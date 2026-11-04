Greenland thông qua thỏa thuận an ninh với Mỹ và Đan Mạch

Với 16 phiếu thuận và 7 phiếu trắng, các nghị sĩ Greenland đã thông qua thỏa thuận an ninh với Mỹ và Đan Mạch.

AP đưa tin, các nghị sĩ Greenland ngày 3/11 đã bỏ phiếu thông qua thỏa thuận 3 bên với Đan Mạch và Mỹ nhằm tăng cường an ninh tại khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương.

Thỏa thuận được thông qua với 16 phiếu thuận và 7 phiếu trắng.

Được biết, Greenland là một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

Tổng thống Trump (bên trái) ký thỏa thuận an ninh với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (giữa) và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen (bên phải), bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, ngày 22/9/2026. Ảnh: AP/Julia Demaree Nikhinson.

Trước đó, vào ngày 22/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một thỏa thuận an ninh với Đan Mạch và Greenland, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Thỏa thuận này mở đường cho việc xây dựng thêm các căn cứ quân sự của Mỹ ở Greenland.

"Mỹ sẽ ngay lập tức bắt đầu quá trình tăng cường sự hiện diện quân sự quy mô lớn tại các địa điểm thích hợp (ở Greenland), bao gồm việc xây dựng thêm 2 căn cứ quân sự rất lớn", Tổng thống Trump khi đó cho biết.

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