Ngày 14/11 Liên hiệp Hội tỉnh đã tổ chức hội thảo khoa học nhằm đánh giá kết quả và hiệu quả mô hình “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất, chế biến một số sản phẩm muối giàu khoáng chất từ nguồn nước ót trong quá trình sản xuất muối truyền thống tại Nghệ An”.

Hội thảo là dịp để đánh giá kết quả nghiên cứu, trao đổi về khả năng ứng dụng và thương mại hóa sản phẩm, đồng thời định hướng tiếp tục hoàn thiện công nghệ và phát triển các sản phẩm chế biến sâu từ nguồn tài nguyên biển.

Quang cảnh hội thảo

Tỉnh Nghệ An với các xã ven biển có hơn 660 ha cánh đồng muối phơi cát truyền thống, sản lượng hàng năm đạt 60.000 tấn muối, được xem là vựa muối lớn của khu vực Bắc Trung Bộ.

Nước ót (Mật muối) là tài nguyên quý giá từ quá trình sản xuất muối nhưng đang bị bỏ phí, chưa tận dụng được. Diêm dân chủ yếu bán muối thô, muối ăn NaCl, chưa có công nghệ dây chuyền để phân tách muối khoáng gốc K, Mg, Cl...

Thực tế, từ mật muối chứa rất nhiều loại muối khoáng hữu ích cho sức khỏe con người, động vật và phục vụ ngành công nghiệp hóa dược, để bổ sung vào muối ăn giảm hàm lượng NaCl hoặc sản phẩm có dược tính như muối tắm, muối ngâm chân, thuốc nhuận tràng, nước biển sâu, dầu Magie, thuốc an thai, thuốc an thần... (các muối MgCl₂, KCl, MgSO₄, Cacnalit..).

Công nghệ NanoSalt là công nghệ gồm quy trình nhiều bước, áp dụng quy trình công nghệ Phân tách đa tầng gồm 7 bước để tách các loại muối khoáng gốc Mg, K, Na ra khỏi nước ót, từ đó qua quá trình làm khan, sấy, rang nấu, phối trộn để tạo thành các sản phẩm hữu ích là muối ăn giàu khoáng giảm hàm lượng Natri, muối tắm, muối ngâm chân, muối hút ẩm (MgSO₄ khan), muối dược liệu làm nguyên liệu cho ngành y dược.Với các loại máy móc đặc chế đi kèm, phân tách đa tầng để tách được từng loại muối khoáng biển khác nhau từ mật muối hoặc nước biển, ứng dụng vào các sản phẩm hữu ích cho thực phẩm, y dược. Từ đó, Muối giảm mặn Nanosalt được tạo ra để trở thành một biện pháp bảo vệ sức khỏe toàn dân, cung cấp loại muối cân bằng dinh dưỡng, giảm hàm lượng NaCl mà tăng các khoáng biển tự nhiên có lợi cho sức khỏe lên, và vẫn giữ được vị mặn quen thuộc mà người dân đang sử dụng.

Dự án: “Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất, chế biến một số sản phẩm muối giàu khoáng chất từ nguồn nước ót trong quá trình sản xuất muối truyền thống tại Nghệ An” do Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu chủ trì thực hiện, cho thấy năng lực của doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất.

Quy trình công nghệ và dây chuyền thiết bị đã hoàn thiện, đã áp dụng hoạt động sản xuất thực tế, đã ra sản phẩm thương mại hóa thành công; Tận dụng các nguồn tài nguyên lãng phí trên cánh đồng muối; Áp dụng được cho tất cả các cánh đồng muối.Dây chuyền thiết bị đồng bộ, được nghiên cứu, phát triển và sản xuất, Chi phí sản xuất thấp, phù hợp cho phần đông các Hợp tác xã nghề muối.

Sản phẩm dự án mang đến cho cộng đồng một giải pháp thiết thực cho chế độ dinh dưỡng có hàm lượng Natri thấp, bổ sung các vi khoáng cần thiết cho cơ thể từ khoáng biển như Ca, Mg, K và hơn 60 vi khoáng khác, sản phẩm của Nanosalt góp phầm bảo vệ tim mạch của toàn dân, giảm nguy cơ bệnh tật về huyết áp cao, tiểu đường ... và tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất cho thế hệ tương lai.

Mô hình dây chuyền sản xuất

Tại hội thảo các chuyên gia, đại biểu đến từ Liên hiệp Hội tỉnh, Sở Khoa học và Công Nghệ, Đại học Phennika, Chi cục Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An,Chi cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường Nghệ An... đã đánh giá cao kết quả và hiệu quả mô hình.

Về Công nghệ & Sản phẩm: Nghiên cứu tận dụng nguồn nước ót (phụ phẩm từ quá trình sản xuất muối truyền thống) để chiết xuất và tạo ra các dòng muối giàu khoáng chất như Natri, Kali, Magie cùng nhiều vi khoáng có lợi, đồng thời phát triển các dòng muối gia vị, muối giảm mặn và công nghệ kết tinh lạnh muối.

Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu đã đạt mục tiêu: Nâng cao giá trị kinh tế cho hạt muối, cải thiện thu nhập và đời sống cho diêm dân, gắn kết khoa học công nghệ với sản xuất thực phẩm sạch.

Điểm nổi bật của dự án là tận dụng nguồn nước ót – phụ phẩm của quá trình sản xuất muối đang bị bỏ phí – để thu hồi khoáng chất và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng, gồm muối Epsom, muối MgCl₂ tạo đông đậu phụ và sản phẩm muối Epsom kết hợp nước cốt gừng.

Kết quả dự án mở ra hướng chế biến sâu nguồn tài nguyên từ nước biển, góp phần nâng cao giá trị nghề muối, tạo thêm sản phẩm phục vụ đời sống và từng bước hình thành chuỗi liên kết từ nghề muối – nước biển – khoáng chất – chế biến sâu – sản phẩm – thị trường. Việc thu hồi và sử dụng nước ót cũng có tiềm năng tạo thêm giá trị cho người sản xuất muối thông qua việc hình thành nguồn nguyên liệu mới.

Đại biểutham dự hội thảo.

Từ kết quả nghiên cứu của dự án đã góp phần thực hiện thành công Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 27/7, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án Nâng cao giá trị sản xuất và chế biến muối trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 -2030.

Kết quả nghiên cứu cho thấy: Công nghệ đã phát triển mô hình sản xuất muối sạch giàu khoáng chất so với phương pháp truyền thống tăng lên 15% về sản lượng, đồng thời góp phần tổ chức lại sản xuất nghề muối, sản xuất gắn vớidu lịch trải nghiệm tạo công ăn việc làm và thu nhập cho diêm dân.Xây dựng được các mô hình liên doanh, liên kết giữa doanh nghiệp chế biến tiêu thụ, phân phối và xuất khẩu muối với các tổ chức HTX, tổ hợp tác.

Dự án đã góp phần thực hiện chương trình NTM của địa phương, tạo bước đột phá mới về mọi mặt, đặc biệt là kinh tế diêm nghiệm nhằm không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, kết nối và phát huy hiệu quả, khai thác tiềm năng kinh tế biển của khu vực và phù hợp với nguyện vọng của nhân dân trong vùng… đồng thời áp dụng khoa học công nghệ mở rộng sản xuất, đa dạng hóa các sản phẩm có chất lượng cao nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường đạt tiêu chuẩn, đảm bảo ATTP đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, hướng tới phát triển nguồn nguyên liệu sạch đạt tiêu chuẩn sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho diêm dân, thúc đẩy sản xuất phát triển.

Tại hội thảo các chuyên gia, đại biểu đến từ Liên hiệp Hội tỉnh, Sở Khoa học và Công Nghệ, Đại học Phennika, Chi cục Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An,Chi cục Chất lượng, chế biến và phát triển thị trường Nghệ An... đã đánh giá cao kết quả và hiệu quả mô hình.