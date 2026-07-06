[GALLERY] Cơn sốt AI bùng nổ nhưng cái giá đắt hơn nhiều người nghĩ

AI đang thay đổi cách con người học tập và làm việc, nhưng phía sau là cuộc đua tiêu tốn điện năng, gia tăng khoảng cách số và nhiều hệ lụy lâu dài.