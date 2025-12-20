Hà Nội

Tai nghe giá ngang smartphone, vì sao vẫn cháy hàng?

Tai nghe giá ngang smartphone, vì sao vẫn cháy hàng?

Giá ngang điện thoại tầm trung, thậm chí cao hơn, nhưng những mẫu tai nghe cao cấp này vẫn khiến người dùng sẵn sàng xuống tiền.

Thiên Trang (TH)
1. Sony WH-1000XM6 (Giá khoảng 12 triệu đồng) gây ấn tượng với hệ thống chống ồn QN3 cùng 12 micro, được nhiều trang uy tín đánh giá là một trong những tai nghe ANC mạnh nhất thị trường.
Chất âm cân bằng, pin 30 giờ và khả năng tối ưu thông minh giúp XM6 trở thành lựa chọn “an toàn” cho người nghe nhạc nhiều giờ mỗi ngày.
2. JBL Tour One M3 (Giá khoảng 11 triệu đồng) nổi bật nhờ bộ truyền tín hiệu Smart Tx, cho phép kết nối không dây với TV hay hệ thống giải trí trên máy bay.
Thời lượng pin lên tới 70 giờ và âm bass đậm chất JBL khiến mẫu tai nghe này đặc biệt phù hợp với người dùng di chuyển thường xuyên.
3. Bose QuietComfort Ultra (Giá khoảng 11 - 12 triệu đồng) tập trung tối đa vào khả năng chống ồn và sự thoải mái khi đeo trong thời gian dài.
Công nghệ CustomTune và Immersive Audio giúp QC Ultra trở thành lựa chọn hàng đầu cho người cần không gian yên tĩnh tuyệt đối.
4. AirPods Max phiên bản USB-C (Giá khoảng 14-16 triệu đồng tùy màu) tiếp tục ghi điểm nhờ khả năng chống ồn, xuyên âm tự nhiên và trải nghiệm liền mạch trong hệ sinh thái Apple.
Dù giá cao và trọng lượng nặng, AirPods Max vẫn được ưa chuộng nhờ kết nối mượt và chất âm dễ nghe. (Ảnh: Webuy)s
Thiên Trang (TH)
#tai nghe cao cấp #chống ồn #Sony #Bose #JBL #AirPods Max

