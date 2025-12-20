Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
HKC gây sốc với màn hình RGB Mini LED đầu tiên thế giới

Số hóa

HKC gây sốc với màn hình RGB Mini LED đầu tiên thế giới

HKC M10 Ultra ra mắt với công nghệ RGB Mini LED tiên phong, màn hình 32 inch 4K hứa hẹn nâng chuẩn hiển thị PC từ năm sau.

Thiên Trang (TH)
HKC vừa chính thức công bố M10 Ultra, mẫu màn hình máy tính đầu tiên trên thế giới ứng dụng công nghệ RGB Mini LED.
HKC vừa chính thức công bố M10 Ultra, mẫu màn hình máy tính đầu tiên trên thế giới ứng dụng công nghệ RGB Mini LED.
Sản phẩm sở hữu kích thước 31,4 inch, độ phân giải 4K và được định vị ở phân khúc cao cấp cho cả chơi game lẫn sáng tạo nội dung.
Sản phẩm sở hữu kích thước 31,4 inch, độ phân giải 4K và được định vị ở phân khúc cao cấp cho cả chơi game lẫn sáng tạo nội dung.
Điểm đột phá của M10 Ultra nằm ở hệ thống đèn nền RGB Mini LED có khả năng điều khiển ánh sáng và màu sắc đồng thời.
Điểm đột phá của M10 Ultra nằm ở hệ thống đèn nền RGB Mini LED có khả năng điều khiển ánh sáng và màu sắc đồng thời.
Khác với Mini LED truyền thống, các đèn nền RGB phát sáng theo ba màu giúp cải thiện độ chính xác màu ngay từ lớp nền.
Khác với Mini LED truyền thống, các đèn nền RGB phát sáng theo ba màu giúp cải thiện độ chính xác màu ngay từ lớp nền.
Màn hình được trang bị tới 4.788 vùng điều khiển đèn nền độc lập, mang lại khả năng kiểm soát ánh sáng vượt trội.
Màn hình được trang bị tới 4.788 vùng điều khiển đèn nền độc lập, mang lại khả năng kiểm soát ánh sáng vượt trội.
HKC cho biết đây là bước tiến tiếp theo của công nghệ đèn nền, tiệm cận chất lượng hiển thị của Micro LED.
HKC cho biết đây là bước tiến tiếp theo của công nghệ đèn nền, tiệm cận chất lượng hiển thị của Micro LED.
Về hiệu năng, M10 Ultra hỗ trợ tần số quét 165Hz ở 4K và có thể đạt 330Hz khi hạ độ phân giải xuống 1080p.
Về hiệu năng, M10 Ultra hỗ trợ tần số quét 165Hz ở 4K và có thể đạt 330Hz khi hạ độ phân giải xuống 1080p.
Hiện HKC chưa công bố giá bán, nhưng sản phẩm dự kiến sẽ được thương mại hóa vào năm sau và nhanh chóng thu hút sự chú ý toàn cầu.
Hiện HKC chưa công bố giá bán, nhưng sản phẩm dự kiến sẽ được thương mại hóa vào năm sau và nhanh chóng thu hút sự chú ý toàn cầu.
Mời quý độc giả xem thêm video: Thủ đoạn “mượn mặt” của đường dây đánh bạc và rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng | VTV24
Thiên Trang (TH)
#HKC #M10 Ultra #Mini LED #màn hình 4K #RGB LED #công nghệ hiển thị

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT