GS.VS Châu Văn Minh: Tăng cường liên kết, nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Chiều 13/10, GS.VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và làm việc với Viện Khoa học và Đổi mới Sáng tạo.

Tại buổi làm việc, GS.VS. Châu Văn Minh đánh giá cao những kết quả hoạt động của Viện, đồng thời đề nghị tăng cường kết nối các tổ chức KH&CN, phát huy nguồn lực trí thức vào thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tham gia đoàn công tác có GS.TS. Trương Xuân Lam, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; ông Lê Thanh Tùng, Trưởng ban Phổ biến kiến thức; ông Trần Xuân Việt, Quyền Trưởng ban Khoa học và Hợp tác quốc tế và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Trưởng ban Khoa học và Hợp tác quốc tế.

Tiếp và làm việc với đoàn có TS. Lê Anh Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học và Đổi mới Sáng tạo, cùng tập thể lãnh đạo Viện.

GS.VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

Phát huy thế mạnh nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới sáng tạo

Báo cáo với đoàn công tác, TS. Lê Anh Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học và Đổi mới Sáng tạo, đã giới thiệu khái quát về tổ chức, bộ máy, đội ngũ nhân lực, các lĩnh vực hoạt động và những kết quả nổi bật của Viện trong thời gian qua.

Theo đó, Viện hiện có quy mô khoảng 40 cán bộ, nhân viên, hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh. Với định hướng gắn nghiên cứu khoa học với nhu cầu thực tiễn, Viện chú trọng mở rộng hợp tác với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhằm đưa các kết quả nghiên cứu, tiến bộ khoa học và công nghệ vào phục vụ sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian qua, Viện đã tích cực triển khai các hoạt động hợp tác với nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp; tham gia nghiên cứu, tư vấn, hỗ trợ ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Các hoạt động từng bước góp phần khẳng định vai trò của Viện trong việc kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ với nhu cầu của thực tiễn.

TS. Lê Anh Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học và Đổi mới Sáng tạo phát biểu tại buổi làm việc

Bên cạnh các hoạt động hợp tác với những cơ quan, tổ chức khác, Viện cũng tích cực tham gia, phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong nhiều hoạt động chuyên môn, tiêu biểu là việc tham gia các hoạt động nhân Ngày Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam 18/5/2026, trong đó TS. Lê Anh Hưng đã có tham luận về xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện năng suất, chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Ngoài ra, Viện còn tích cực tham gia, phối hợp thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công nghệ do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam triển khai, góp phần huy động nguồn lực chuyên gia, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng và nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ trong hệ thống.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Viện cũng trao đổi về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình hoạt động; đề xuất tăng cường sự kết nối, hỗ trợ và phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, nhất là trong việc triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và huy động các nguồn lực phục vụ hoạt động chuyên môn.

Quang cảnh buổi làm việc

Tăng cường kết nối, hướng tới những kết quả thiết thực

Sau khi lắng nghe các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, GS.VS. Châu Văn Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Viện Khoa học và Đổi mới Sáng tạo trong việc xây dựng tổ chức, phát triển đội ngũ và triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ, đặc biệt là tinh thần chủ động mở rộng hợp tác, gắn hoạt động nghiên cứu với yêu cầu thực tiễn.

Chủ tịch Châu Văn Minh nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, các tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển, đồng thời cũng đứng trước yêu cầu phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả đóng góp cho xã hội.

Theo Chủ tịch Châu Văn Minh, một trong những thế mạnh của hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là mạng lưới rộng lớn các hội thành viên, tổ chức khoa học và công nghệ cùng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả nguồn lực này, cần tăng cường sự liên kết, phối hợp giữa các đơn vị, khắc phục tình trạng hoạt động phân tán, tạo điều kiện hình thành những chương trình, nhiệm vụ nghiên cứu có tính liên ngành và khả năng ứng dụng cao.

Đối với Viện Khoa học và Đổi mới Sáng tạo, Chủ tịch Châu Văn Minh đề nghị tiếp tục phát huy tính chủ động, năng động và sáng tạo; chú trọng lựa chọn những lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng có thế mạnh, phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội. Đồng thời, cần quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chuyên gia; đẩy mạnh hợp tác với các hội ngành toàn quốc, các tổ chức khoa học và công nghệ trong hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cũng như các cơ quan nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp.

Chủ tịch Châu Văn Minh cũng lưu ý việc đổi mới sáng tạo phải gắn với hiệu quả thực tiễn, lấy kết quả ứng dụng, chuyển giao công nghệ và những giá trị mang lại cho doanh nghiệp, cộng đồng làm thước đo quan trọng đối với hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Châu Văn Minh đề nghị các ban chuyên môn của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tăng cường phối hợp, kết nối với Viện và các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để các đơn vị có năng lực tham gia những chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ phù hợp, qua đó phát huy tốt hơn tiềm năng, thế mạnh của toàn hệ thống.

Đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Viện Khoa học và Đổi mới Sáng tạo nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, trao đổi thẳng thắn và xây dựng, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa cơ quan Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam với các tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc.

Thông qua chuyến thăm và làm việc, lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ trong hệ thống, đồng thời định hướng thúc đẩy liên kết, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực trí thức, góp phần đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển đất nước.