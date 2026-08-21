Google tặng sinh viên Việt Nam 1 năm AI Plus miễn phí

Mùa tựu trường thường là thời điểm các hãng công nghệ tung ra nhiều chương trình nhằm tiếp cận người dùng trẻ, nhưng Google đang đi xa hơn với chiến lược đưa AI trực tiếp vào môi trường giáo dục. Trong năm 2026, hãng mở rộng các công cụ trí tuệ nhân tạo tới 140 quốc gia, trong đó có Việt Nam, đồng thời dành ưu đãi đáng chú ý cho sinh viên. Đây được xem là cách Google tạo thói quen sử dụng hệ sinh thái AI ngay từ giai đoạn người dùng còn ngồi trên giảng đường.

Điểm gây chú ý nhất là Google AI Plus miễn phí một năm dành cho sinh viên Việt Nam. Thay vì phải trả phí để tiếp cận các tính năng AI nâng cao, sinh viên đủ điều kiện có thể sử dụng gói dịch vụ với dung lượng lưu trữ đám mây lên tới 400 GB, hạn mức sử dụng các mô hình AI cao hơn cùng quyền truy cập vào nhiều tính năng chuyên sâu. Việc loại bỏ rào cản chi phí đặc biệt có ý nghĩa với sinh viên thường xuyên phải xử lý tài liệu, hình ảnh, bài thuyết trình và dữ liệu phục vụ học tập.

Google đưa Gemini và loạt công cụ AI mới vào các tính năng hỗ trợ học tập dành cho sinh viên.

Không chỉ tăng hạn mức sử dụng, Google còn xây dựng một loạt công cụ hướng trực tiếp đến nhu cầu học tập. Trong ứng dụng Gemini, tính năng Study Notebooks cho phép sinh viên đưa ghi chú, tài liệu bài giảng hoặc slide vào hệ thống để AI tổ chức lại thành nội dung học tập có cấu trúc. Công cụ có thể hỗ trợ tạo câu hỏi kiểm tra, xác định những phần kiến thức người học còn yếu và xây dựng tài liệu ôn tập phù hợp. Trong khi đó, Gemini Live kết hợp với Deep Research giúp người dùng trao đổi trực tiếp với AI và đào sâu các chủ đề, đặc biệt hữu ích khi phải đọc hoặc phân tích những tài liệu nghiên cứu dài và phức tạp.

Google cũng đang thay đổi cách người dùng tương tác với công cụ tìm kiếm. Với AI Mode và AI Overviews, một số kiến thức trừu tượng có thể được trình bày trực quan và mang tính tương tác hơn thay vì chỉ xuất hiện dưới dạng danh sách đường dẫn. Sinh viên có thể đặt câu hỏi nối tiếp để đào sâu vấn đề, thao tác với nội dung trực quan hoặc sử dụng các tài liệu ôn thi được tích hợp trong hệ thống. Hướng đi này cho thấy Google muốn biến Search từ công cụ tìm kiếm thông tin thành một trợ lý nghiên cứu và học tập có khả năng tổng hợp kiến thức.

AI Mode và Gemini được Google định hướng trở thành công cụ hỗ trợ tìm kiếm, nghiên cứu và ôn tập thay vì chỉ trả lời câu hỏi đơn giản.

Ở phía nhà trường, Google cũng chú trọng bài toán kiểm soát AI và bảo vệ dữ liệu. Các công cụ dành cho Google Classroom cho phép giáo viên giới hạn nguồn tài liệu mà AI được phép tham khảo, qua đó giảm nguy cơ hệ thống đưa ra thông tin không phù hợp với chương trình giảng dạy. Gemini còn có thể hỗ trợ giáo viên xử lý những công việc như phân tích kết quả học tập, xác định nội dung sinh viên còn yếu, xây dựng giáo án hoặc chuẩn bị thông báo. Google đồng thời cho biết dữ liệu thuộc Google Workspace for Education được áp dụng các chính sách bảo vệ riêng và không được sử dụng để huấn luyện các mô hình AI chung.

Với sinh viên Việt Nam, chương trình Google AI Plus miễn phí vì thế không chỉ đơn thuần là một ưu đãi mùa tựu trường. Đây còn là bước đi nhằm đưa AI trở thành một phần quen thuộc trong quá trình học tập, từ tìm kiếm thông tin, đọc tài liệu đến nghiên cứu và chuẩn bị bài. Tuy nhiên, công cụ mạnh không đồng nghĩa với việc người học có thể phó mặc mọi thứ cho AI. Khả năng kiểm chứng nguồn, đánh giá câu trả lời và sử dụng AI đúng mục đích vẫn quyết định giá trị thực tế mà những công nghệ này mang lại.