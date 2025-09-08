Hà Nội

Grounded 2 vừa ra mắt đã phá kỷ lục người chơi trên Steam

Số hóa

Grounded 2 vừa ra mắt đã phá kỷ lục người chơi trên Steam

Grounded 2 bất ngờ gây sốt ngay khi ra mắt Early Access, thu hút gần 50.000 người chơi cùng lúc và vượt xa thành tích của phần đầu.

Thiên Trang (th)
Grounded 2 đã tạo nên cú nổ lớn khi chỉ sau vài giờ phát hành trên Steam, số người chơi đồng thời đạt gần 50.000.
Thành tích này vượt xa kỷ lục 32.000 người chơi của phần một, khiến cộng đồng game thủ bất ngờ.
Được phát triển bởi Obsidian Entertainment, trò chơi mang phong cách sinh tồn độc đáo khi đưa con người vào thế giới thu nhỏ đầy nguy hiểm.
Phần hai tiếp tục câu chuyện của bốn nhân vật chính, đồng thời mở rộng bối cảnh với Brookhollow Park đa dạng sinh học.
Điểm mới nổi bật là khả năng bắt côn trùng và biến chúng thành thú cưỡi, mang lại trải nghiệm khác biệt cho game thủ.
Dù thành công rực rỡ, Grounded 2 hiện chỉ đạt 64% đánh giá tích cực trên Steam do lỗi hiệu năng và tụt khung hình.
Tuy nhiên, việc game đang ở giai đoạn Early Access khiến cộng đồng vẫn kiên nhẫn chờ đợi các bản vá.
Với uy tín của Obsidian, nhiều người tin rằng Grounded 2 sẽ còn bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.
Thiên Trang (th)
