giải pháp ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững tỉnh Đắk Lắk” tại Tuy Hòa. Cơ quan đồng thời tổng hợp nhu cầu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo từ cơ sở; hướng dẫn các xã, phường đăng ký phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2027. Kế hoạch tổ chức sáu lớp tập huấn ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển kinh tế cộng đồng cũng được xây dựng, đề nghị bổ sung kinh phí.

Những nhiệm vụ trên góp phần duy trì hoạt động chuyên môn, kết nối đội ngũ trí thức và chuẩn bị nguồn lực cho nhiệm kỳ mới. Một số nội dung về tổ chức, cán bộ, quy chế và cơ cấu bộ máy vẫn cần tiếp tục hoàn thiện.

Liên hiệp Hội tỉnh Đắk Lắk vinh danh trí thức tiêu biểu (Đông Đắk Lắk) năm 2026.

Đưa trí tuệ chuyên gia vào những vấn đề phát triển của tỉnh

Tư vấn, phản biện và giám định xã hội góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện chủ trương, chính sách và các chương trình phát triển, giúp cơ quan có thẩm quyền có thêm góc nhìn chuyên môn trước khi quyết định.

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III/2026, Liên hiệp Hội đã tham mưu thành lập 06 Hội đồng tư vấn, phản biện và góp ý đối với các hồ sơ, dự thảo: Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2026–2030; Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử; chính sách hỗ trợ dự án phát triển sản xuất; dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Ea Kly; dự án Nhà máy Pymepharco tại phường Tuy Hòa; và dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết Luật Công nghiệp công nghệ số.

Các nội dung trải rộng từ xây dựng nông thôn mới, quản lý hành chính đến sản xuất, đầu tư và công nghiệp công nghệ số, đòi hỏi huy động chuyên gia phù hợp. Qua đó, Liên hiệp Hội kết nối đội ngũ trí thức với cơ quan quản lý và các đơn vị xây dựng, thực hiện chính sách, dự án.

TS. Phan Xuân Lĩnh, Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh yêu cầu phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức, nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội; gắn ý kiến khoa học với thực tiễn, góp phần hoàn thiện chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong không gian phát triển mới.

Trong quý III/2026, Liên hiệp Hội tỉnh phối hợp tổ chức hoạt động của hai Hội đồng tư vấn, phản biện đối với hồ sơ đề nghị thực hiện dự án Nhà máy Pymepharco tại phường Tuy Hòa và dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Ea Kly. Kết quả được tổng hợp, báo cáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh theo quy định.

Cùng với công tác tư vấn, phản biện, Liên hiệp Hội thúc đẩy phong trào sáng tạo thông qua Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng. Năm 2026, Cuộc thi lần thứ I sau hợp nhất tỉnh thu hút 169 mô hình tham gia; qua vòng sơ khảo, 84 sản phẩm vào chung khảo, 60 sản phẩm đạt giải. Hội đồng giám khảo chọn 18 sản phẩm tiêu biểu gửi tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 22 năm 2026. Kết quả này cho thấy sức lan tỏa của phong trào, đồng thời mở ra cơ hội phát hiện những ý tưởng có giá trị thực tiễn từ nhà trường.

Liên hiệp Hội cũng tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý về tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Các dự thảo văn bản được chỉnh sửa, tiếp thu ý kiến của các sở, ngành; dự thảo Quyết định và Quy định tiếp tục hoàn thiện, gửi Sở Khoa học và Công nghệ trình cấp có thẩm quyền xem xét. Danh sách trí thức khoa học và công nghệ có trình độ từ thạc sĩ trở lên tại các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng được cập nhật để phục vụ lựa chọn chuyên gia.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, Liên hiệp Hội cần sự phối hợp của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong cung cấp thông tin, xác định vấn đề cần tư vấn, phản biện; đồng thời phát huy sự tham gia của các hội thành viên, cơ sở nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

Sau Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031, Liên hiệp Hội tỉnh Đắk Lắk đứng trước yêu cầu mới trong quy tụ, phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức. Từ những ý kiến tư vấn tâm huyết, kiến nghị phản biện có cơ sở khoa học và thực tiễn, Liên hiệp Hội góp phần đưa tri thức vào quá trình hoạch định chính sách, tháo gỡ điểm nghẽn, chung sức xây dựng Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững./.