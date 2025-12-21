Robot hình người Trung Quốc trước nguy cơ bong bóng mới

Hà Nội

Số hóa

Hơn 150 công ty robot hình người ra đời tại Trung Quốc, nhưng thiếu ứng dụng thực tế đang làm dấy lên lo ngại bong bóng giống xe điện.

Ngành robot hình người Trung Quốc đang tăng trưởng nóng với tốc độ trên 50% mỗi năm, nhưng tính ứng dụng thực tế vẫn là dấu hỏi lớn.
Giới chuyên gia cho rằng phần lớn robot hiện nay tập trung vào tính đa năng và trình diễn, trong khi sản xuất công nghiệp lại đòi hỏi độ chính xác cực cao.
Theo truyền thông Trung Quốc, số doanh nghiệp robot hình người đã vượt mốc 150 hãng, song hơn một nửa là start-up hoặc công ty “lấn sân”.
Thực trạng này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bong bóng công nghệ, tương tự những gì ngành xe điện Trung Quốc đang đối mặt.
Quan chức Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) cảnh báo nguy cơ dư thừa sản phẩm đồng dạng và không gian R&amp;D bị thu hẹp nếu dòng vốn tiếp tục đổ vào thiếu kiểm soát.
Dù vậy, nhiều chuyên gia tin rằng thị trường sẽ tự đào thải, chỉ giữ lại những doanh nghiệp sở hữu năng lực nghiên cứu cốt lõi.
Một số hãng như XPeng, Unitree hay UBTECH được đánh giá có tiềm năng, nhưng vẫn khó tích hợp sâu vào môi trường sản xuất thực tế.
Nếu không sớm điều chỉnh lộ trình công nghệ, robot hình người Trung Quốc có thể trở thành một bong bóng lớn hơn cả kỳ vọng ban đầu.
Thiên Trang (TH)
#robot hình người #Trung Quốc #công nghệ #bong bóng #start-up #ứng dụng

