Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho hay, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ Nhất, không chỉ nhắc chúng ta trân trọng những giá trị đã làm nên bản lĩnh dân tộc.

"Ngày này còn đặt ra một câu hỏi lớn: Làm thế nào để văn hóa trở thành nguồn tri thức sống, sức sáng tạo và chiếc la bàn giá trị dẫn dắt đất nước trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo?", PGS.TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Văn hóa không chỉ cất giữ trong ký ức, mà trở thành năng lực sáng tạo của dân tộc

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho biết, ngày kỷ niệm thường khiến chúng ta ngoảnh lại quá khứ. Nhưng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 năm nay còn thôi thúc nhìn về tương lai. 80 năm trước, khi nền độc lập còn non trẻ, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất đã đặt văn hóa vào công cuộc kiến thiết đất nước. Hôm nay, giữa những biến đổi chưa từng có của công nghệ, câu hỏi trở nên cấp thiết: làm sao để văn hóa không chỉ được cất giữ trong ký ức, mà trở thành năng lực sáng tạo của dân tộc?

Một đất nước có thể đi nhanh nhờ vốn, hạ tầng và công nghệ; nhưng muốn đi xa, phải có nền tảng giá trị để không lạc hướng. Tri thức giúp con người hiểu thế giới, khoa học giúp cải biến thế giới, còn văn hóa trả lời câu hỏi: phát triển vì ai và để làm gì? Một đô thị có thể hiện đại mà vẫn thiếu không gian kết nối con người; một nền kinh tế có thể giàu lên mà đời sống tinh thần chưa được chăm lo. Văn hóa đem lại chiều sâu nhân văn cho những thành tựu vật chất.

Trong phát biểu tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam ngày 13/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu “không chỉ số hóa để lưu trữ, mà phải số hóa để giáo dục, sáng tạo, lan tỏa”. Thông điệp ấy gợi ra một chuyển đổi căn bản: di sản không thể chỉ nằm trong hồ sơ, mà cần trở thành dữ liệu có thể tiếp cận, tri thức để học hỏi và chất liệu cho sáng tạo.

“Thử hình dung một em học sinh miền núi tham quan bảo tàng bằng công nghệ số; một nghệ nhân lưu giữ kỹ thuật truyền thống bằng hình ảnh, âm thanh; một nhóm bạn trẻ khai thác họa tiết cổ để tạo nên trò chơi, thiết kế hay sản phẩm mới. Khi đó, di sản bước ra khỏi tủ kính, đi vào lớp học, phòng thí nghiệm, xưởng sáng tạo và thị trường. Đó là cách chuyển hóa vốn văn hóa thành tri thức và cơ hội phát triển”, ông Sơn nói.

Tuy nhiên, theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, công nghệ không tự mình làm nên sức sống văn hóa. Trí tuệ nhân tạo có thể tạo hình ảnh, văn bản, âm nhạc; song con người vẫn phải quyết định điều gì đáng gìn giữ, điều gì nên lan tỏa và giới hạn đạo đức nào không được vượt qua. Nếu dữ liệu văn hóa thiếu tin cậy, nếu sáng tạo thiếu bản lĩnh, công nghệ có thể làm sai lệch ký ức cộng đồng nhanh hơn cả khả năng chúng ta sửa chữa.

“Phát triển văn hóa số, vì thế, cũng là xây dựng năng lực tự chủ về tri thức, bản quyền và giá trị Việt Nam”, ông Sơn nhấn mạnh.

Mỗi người phải có cơ hội tiếp cận, tham gia, làm giàu đời sống văn hóa

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho hay, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng của phát triển đất nước; đồng thời chọn ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Ý nghĩa sâu xa không nằm ở việc có thêm một ngày kỷ niệm, mà ở lời khẳng định: văn hóa phải hiện diện trong các chiến lược phát triển, từ giáo dục, khoa học, công nghệ đến kinh tế và quản trị xã hội.

Đầu tư cho văn hóa cần được nhìn bằng tư duy dài hạn. Một thư viện mở cửa thuận tiện hơn có thể nuôi dưỡng thói quen đọc của nhiều thế hệ. Một kho dữ liệu di sản được chuẩn hóa và chia sẻ đúng cách giúp giáo viên, nhà nghiên cứu, nghệ sĩ, doanh nghiệp cùng tạo ra giá trị. Một không gian sáng tạo được hỗ trợ có thể hình thành sản phẩm mang bản sắc Việt Nam, tạo việc làm cho địa phương. Giá trị văn hóa không chỉ đo bằng doanh thu hay số người dự sự kiện, mà còn bằng tri thức, niềm tin và năng lực sáng tạo được bồi đắp.

Người dân không thể chỉ là khán giả trong những ngày hội. Mỗi người phải có cơ hội tiếp cận, tham gia và làm giàu đời sống văn hóa: trẻ em được đọc sách, học nghệ thuật; người cao tuổi có nơi sinh hoạt cộng đồng; người trẻ được thử nghiệm ý tưởng; nghệ nhân được tôn trọng và sống được bằng nghề; những nhóm yếu thế không bị đứng ngoài không gian thụ hưởng. Khi quyền thụ hưởng đi cùng quyền sáng tạo, văn hóa mới thật sự thuộc về nhân dân.

Ngày 24/11, chúng ta có quyền tự hào về những di sản được trao truyền qua nhiều thế hệ. Nhưng niềm tự hào chỉ thật sự có ý nghĩa khi trở thành trách nhiệm với tương lai. “Điều đất nước cần không chỉ là những kho tư liệu đầy hơn, những sân khấu sáng hơn hay lễ hội đông hơn, mà còn là con người hiểu sâu về cội nguồn, biết sáng tạo và sống nhân ái. Bởi văn hóa không chỉ lưu giữ những gì dân tộc đã có; văn hóa còn giúp dân tộc hình dung và kiến tạo những điều tốt đẹp chưa có”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn khẳng định.