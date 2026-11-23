Gần 30 năm giữ cương vị Bộ trưởng Giáo dục, GS Nguyễn Văn Huyên để lại dấu ấn sâu đậm trong giáo dục và nền nghiên cứu văn hóa Việt Nam bằng những công trình giá trị.

Gần 30 năm giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục, GS Nguyễn Văn Huyên đã dành nhiều tâm sức xây dựng nền giáo dục nước nhà trong những năm tháng đầy khó khăn của đất nước. Ông đồng thời là một học giả uyên bác, có đóng góp quan trọng trong việc đặt nền móng cho ngành nghiên cứu văn hóa Việt Nam. Những công trình về phong tục, tín ngưỡng, lễ hội, làng xã của ông đến nay vẫn là nguồn tư liệu có giá trị đối với giới nghiên cứu.

GS Nguyễn Văn Huyên. Ảnh: GĐCC.

Tên GS Nguyễn Văn Huyên được đặt cho một con phố ở Hà Nội, chạy ngang Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Gia đình ông cũng thành lập một ngôi trường mang tên ông tại quận Đống Đa, như một cách tiếp nối và gìn giữ những giá trị mà vị giáo sư đã dành cả cuộc đời vun đắp.

Người mở đường cho văn hóa Việt Nam ra thế giới

Ngày 17/2/1934, tại Đại học Sorbonne (Paris, Pháp), Nguyễn Văn Huyên bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Văn khoa với đề tài “Hát đối của nam nữ thanh niên ở Việt Nam”. Ông trở thành người đầu tiên không phải người Pháp bảo vệ thành công học vị tiến sĩ tại ngôi trường đại học danh tiếng này. Giáo sư Vendryès, Chủ tịch Hội đồng chấm luận án, đánh giá đây là sự kiện đáng ghi nhớ trong lịch sử Sorbonne.

Cùng với luận án chính, ông bảo vệ thành công luận án phụ “Nhập môn nghiên cứu nhà sàn ở Đông Nam Á”. Cả hai công trình đều được Nhà xuất bản Paul Geuthner in thành sách, thu hút sự quan tâm của giới nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn châu Âu.

Điểm đáng chú ý ở luận án về hát đối là cách Nguyễn Văn Huyên tiếp cận một sinh hoạt dân gian như một hiện tượng văn hóa gắn với đời sống xã hội. Ông khảo cứu thơ ca, ngôn ngữ, cách ứng tác và tập quán hát đối của nam nữ thanh niên Việt Nam. Trong khi đó, nghiên cứu về nhà sàn mở rộng phạm vi khảo sát sang không gian Đông Nam Á, đặt vấn đề cư trú trong mối liên hệ với văn hóa khu vực.

Trở về nước năm 1935, Nguyễn Văn Huyên tiếp tục giảng dạy, sau đó tham gia nghiên cứu tại Trường Viễn Đông Bác cổ từ năm 1938. Năm 1941, ông trở thành Ủy viên thường trực Hội đồng khoa học của cơ quan này.

Trong hơn một thập kỷ (1934-1945), GS Nguyễn Văn Huyên đã công bố 46 công trình nghiên cứu, phần lớn bằng tiếng Pháp, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như sử học, dân tộc học, folklore học và xã hội học.

Từ việc khảo tả tỉ mỉ, chính xác từng hiện tượng văn hóa, nhân văn, ông đi sâu phân tích, khái quát thành những nhận định khoa học về các thể loại dân ca và cội nguồn dân tộc. Qua đó, học giả góp phần làm sáng tỏ những giá trị của nền văn minh Việt Nam, khẳng định bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh đất nước còn chịu ách đô hộ và tư tưởng thực dân áp đặt luận điệu “khai hóa văn minh”.

Trong số những công trình nghiên cứu tiêu biểu của GS Nguyễn Văn Huyên có Hát đối của nam nữ thanh niên ở Việt Nam, Nhập môn nghiên cứu cư trú nhà sàn ở Đông Nam Á, Hội Phù Đổng, Góp phần nghiên cứu một vị thành hoàng Việt Nam: Lý Phục Man, Hát Ai Lao ở Phù Đổng, Tục thờ cúng thần tiên. Ông còn nghiên cứu nhiều phong tục, tín ngưỡng và sinh hoạt văn hóa dân gian, trong đó có những khúc ca đám cưới của người Tày ở Lạng Sơn và Cao Bằng, sự ra đời của Nội Đạo Tràng, tín ngưỡng thờ Mẫu Liễu và tục thờ thành hoàng làng.

Năm 1938, ông hoàn thành công trình "Hội Phù Đổng" bằng tiếng Pháp. Nghiên cứu này về sau trở thành tư liệu cơ bản để các nhà khoa học và cơ quan chức năng tham khảo khi xây dựng hồ sơ Hội Gióng đền Phù Đổng trình UNESCO ghi danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tác phẩm Văn minh Việt Nam của học giả Nguyễn Văn Huyên. Ảnh: HCMUSSH.

Năm 1944, GS Nguyễn Văn Huyên công bố "Văn minh Việt Nam", công trình khảo cứu nhiều phương diện của đời sống người Việt, từ địa lý, lịch sử, phong tục, tín ngưỡng đến sinh hoạt vật chất, tinh thần và nghệ thuật. Ông đề xuất khái niệm “cá tính dân tộc” với cả những ưu điểm và nhược điểm của người Việt, từ đó chỉ ra tính cách văn minh lúa nước như một dòng chảy chủ đạo trong cấu trúc văn hóa. Tác phẩm được xem là một tiếng nói học thuật của người Việt giới thiệu nền văn hóa dân tộc với độc giả phương Tây.

Trong nghiên cứu, GS Nguyễn Văn Huyên chú trọng khảo sát thực địa, quan sát, thu thập tư liệu và miêu tả tỉ mỉ từng hiện tượng văn hóa. Ông còn sử dụng bản đồ, sơ đồ, bảng số liệu để nghiên cứu làng xã và địa lý hành chính. Công trình Địa lý hành chính và tập quán của người Việt, được giới thiệu năm 2024 từ các bản thảo tiếng Pháp, tiếp tục cho thấy phương pháp làm việc nghiêm cẩn ấy.

Giáo sư Hà Văn Tấn từng đánh giá công trình Hát đối của nam nữ thanh niên ở Việt Nam đã giới thiệu với thế giới một khía cạnh tâm hồn và văn hóa Việt Nam. Giáo sư Trần Quốc Vượng gọi ông là “Nhà khoa học nhân văn lớn và hiện đại”.

Nếp nhà gia đình trí thức danh giá

Giáo sư Nguyễn Văn Huyên (1908-1975), quê ở làng Lai Xá, Hà Nội, sang Pháp du học năm 1926. Năm 1934, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Đại học Sorbonne. Trở về nước năm 1935, ông từ chối con đường làm quan, chọn nghề dạy học và nghiên cứu. Một năm sau, ông kết hôn với bà Vi Kim Ngọc, con gái Tổng đốc Vi Văn Định.

Bà Vi Kim Ngọc xuất thân trong gia đình quan lại danh giá, được giáo dục chu đáo, am hiểu cầm, kỳ, thi, họa. Theo những tư liệu về gia đình, từ năm 13 tuổi, bà đã được cha hứa hôn với một gia đình môn đăng hộ đối. Nhưng khi gặp ông Huyên, cô gái 16 tuổi đã kiên quyết đấu tranh để được tự quyết định hôn nhân. Hai người nên duyên năm 1936, xây dựng gia đình có bốn người con, ba gái, một trai.

GS Nguyễn Văn Huyên và người bạn đời, bà Vi Kim Ngọc, Ảnh: GĐCC.

Ông bà Nguyễn Văn Huyên và Vi Kim Ngọc có bốn người con, ba gái, một trai. Trong những năm kháng chiến, ông Huyên thường xuyên xa nhà vì công việc của ngành giáo dục. Bà Kim Ngọc là người quán xuyến gia đình, chăm sóc và dạy dỗ các con.

Dù đảm nhiệm trọng trách Bộ trưởng Giáo dục trong nhiều năm, ông vẫn quan tâm đến việc học hành, rèn luyện của từng người con. Các con được khuyến khích tự lựa chọn con đường học tập, nghề nghiệp, không dựa vào vị thế của cha để tìm kiếm ưu tiên. Cả bốn đều trưởng thành, có những đóng góp trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

Gia đình trí thức danh giá của cố GS Nguyễn Văn Huyên. Ảnh: GĐCC.

Con gái cả Nguyễn Kim Nữ Hạnh (1937-2010) là kỹ sư Thông tin thuộc Tổng cục Đường sắt Việt Nam. Người con thứ hai, Nguyễn Kim Bích Hà, là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, từng giữ cương vị Hiệu trưởng Trường Dân lập Nguyễn Văn Huyên tại Hà Nội.

Con gái thứ ba, Nguyễn Kim Nữ Hiếu, là Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thầy thuốc Nhân dân, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bà là vợ của Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Lân Dũng. Con trai bà là Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu, chuyên gia tim mạch, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Năm 2025, bà Nguyễn Kim Nữ Hiếu được vinh danh là một trong 10 Công dân Thủ đô ưu tú.

Người con út, PGS.TS Nguyễn Văn Huy, tiếp nối mối quan tâm nghiên cứu văn hóa của cha, là người sáng lập và nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Năm 2014, ông cùng gia đình thành lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên tại làng Lai Xá, Hà Nội, lưu giữ gần 400 hiện vật, ảnh tư liệu và văn bản gốc liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của cha mẹ.

Nền nếp trí thức ấy còn được vun đắp từ thế hệ trước. Chị gái ông Huyên là bà Nguyễn Thị Mão, vợ ông Phan Kế Toại, từng là giáo viên dạy Toán. Bà cũng là người có công hỗ trợ hai em trai sang Pháp học tập, dành một phần tiền lương gửi sang giúp các em trang trải cuộc sống. Những đóng góp của bà cho thấy sự gắn bó và tinh thần nâng đỡ việc học trong gia đình.

Những đóng góp cho khoa học, giáo dục và cách ông vun đắp nếp nhà trọng tri thức, đề cao sự tự lập đã làm nên chân dung một trí thức lớn. Ở GS Nguyễn Văn Huyên, tầm vóc của một nhà khoa học, nhà văn hóa còn được thể hiện qua những giá trị ông truyền lại cho các thế hệ trong chính gia đình mình.

Năm 2000, GS Nguyễn Văn Huyên được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ với cụm công trình Góp phần nghiên cứu văn hóa Việt Nam. Những khảo cứu của ông, được tập hợp trong bộ Nguyễn Văn Huyên toàn tập, tiếp tục là nguồn tư liệu quan trọng đối với nghiên cứu văn hóa, dân tộc học và nhân học Việt Nam.

Trò chuyện với Tri thức và Cuộc sống, GS.TS Nguyễn Văn Huy, con trai cố GS Nguyễn Văn Huyên, người sáng lập Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, chia sẻ rằng mỗi lần đi trên phố Nguyễn Văn Huyên, ông đều cảm nhận rõ trách nhiệm của mình đối với tên tuổi và những đóng góp của cha. "Bản thân tôi rất vinh dự khi là người sáng lập Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, công trình này lại nằm trên con phố mang tên cha mình. Nhưng trên hết, niềm vinh dự ấy đi cùng ý thức trách nhiệm, đó là làm sao để con phố, bảo tàng và những công việc tôi đảm nhận đối với xã hội xứng đáng với những đóng góp của người cha", GS.TS Nguyễn Văn Huy chia sẻ.