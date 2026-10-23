VUSTA tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ cho cán bộ, nhân viên làm việc tại tòa nhà, ngày 23/10, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Chương trình kết hợp phổ biến quy định pháp luật với hướng dẫn kỹ năng thực hành, góp phần chủ động phòng ngừa và hạn chế thiệt hại khi có sự cố xảy ra.

Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, đồng chí Phạm Hữu Duệ, Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, nhấn mạnh, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn là nhiệm vụ quan trọng, được pháp luật quy định và cần được thực hiện thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức tập huấn không chỉ nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn cho cán bộ, công chức, người lao động và tài sản của cơ quan mà còn góp phần nâng cao trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.

Đồng chí Phạm Hữu Duệ, Chánh Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu khai mạc buổi tập huấn

Thực hiện kế hoạch năm 2026, Văn phòng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì tổ chức chương trình tập huấn với sự tham gia của đại diện các bộ phận, đơn vị làm việc tại tòa nhà. Buổi tập huấn do Thiếu tá Vương Văn Khôi, giảng viên Học viện Phòng cháy chữa cháy, trực tiếp truyền đạt.

Chương trình gồm hai nội dung chính: phổ biến các quy định pháp luật, kiến thức và kỹ thuật phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; đồng thời hướng dẫn thực hành một số thao tác chữa cháy ban đầu tại khu vực sân cơ quan.

Tại buổi tập huấn, Thiếu tá Vương Văn Khôi nhấn mạnh, phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn là lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi kiến thức chuyên môn, khả năng phối hợp và kỹ năng xử lý tình huống thực tế. Trong khi đó, nguy cơ cháy, nổ có thể phát sinh từ những nguyên nhân rất quen thuộc trong sinh hoạt và làm việc hằng ngày, đặc biệt là sự cố thiết bị điện, việc sử dụng nguồn nhiệt không an toàn hoặc sự chủ quan trong kiểm tra, vận hành các phương tiện phòng cháy.

VUSTA tập huấn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thiếu tá Vương Văn Khôi cho biết cả nước xảy ra hàng nghìn vụ cháy mỗi năm. Tại các đô thị lớn như Hà Nội, nguy cơ cháy, nổ càng đáng lưu ý do mật độ dân cư cao, nhiều công trình nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh tập trung. Những vụ cháy nghiêm trọng không chỉ gây thiệt hại lớn về tài sản mà còn để lại hậu quả đau xót về người.

Qua ví dụ minh họa về các vụ việc cháy nổ nghiêm trọng xảy ra trong thời gian vừa qua, Thiếu tá Vương Văn Khôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm nguy cơ và tổ chức xử lý kịp thời. Mỗi cán bộ, công chức, người lao động cần nhận thức rõ rằng bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy không phải là nhiệm vụ riêng của lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp mà là trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và từng cá nhân làm việc tại đó. Đặc biệt, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được hướng dẫn, thực hành và rèn luyện thường xuyên. Việc tham gia đầy đủ các buổi tập huấn giúp cán bộ, nhân viên nắm được quy trình xử lý sự cố, biết cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và chủ động hơn khi cần thoát nạn.

Một nội dung trọng tâm khác của chương trình là phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, trong đó có Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2024 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, quy định về xử phạt vi phạm hành chính và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

Quang cảnh buổi tập huấn

Ngay sau phần phổ biến lý thuyết, cán bộ, nhân viên làm việc tại tòa nhà Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã tham gia thực hành tại khu vực sân cơ quan, trực tiếp tìm hiểu và thao tác sử dụng bình chữa cháy dưới sự hướng dẫn của Thiếu tá Vương Văn Khôi. Hoạt động thực hành giúp người tham gia làm quen với phương tiện chữa cháy tại chỗ, củng cố kiến thức đã tiếp thu và nâng cao khả năng phối hợp khi xử lý tình huống ban đầu.

Thiếu tá Vương Văn Khôi hướng dẫn cán bộ, nhân viên tòa nhà thực hành sử dụng bình chữa cháy

Thông qua chương trình tập huấn, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tiếp tục được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, gắn với trách nhiệm của từng đơn vị và mỗi cán bộ, nhân viên. Việc kết hợp giữa tuyên truyền, kiểm tra, hoàn thiện các điều kiện bảo đảm an toàn và thực hành kỹ năng sẽ góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, chủ động phòng ngừa sự cố, bảo vệ tính mạng con người và tài sản của cơ quan.