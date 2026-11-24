Phần thưởng cao quý ghi nhận những cống hiến của GS.VS. Châu Văn Minh cho khoa học – công nghệ và sự nghiệp tập hợp, phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức Việt Nam.

Chiều 23/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng đã diễn ra lễ trao quyết định nghỉ hưu cho các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII không tái cử khóa XIV và trao tặng Huân chương Độc lập cho 25 nguyên Ủy viên Trung ương Đảng. GS.VS. Châu Văn Minh, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch VUSTA được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Buổi lễ có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và một số địa phương.

Tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhì cho 25 đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên lãnh đạo Chính phủ, nguyên lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác.

GS.VS. Châu Văn Minh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch VUSTA (thứ 2 từ trái sang) cùng các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng đón nhận Huân chương Độc lập tại buổi lễ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Huân chương Độc lập hạng Nhất và hạng Nhì cho các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận những đóng góp quan trọng và chân thành cảm ơn những cống hiến của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của đất nước trong suốt thời gian vừa qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, mỗi đồng chí có quá trình công tác, cương vị và những đóng góp khác nhau nhưng đều trải qua nhiều năm phấn đấu, rèn luyện, được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao những trọng trách quan trọng. Những thành quả mà đất nước có được là kết quả của cả một quá trình phấn đấu bền bỉ, liên tục, có sự đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân, trong đó có công sức, tâm huyết của các đồng chí hôm nay.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ, với kinh nghiệm, trí tuệ, sự từng trải và tâm huyết của mình, mong các đồng chí tiếp tục quan tâm, theo dõi tình hình đất nước, chia sẻ những suy nghĩ, đóng góp những ý kiến chân thành, thẳng thắn, xây dựng đối với những công việc chung.

Chia sẻ một số nét chính về tình hình đất nước từ sau Đại hội Đảng lần thứ XIV đến nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, chúng ta không chủ quan trước những kết quả bước đầu, cũng không né tránh những hạn chế, yếu kém. Điều quan trọng là phải nhìn đúng tình hình, xác định đúng việc, có quyết tâm và cách làm phù hợp để giải quyết từng vấn đề, tạo ra những chuyển biến thực chất để làm nền tảng cho phát triển.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ này sẽ tiếp tục nỗ lực đoàn kết, đổi mới, phát huy những thành quả đã đạt được, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân và từng bước hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm đề ra.

Tổng Thư ký Nguyễn Quyết Chiến đại diện tập thể VUSTA chúc mừng GS.VS. Châu Văn Minh tại buổi lễ.

Huân chương Độc lập hạng Nhất là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước Việt Nam trao tặng cho các cá nhân có nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, có quá trình cống hiến lâu dài, bền bỉ cho sự nghiệp cách mạng và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

GS.VS Châu Văn Minh sinh năm 1961, quê quán tại Thành phố Huế. Ông thuộc thế hệ các nhà khoa học trưởng thành trong những năm đất nước còn nhiều khó khăn. Lĩnh vực chuyên môn của ông là hóa sinh các hợp chất thiên nhiên.

Hơn 40 năm gắn bó với nghiên cứu khoa học, GS.VS Châu Văn Minh đã công bố gần 500 công trình khoa học và hơn 40 sáng chế, giải pháp hữu ích.

GS.VS Châu Văn Minh trực tiếp chỉ đạo nhiều chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia. Trong đó có Chương trình Tây Nguyên 3, chương trình phát triển vệ tinh quan sát Trái đất của Việt Nam, xây dựng hệ thống bảo tàng thiên nhiên quốc gia và dự án phát triển Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH).

Các chương trình này góp phần hình thành hạ tầng nghiên cứu hiện đại, đồng thời tạo tiền đề cho những định hướng phát triển dài hạn của khoa học và công nghệ Việt Nam.

Cán bộ Cơ quan VUSTA chúc mừng GS.VS. Châu Văn Minh. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân GS.VS. Châu Văn Minh mà còn là niềm vui chung của tập thể Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA).

Việc GS.VS. Châu Văn Minh được đón nhận phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp to lớn, tâm huyết của ông trong suốt quá trình công tác trên nhiều cương vị quan trọng, đặc biệt là những cống hiến nổi bật cho sự phát triển của nền khoa học - công nghệ nước nhà cũng như công tác tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức Việt Nam.

Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân GS.VS. Châu Văn Minh mà còn là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với giới trí thức, nhà khoa học cả nước tiếp tục phấn đấu, sáng tạo vì sự phát triển bền vững của đất nước.