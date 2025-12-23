Hà Nội

Google phát cảnh báo khẩn, hàng triệu máy Android gặp nguy

Số hóa

Google phát cảnh báo khẩn, hàng triệu máy Android gặp nguy

Google vừa tung bản vá khẩn cho Android sau khi phát hiện hai lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng đang bị tin tặc khai thác có chủ đích.

Thiên Trang (TH)
Google đã phát đi thông báo khẩn đến toàn bộ người dùng Android về hai lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng vừa được phát hiện.
Hai lỗ hổng mang mã CVE-2025-48633 và CVE-2025-48572 cho phép kẻ tấn công thực hiện hành vi từ chối dịch vụ từ xa mà không cần quyền truy cập đặc biệt. (Ảnh: SOC Prime)
Các cuộc tấn công dạng này có thể khiến thiết bị Android bị treo, mất phản hồi hoặc không thể sử dụng bình thường.
Trước mức độ nguy hiểm, Google đã phát hành bản vá bảo mật khẩn cấp và chuyển mã nguồn cho các nhà sản xuất thiết bị.
Theo yêu cầu của Google, các hãng Android cần hoàn tất việc triển khai bản vá trong vòng 48 giờ.
Bản cập nhật bảo mật tháng 12 cũng bao gồm hơn 100 bản sửa lỗi khác, nằm trong cơ chế vá lỗi theo chu kỳ hàng quý mới.
Google cho biết các lỗ hổng zero-day hoặc đang bị khai thác vẫn sẽ được xử lý ngay lập tức, không chờ đến chu kỳ định kỳ.
Trong bối cảnh Android liên tục là mục tiêu tấn công mạng, người dùng được khuyến cáo cập nhật bảo mật sớm nhất có thể để đảm bảo an toàn dữ liệu.
Thiên Trang (TH)
