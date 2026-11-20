Hội thảo có sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan chuyên môn, chuyên gia, nhà khoa học và các đơn vị có liên quan.

Quang cảnh hội thảo

Quản lý lũ cần tiếp cận theo hướng tổng thể

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, các hiện tượng thời tiết cực đoan có xu hướng gia tăng, cùng với những tác động từ quá trình đô thị hóa, phát triển hạ tầng và thay đổi mục đích sử dụng đất, công tác quản lý và phòng, chống lũ đang đặt ra nhiều yêu cầu mới, đòi hỏi phải có cách tiếp cận tổng thể, đồng bộ và mang tính dài hạn.

Đối với lưu vực sông Lũy, công tác quản lý lũ không chỉ liên quan đến khả năng tiêu thoát nước và điều tiết dòng chảy mà còn gắn với quy hoạch sử dụng đất, bố trí dân cư, phát triển hệ thống hạ tầng, quản lý và khai thác tài nguyên nước, bảo vệ môi trường sinh thái. Các yếu tố tự nhiên và hoạt động phát triển kinh tế - xã hội có mối quan hệ tác động qua lại, ảnh hưởng đến quá trình hình thành, diễn biến và mức độ rủi ro do lũ gây ra. Vì vậy, nếu chỉ tập trung xử lý các điểm ngập cục bộ hoặc đầu tư các công trình riêng lẻ thì có thể chưa giải quyết được đầy đủ những vấn đề phát sinh trên toàn lưu vực.

Từ yêu cầu thực tiễn đó, quản lý lũ tổng hợp cần được tiếp cận trên cơ sở xem xét mối liên hệ giữa khu vực thượng lưu, trung lưu và hạ lưu; kết hợp hài hòa giữa các giải pháp công trình và phi công trình; giữa quản lý dòng chảy, điều tiết nguồn nước với quy hoạch không gian phát triển; giữa dự báo, cảnh báo sớm với tổ chức ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, cần tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, đơn vị quản lý công trình và cộng đồng dân cư trên toàn lưu vực.

Trao đổi, đề xuất các giải pháp khoa học và thực tiễn

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe các tham luận: “Mưa lũ và thực trạng hạ tầng phòng, chống lũ, ngập lụt trên lưu vực sông Lũy”; “Giải pháp phòng, chống lũ và ngập lụt vùng đồng bằng ngập lũ sông Lũy”; “Giới thiệu phần cơ sở dữ liệu về quản lý lũ trên lưu vực sông Lũy”. Các báo cáo tập trung phân tích những vấn đề liên quan đến đặc điểm tự nhiên, điều kiện khí tượng thủy văn, địa hình, địa mạo và chế độ dòng chảy của lưu vực sông Lũy; các yếu tố tác động đến quá trình hình thành, diễn biến lũ và nguy cơ ngập lụt tại những khu vực có liên quan.

Trên cơ sở các nội dung được trình bày, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về thực trạng công tác quản lý, phòng, chống lũ; nhận diện những khó khăn, hạn chế trong quản lý hệ thống công trình thủy lợi, hành lang thoát lũ và công tác phối hợp ứng phó khi xảy ra thiên tai.

Một trong những nội dung được quan tâm là yêu cầu kết hợp đồng bộ các giải pháp công trình và phi công trình trong quản lý lũ. Đối với nhóm giải pháp công trình, cần nghiên cứu, rà soát và đánh giá năng lực của hệ thống công trình hiện có, xác định những vị trí cần ưu tiên đầu tư, nâng cấp, sửa chữa nhằm bảo đảm khả năng tiêu thoát nước, điều tiết dòng chảy và hạn chế nguy cơ ngập lụt. Việc đề xuất đầu tư cần dựa trên cơ sở đánh giá tổng thể toàn lưu vực, tránh tình trạng giải quyết vấn đề tại khu vực này nhưng làm gia tăng nguy cơ hoặc chuyển dịch rủi ro sang khu vực khác.

Đối với nhóm giải pháp phi công trình, cần chú trọng công tác quy hoạch và quản lý sử dụng đất, bảo vệ không gian thoát lũ, kiểm soát các hoạt động phát triển có nguy cơ làm gia tăng dòng chảy mặt; bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái tự nhiên có vai trò điều tiết nước. Đồng thời, cần nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm, xây dựng phương án ứng phó phù hợp với từng cấp độ rủi ro thiên tai, tăng cường thông tin và hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra lũ.

Đặc biệt, việc ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được xác định là một trong những hướng đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý lũ. Cùng với đó, việc tăng cường thu thập, chuẩn hóa, kết nối và chia sẻ dữ liệu khí tượng thủy văn, tài nguyên nước, địa hình và hiện trạng sử dụng đất có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dự báo và hỗ trợ quá trình ra quyết định của các cơ quan quản lý.

Các ý kiến tại Hội thảo cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp liên ngành, liên địa phương trong quản lý lưu vực sông; xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong quản lý, khai thác và bảo vệ công trình, nguồn nước và hành lang thoát lũ. Các giải pháp cần được xem xét theo thứ tự ưu tiên, gắn với khả năng cân đối nguồn lực, có lộ trình triển khai cụ thể và bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn.

Phát huy vai trò trí thức khoa học và công nghệ trong quản lý, phòng, chống thiên tai

Thông qua hội thảo, vai trò của đội ngũ trí thức, chuyên gia và nhà khoa học trong việc cung cấp luận cứ khoa học, phân tích các vấn đề thực tiễn và đề xuất giải pháp phục vụ công tác quản lý nhà nước tiếp tục được khẳng định. Những ý kiến trao đổi đa chiều giữa các nhà khoa học, cơ quan chuyên môn và địa phương là cơ sở quan trọng để nhìn nhận vấn đề quản lý lũ trên lưu vực sông Lũy một cách toàn diện hơn, từ góc độ khoa học, kỹ thuật đến yêu cầu quản lý và tổ chức thực hiện.

Hội thảo cũng cho thấy quản lý lũ tổng hợp không phải là nhiệm vụ riêng lẻ của một ngành hay một địa phương mà đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa nhiều lĩnh vực và các chủ thể có liên quan. Việc kết hợp giữa tri thức khoa học, kinh nghiệm thực tiễn và năng lực quản lý sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạch định chính sách, lựa chọn giải pháp phù hợp và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho công tác phòng, chống thiên tai.

Hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường sự kết nối giữa đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ với các cơ quan quản lý nhà nước, góp phần đưa tri thức khoa học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của địa phương. Qua đó, hướng đến mục tiêu xây dựng phương thức quản lý lũ chủ động, tổng hợp, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.