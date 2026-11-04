Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự - Thế giới

Greenland thông qua thỏa thuận an ninh với Mỹ và Đan Mạch

Với 16 phiếu thuận và 7 phiếu trắng, các nghị sĩ Greenland đã thông qua thỏa thuận an ninh với Mỹ và Đan Mạch.

An An (Theo AP)

AP đưa tin, các nghị sĩ Greenland ngày 3/11 đã bỏ phiếu thông qua thỏa thuận 3 bên với Đan Mạch và Mỹ nhằm tăng cường an ninh tại khu vực Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương.

Thỏa thuận được thông qua với 16 phiếu thuận và 7 phiếu trắng.

Được biết, Greenland là một vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch.

apgreenland.png
Tổng thống Trump (bên trái) ký thỏa thuận an ninh với Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (giữa) và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen (bên phải), bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Mỹ, ngày 22/9/2026. Ảnh: AP/Julia Demaree Nikhinson.

Trước đó, vào ngày 22/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một thỏa thuận an ninh với Đan Mạch và Greenland, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Thỏa thuận này mở đường cho việc xây dựng thêm các căn cứ quân sự của Mỹ ở Greenland.

"Mỹ sẽ ngay lập tức bắt đầu quá trình tăng cường sự hiện diện quân sự quy mô lớn tại các địa điểm thích hợp (ở Greenland), bao gồm việc xây dựng thêm 2 căn cứ quân sự rất lớn", Tổng thống Trump khi đó cho biết.

>>> Mời độc giả xem thêm video: NATO tập trận tại Greenland hồi tháng 9/2026

Nguồn video: VTV
#Greenland #thỏa thuận an ninh Greenland - Mỹ - Đan Mạch #vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch #Đan Mạch #Tổng thống Mỹ Donald Trump

Bài liên quan

Quân sự - Thế giới

Mỹ đạt thỏa thuận tăng hiện diện quân sự tại Greenland

Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ đã đạt được thỏa thuận với Đan Mạch và Greenland về việc tăng cường sự hiện diện quân sự của Washington tại Greenland.

Mỹ đạt thỏa thuận tăng hiện diện quân sự tại Greenland

Theo AP, trong một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội ngày 18/9, Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận "trao cho Mỹ quyền kiểm soát lâu dài đối với an ninh và tất cả nhu cầu khác tại Greenland, giải quyết hoàn toàn tất cả những quan ngại của Mỹ".

Được biết, Greenland là một vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch.

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Điều ít biết về Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các nhà lãnh đạo NATO đang họp tại Thổ Nhĩ Kỳ trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh tập trung vào tương lai của liên minh này.

Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 36 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã chính thức khai mạc tại thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, hôm 7/7. Hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày, diễn ra vào thời điểm bước ngoặt trong lịch sử của tổ chức này khi Mỹ đang rút dần khỏi vai trò an ninh truyền thống tại châu Âu, theo AP.

Xây dựng một châu Âu mạnh hơn trong một NATO mạnh hơn

Xem chi tiết

Quân sự - Thế giới

Điều bất ngờ trong thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và EU

Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu thông qua một thỏa thuận thương mại giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Mỹ.

AP đưa tin, Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu hôm 26/3 để thông qua một thỏa thuận thương mại giữa EU và Mỹ, nhưng kèm theo các điều khoản bổ sung nhằm bảo vệ lợi ích của Châu Âu trong trường hợp Mỹ không thực hiện đúng cam kết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đã đàm phán về thỏa thuận này tại Turnberry, Scotland, vào tháng 7/2025. Thỏa thuận quy định mức thuế 15% đối với hầu hết các mặt hàng nhằm ngăn chặn việc hai bên áp thuế nhập khẩu cao hơn nhiều, điều có thể gây ra những cú sốc cho nền kinh tế toàn cầu.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới